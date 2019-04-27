Народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил маленьких одесситов с праздником Светлой Пасхи

Ежегодно с наступлением большого праздника для всех православных христиан - Светлого Христова Воскресения в эти пасхальные дни в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» организуется благотворительный концерт. Участники концерта – воспитанники воскресной школы при первом в нашей стране студенческом Храме святой Татианы. Этой доброй традиции уже десять лет. Так было и сегодня.

По ступенькам, ведущим к актовому залу Одесской юридической академии, ребятишки с родителями поднимались, не торопясь, степенно. Словно, чувствовали важность момента.

Поздравив зрителей, инициатор праздника народный депутат Украины Сергей Кивалов передал всем детям подарки, почему дети очень обрадовалась.

Я очень рад, что сегодня наш зал полон гостей. Дети из других городов и районов приезжают с родителями , чтобы посмотреть концертную программу. Очень важно, что эти программы имеют духовную направленность и связаны с религией и православием. Дети с самого раннего возраста впитывают христианские традиции – через музыку, поэзию, театрализованные представления.

Это дети из многодетных семей, из семей переселенцев с востока Украины, воспитанники школ-интернатов,– те, кому особенно важно наше внимание и забота. Я беседовал с ребятишками. Почти все они посещают храмы, освящали на Пасху писанки и паски, знают, как нужно молиться. И то, что они получают здесь через искусство и культуру правильный посыл, является важным элементом воспитания.

- говорит Сергей Кивалов.

Таинство Светлого Пасхального Воскресения многим еще предстоит по-настоящему осознать. Самым старшим ребятам – 13 лет. Малышам – 2-3 года. Многие воспитываются в многодетных семьях. Это удивляет и радует. Ведь средняя одесская семья ограничивается двумя детьми.

У учительницы физики Одесской средней школы № 61 Ольги Крикленко пятеро детей. Дочке Тане уже 22 года, Полине – 12 лет. Коле – 10, Насте – 8, и Маше – 6. Но на пасхальный концерт Ольга пришла с тремя младшими.

В Одесской юридической академии мы впервые и находимся под большим впечатлением. Все очень красиво, видно, что вложено не только много сил и средств, но и души. Дети в восторге.

– рассказала Ольга Крикленко.

Отметим, что многодетные матери также отмечают, что они всегда рассчитывают на поддержку народного депутата, который постоянно борется за повышение государственной помощи при рождении ребенка. Ряд инициатив направлен на обеспечение молодежи социальным жильем, увеличение помощи одиноким матерям, обеспечение социальным жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, повышение размера государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и детям из таких семей.

В семье семилетней Анечки Солодовниковой трое детей. И для них пасхальный концерт и спектакль стали настоящим событием. Настя Лаврова тоже воспитывается в многодетной семье, у нее четыре сестры и брата. Она – частый гость пасхальных праздников в Одесской Юракадемии.

Мне очень понравилась концепция спектакля, смысл, который он несет. Хотелось бы и самой поучаствовать.

Настоятель Храма святой мученицы Татианы протоиерей Олег Мокряк видит в этом продолжение духовных традиций:

В эти праздничные дни, когда мы прославляем воскресшего Христа Спасителя, в актовом зале Одесской юридической академии дети смотрят спектакль, имеющий глубинный смысл. Он – о духовных и мирских ценностях. Очень важно сегодня передавать молодому поколению православные традиции, объяснять, что не хлебом единым, не материальными ценностями и благами жив человек, а заботой о душе.

Анжелика Жукова воглавляет общественную организацию «Фонд помощи переселенцам «Содружество». Более ста ее подопечных побывали в этот день в университете:

Для наших подшефных такие праздники очень важны. Пять лет в нашем городе проживают семьи переселенцев с востока Украины. Они приехали из тех районов, где до сих пор идут боевые действия. Среди них много детей. А такие праздники позволяют им адаптироваться к мирной жизни.

Мы благодарны Сергею Васильевичу за сотрудничество, за желание помогать наиболее незащищенным нашим гражданам.

Эти ребята признаются, что ждут с нетерпением пасхальных концертов, новогодних детских утренников, чтобы прийти сюда. И Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов этим доволен:

Пусть привыкают к университетскому духу. Уверен, в будущем они придут учиться именно сюда. Кроме того, мы заканчиваем строительство Общеобразовательной церковно-приходской школы, где наши дети будут получать не только светское, но и духовное образование. Я уверен, что многие ребятишки, особенно выпускники воскресных школ, будут учиться в нашей «Школе будущего», «Школе совести».

Сергей Кивалов глубоко убежден: все дети должны иметь одинаковые стартовые позиции. Независимо от социального статуса и обеспеченности родителей дети должны быть уверены, что они нужны нашему обществу и будут востребованы. Только тогда они могут быть счастливы по-настоящему. Мало кто знает, что более двухсот студентов НУ «ОЮА» – сироты, не имеющие родителей. Это самый большой показателей среди вузов Украины.

Программу пасхального праздника подготовили ученики Воскресной школы, открывшейся при Студенческом храме святой мученицы Татианы в первый же год его служения.

Автор и постановщик спектакля – Наталья Гнездилова – регент Храма святой Татианы и художественный руководитель Воскресной школы. На свой духовный путь в православии Наталья Ивановна ступила в 27 лет, окончив регентское отделение духовной Академии. И с тех пор несет свет в детские души и сердца. Подобные театрализованные представления Наталья Гнездилова считает одной из форм воспитательной работы с детьми:

Темы наших спектаклей подсказывает сама жизнь. А театральная форма обучения более доходчива и ненавязчива. Бог не дал мне своих детей, по состоянию здоровья. Но вместо этого он дал другое: заполненность души в работе с воспитанниками Воскресной школы. Такой контакт восполнил эту нишу. Я их всех люблю, как своих родных детей.

Анна Малярова похожа на студентку старших курсов. Трудно поверить, что у этой девушки четверо детей:

Приятно, когда есть такая помощь для многодетных семей. Детям очень понравился концерт. А театральная постановка очень удивила: ведь в спектакле говорят о чувствах, о душе. Мой сын даже комментировал каждый шаг каждого актера. Мы находимся под очень большим впечатлением.

В этот раз в Пасхальном концерте впервые принимают участие не только юные участники Воскресной школы, но и их родители.

Они, родители, высказали мнение, что такое воспитание через искусство, через слово важно не только для младшего поколения, но и для будущих мам, когда те только вынашивают детей. Ведь от того, в какой атмосфере вынашивают ребенка, зависит, каким он станет, когда вырастет.

Уже совсем скоро зрителями подобных концертов в стенах Одесской юридической академии станут и ученики первой в нашей стране общеобразовательной церковно-приходской школы, строительство которой близится к завершению. Отметим, что здесь регулярно проводят праздничные мероприятия на Пасху, но и на День Святого Николая, Рождество, Новый Год, День защиты детей и другие праздники. Из года в год они собирают большое количество маленьких одесситов и их родителей, которые стремятся воспитывать детей в духе многовековых православных традиций.