Скандальный закон о языке принят. Что будет дальше?

Верховная Рада в нынешнем ее составе лихорадочно спешит принять те крайне непопулярные законы, которые еще недавно депутаты считали слишком жесткими. Они пытались найти в подобных вопросах компромисс, боролись, требовали внесения тысячи поправок. Но вот недавно Верховная Рада большинством голосов приняла пресловутый«языковой закон». Звучит он так: «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Закон поддержали 278 депутатов из фракций БПП, «Радикальной партии Ляшко», «Самопомощь», «Батькивщина», «Народный фронт» и группа «Воля народа».

Не отдали свои голоса за скандальный закон, против которого боролись до последнего, представители «Оппозиционного блока» и группы «Видродження».

Депутаты-представители этих фракций и сейчас не сидят сложа руки. Первый их шаг - обращение в суд, что дает надежду тем гражданам Украины, которые общаются на других языках, и прежде всего на русском, на то, что их права и пожелания будут учтены.

Но может быть все не так плохо, и новый закон предусматривает в своих положениях интересы пользующихся другими, кроме украинского, языками граждан этой большой, дружной многонациональной страны? Так, скажем, как это принято в европейских странах? В соответствии с принципами свободы, демократии, политической корректности и толерантности? Что же, давайте рассмотрим суть закона.

Итак, первое, что мы видим – это тотальный приоритет украинского языка не только на службе и не только для государственных служащих. Нет, теперь украинский должен быть повсюду (спасибо, что исключили личное общение граждан и отправление религиозных обрядов).

А именно: в сфере обслуживания (кафе, рестораны, химчистки, больницы и прочее), на культмассовых мероприятиях (например, на свадьбах), в кинопроизводстве, работе СМИ (все газеты, журналы буклеты и прочее должны быть изданы на украинском языке), здравоохранении (больницы, поликлиники и т.д.), образовании (школы, вузы, курсы любого назначения), делопроизводстве. И так далее. Обязаны разговаривать на государственном языке водители транспорта, ваш тренер по гимнастике или куратор в фитнес-клубе тоже должен использовать "рiдну мову", а иначе ему несдобровать. То есть, к нему могут быть применены карательные санкции, от административных до уголовных.

Принятый закон предусматривает также создание двух новых институтов – Национальной комиссии по стандартам государственного языка и уполномоченного по защите госязыка.

Нацкомиссия призвана заниматься делом стандартизациии и классификации украинского языка, то есть разложить все знания о языке по полочкам. Затем все госслужащие должны будут пройти государственную сертификацию. Разработанные стандарты будут применяться и на экзаменах для тех, кто захочет получить украинское гражданство.

Нацкомиссия обязана будет выполнять еще одну функцию – карательную. Точнее держать руку на пульсе выполнения гражданами языкового законодательства. Чиновники этой самой комиссии будут собирать и обрабатывать жалобы на невыполнение этого законодательства и применять к нарушителям штрафные и прочие санкции.

Штраф злостного нарушителя закона может составить от 5 до 8,5 тысяч гривен. Это и обидно, и неприятно, но не так страшно по сравнению с тем, что провинившийся может отправиться за решетку на 5, а то и 10 лет. Эта норма будет действовать, если, например, кто-нибудь обвинит госслужащего в том, что находясь при исполнении своих обязанностей он публично осквернил государственный язык.

А что по этому поводу говорят юристы? Считают ли они, что подобный закон укладывается в рамки украинского и европейского законодательств?

У этих людей никто не спросил – хотят они, или не хотят. И это при том, что у нас есть Конституция, и в тексте статьи 10 прямо говорит, что Украина "гарантує вільний розвиток і використання російської мови та мови інших національних меншин"! А о каком свободном использовании может идти речь, если вы пришли в парикмахерскую и вам сказали «Добрый день!», то этого человека уже можно привлекать к ответственности?

– говорит депутат облсовета, юрист Владислав Финик.

Народный депутат Сергей Кивалов давно борется за то, чтобы в стране действовала адекватная норма о языке, и считает новый закон грубым нарушением действующей Конституции страны.

Он противоречит всем нормам Конституции, а также действующему законодательству. И самое главное, он противоречит Хартии о языках. А нормы международного права имеют большую юридическую силу, чем национальное законодательство. И если мы подписали и ратифицировали Хартию о языках, то нужно ее придерживаться.

– подчеркивает народный депутат.

Более того, Сергей Кивалов, народный депутат-мажоритарщик, избранный одесситами в Приморском районе, и хорошо знающий их настроения, так как они всегда приходят со своими проблемами к нему на прием, убежден, что принятый закон ничего общего с мнением его избирателей не имеет.

То же подтверждает и социальный опрос, недавно проведенный в Одессе.

