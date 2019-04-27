Народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил маленьких одесситов с праздником Светлой Пасхи

Ежегодно с наступлением большого праздника для всех православных христиан - Светлого Христова Воскресения в эти пасхальные дни в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» организуется благотворительный концерт. Участники концерта – воспитанники воскресной школы при первом в нашей стране студенческом Храме святой Татианы. Этой доброй традиции уже десять лет. Так было и сегодня.
По ступенькам, ведущим к актовому залу Одесской юридической академии, ребятишки с родителями поднимались, не торопясь, степенно. Словно, чувствовали важность момента.
Поздравив зрителей, инициатор праздника народный депутат Украины Сергей Кивалов передал всем детям подарки, почему дети очень обрадовалась.
Это дети из многодетных семей, из семей переселенцев с востока Украины, воспитанники школ-интернатов,– те, кому особенно важно наше внимание и забота. Я беседовал с ребятишками. Почти все они посещают храмы, освящали на Пасху писанки и паски, знают, как нужно молиться. И то, что они получают здесь через искусство и культуру правильный посыл, является важным элементом воспитания.
- говорит Сергей Кивалов.
Таинство Светлого Пасхального Воскресения многим еще предстоит по-настоящему осознать. Самым старшим ребятам – 13 лет. Малышам – 2-3 года. Многие воспитываются в многодетных семьях. Это удивляет и радует. Ведь средняя одесская семья ограничивается двумя детьми.
У учительницы физики Одесской средней школы № 61 Ольги Крикленко пятеро детей. Дочке Тане уже 22 года, Полине – 12 лет. Коле – 10, Насте – 8, и Маше – 6. Но на пасхальный концерт Ольга пришла с тремя младшими.
– рассказала Ольга Крикленко.
Отметим, что многодетные матери также отмечают, что они всегда рассчитывают на поддержку народного депутата, который постоянно борется за повышение государственной помощи при рождении ребенка. Ряд инициатив направлен на обеспечение молодежи социальным жильем, увеличение помощи одиноким матерям, обеспечение социальным жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, повышение размера государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и детям из таких семей.
В семье семилетней Анечки Солодовниковой трое детей. И для них пасхальный концерт и спектакль стали настоящим событием. Настя Лаврова тоже воспитывается в многодетной семье, у нее четыре сестры и брата. Она – частый гость пасхальных праздников в Одесской Юракадемии.
Настоятель Храма святой мученицы Татианы протоиерей Олег Мокряк видит в этом продолжение духовных традиций:
Анжелика Жукова воглавляет общественную организацию «Фонд помощи переселенцам «Содружество». Более ста ее подопечных побывали в этот день в университете:
Мы благодарны Сергею Васильевичу за сотрудничество, за желание помогать наиболее незащищенным нашим гражданам.
Эти ребята признаются, что ждут с нетерпением пасхальных концертов, новогодних детских утренников, чтобы прийти сюда. И Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов этим доволен:
Сергей Кивалов глубоко убежден: все дети должны иметь одинаковые стартовые позиции. Независимо от социального статуса и обеспеченности родителей дети должны быть уверены, что они нужны нашему обществу и будут востребованы. Только тогда они могут быть счастливы по-настоящему. Мало кто знает, что более двухсот студентов НУ «ОЮА» – сироты, не имеющие родителей. Это самый большой показателей среди вузов Украины.
Программу пасхального праздника подготовили ученики Воскресной школы, открывшейся при Студенческом храме святой мученицы Татианы в первый же год его служения.
Автор и постановщик спектакля – Наталья Гнездилова – регент Храма святой Татианы и художественный руководитель Воскресной школы. На свой духовный путь в православии Наталья Ивановна ступила в 27 лет, окончив регентское отделение духовной Академии. И с тех пор несет свет в детские души и сердца. Подобные театрализованные представления Наталья Гнездилова считает одной из форм воспитательной работы с детьми:
Анна Малярова похожа на студентку старших курсов. Трудно поверить, что у этой девушки четверо детей:
В этот раз в Пасхальном концерте впервые принимают участие не только юные участники Воскресной школы, но и их родители.
Они, родители, высказали мнение, что такое воспитание через искусство, через слово важно не только для младшего поколения, но и для будущих мам, когда те только вынашивают детей. Ведь от того, в какой атмосфере вынашивают ребенка, зависит, каким он станет, когда вырастет.
Уже совсем скоро зрителями подобных концертов в стенах Одесской юридической академии станут и ученики первой в нашей стране общеобразовательной церковно-приходской школы, строительство которой близится к завершению. Отметим, что здесь регулярно проводят праздничные мероприятия на Пасху, но и на День Святого Николая, Рождество, Новый Год, День защиты детей и другие праздники. Из года в год они собирают большое количество маленьких одесситов и их родителей, которые стремятся воспитывать детей в духе многовековых православных традиций.