Сергей Кивалов поздравил верующих с праздником Светлого Христова Воскресения

«Светлое Христово Воскресение – самый главный праздник в году для христиан всего мира. Этот день заключает в себе глубокий смысл православного вероучения: Сын Божий в образе человека принял страдания и мученическую смерть за грехи всех людей и, воскреснув, спас человечество от власти лукавого. События, которые предшествовали возникновению этого праздника, описаны в Новом Завете всеми четырьмя евангелистами – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Святое писание рассказывает нам о крестном пути Господа на гору Голгофу, Его распятии и страданиях на кресте в Страстную пятницу, о погребении Его в пещере рядом с местом казни, и о том, как женам-мироносицам явились ангелы и возвестили о воскресении Иисуса. С того момента прошло уже почти две тысячи лет, а эта благая весть по-прежнему дарит большую радость всем верующим и надежду на вечную жизнь в Царствии Небесном. Самый светлый и самый радостный праздник в году символизирует духовное обновление, пробуждение для новой жизни. Его принято отмечать на протяжении 40 дней до дня Вознесения Господнего.

Мы встречаем Воскресение Господне с чистыми помыслами и добрыми поступками. Святой праздник приходит в наши дома, наполняет сердца крепкой верой, искренней радостью и большой любовью.

Дорогие верующие! От всего сердца поздравляю Вас с великим праздником Пасхи Христовой! Пусть день истинного торжества из торжеств принесет здоровье Вам, Вашим родным и близким, уют и гармонию в каждую семью, добро и силы на благие дела! Храни Господь каждого из нас! Пускай на родной земле всегда царит мир, достаток и процветание! Христос Воскрес!», - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.