Результаты опроса красноречивы. Согласно нему в нашем городе в быту русский язык использует 91% одесситов. Родным его считают такое же количество горожан, и лишь 7% жителей Южной Пальмиры говорят по-украински с друзьями и родными.

Также 90% опрошенных считают, что государство должно поддерживать языки нацменьшинств, к которым украинский закон относит русский.

При этом три с лишним четверти участников исследования наслышанных о новом законе и 98% тех, кто знает о принятии скандальной нормы, категорически против штрафных санкций за неиспользование украинского языка в различных сферах жизни.

И почти 86,5% одесситов и жителей одесского региона хотели бы, чтобы этот закон был отменен.

Из этих цифр можно сделать однозначный вывод – принятый закон о языке является антинародным, по крайней мере подобное утверждение относится к Югу страны. Почему же так надо было спешить с принятием явно не популярного, нарушающего многие нормы, по сути антинародного закона?

Демарш уходящей власти. Есть мнение, что президент и верные ему чиновники готовят вновь пришедшему президенту некое минное поле, определенный вектор, в который они пытаются его загнать – для того, чтобы он, находясь в неудобном для себя положении, делал ошибки.

– считает политический эксперт Игорь Назаренко.

В свое время был принят компромиссный закон «Об основах государственной языковой политики», одним из авторов которого являлся народный депутат Сергей Кивалов. Этот закон устраивали всех и успешно работал с 2012 по 2018 годы. В нем были учтены интересы всех граждан страны. С одной стороны закон предусматривал развитие государственного языка – украинского. С другой – не ущемлял, а способствовал развитию языков национальных меньшинств, и русского в первую очередь.

Закон «Кивалова-Колесниченко», который отменили сегодня, высоко оценивали эксперты.

Это был удачный для своего времени закон. Я считаю, что он снял напряжение вокруг искусственного и политически нагнетаемого противостояния между русским и украинским языками. Закон Кивалова-Колесниченко это искусственное напряжение снял, введя институт региональных языков. Это не только касательно русского, но и других языков национальных меньшинств.

– убежден Игорь Назаренко.

До принятия этого закона действовал закон Кивалова-Колесниченко, который гармонично, объективно, правильно, я бы сказал даже, достаточно интеллигентно и красиво регулировал те непростые отношения, которые сегодня выстраиваются в языковой сфере в Украине. И именно в этом законе прописывались нормы, как по поддержке украинского языка, который согласно Конституции Украины является государственным, так и по оптимальному развитию всех языков нацменьшинств в Украине. Особенно это важно для нашего многонационального края.

– вторит ему доктор политических наук Денис Яковлев.

Закон прошел все согласования, его признали соответствующим всем положениям Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, в него включили рекомендации, которые предложила Венецианская комиссия. На период действия закона языковая проблема в Украине была решена.

Почему же болезненный вопрос был поднят снова? И взамен была принята не соответствующая интересам всех граждан страны законодательная норма?

Сергей Кивалов убежден: все ключевые вопросы, касающиеся языка, общественной и политической жизни граждан, должны решаться на референдуме, тогда будет понятна вся суть проблемы.

Нам необходимо для этого возобновить закон о референдумах. Он сегодня приостановлен Конституционным судом, и поэтому у нас его нет. В течении пяти лет президент, правительство, большинство в Верховной Раде, говорили, что нужно сегодня принять новый закон о референдумах, но этого так никто и не сделал. А знаете почему? Если будет действовать закон о референдумах, то поставят вопрос о языках. По любым вопросам нужно будет советоваться с населением, с гражданами Украины, которые избирают президента, парламент, органы местного самоуправления. Вот если мы пойдем по такому пути, у нас все будет хорошо. Вот посмотрите, в Одессе – пожилой человек пошел в аптеку, купил лекарства, открывает, а там инструкция на украинском языке. Согласно закону Кивалова-Колесниченко они обязаны были вкладывать и вторую инструкцию на русском языке. Я считаю, что это нормально. Более того, местные советы, сессия городского совета, областного, сессии районных советов – и Болградский, и Килийский район, практически все районные советы утвердили русский язык в статусе регионального. Им удобно, им комфортнее, они знают язык.

– подчеркивает Сергей Кивалов.

Проигравший выборы Петр Порошенко поддержал закон, который был фактически его детищем.

Но что думает по этому поводу новоизбранный, но пока не вступивший в должность главы государства Владимир Зеленский?

Будущий президент прокомментировал принятый закон о языке так:

Государство должно заботиться о развитии украинского языка путём создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний и усложнением бюрократических процедур. Законопроект обсуждался в разгар избирательного цикла, а это сделало его заложником политической риторики.

Его позиция ясна. Впрочем, мнение Владимира Зеленского было понятно и накануне президентской гонки.

Однако скандальный закон уже принят, и лишь активные действия народных депутатов могут остановить его воплощение в жизнь.