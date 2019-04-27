Скандальный закон о языке принят. Что будет дальше?

Верховная Рада в нынешнем ее составе лихорадочно спешит принять те крайне непопулярные законы, которые еще недавно депутаты считали слишком жесткими. Они пытались найти в подобных вопросах компромисс, боролись, требовали внесения тысячи поправок. Но вот недавно Верховная Рада большинством голосов приняла пресловутый«языковой закон». Звучит он так: «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Закон поддержали 278 депутатов из фракций БПП, «Радикальной партии Ляшко», «Самопомощь», «Батькивщина», «Народный фронт» и группа «Воля народа».
Не отдали свои голоса за скандальный закон, против которого боролись до последнего, представители «Оппозиционного блока» и группы «Видродження».
Депутаты-представители этих фракций и сейчас не сидят сложа руки. Первый их шаг - обращение в суд, что дает надежду тем гражданам Украины, которые общаются на других языках, и прежде всего на русском, на то, что их права и пожелания будут учтены.
Но может быть все не так плохо, и новый закон предусматривает в своих положениях интересы пользующихся другими, кроме украинского, языками граждан этой большой, дружной многонациональной страны? Так, скажем, как это принято в европейских странах? В соответствии с принципами свободы, демократии, политической корректности и толерантности? Что же, давайте рассмотрим суть закона.
Итак, первое, что мы видим – это тотальный приоритет украинского языка не только на службе и не только для государственных служащих. Нет, теперь украинский должен быть повсюду (спасибо, что исключили личное общение граждан и отправление религиозных обрядов).
А именно: в сфере обслуживания (кафе, рестораны, химчистки, больницы и прочее), на культмассовых мероприятиях (например, на свадьбах), в кинопроизводстве, работе СМИ (все газеты, журналы буклеты и прочее должны быть изданы на украинском языке), здравоохранении (больницы, поликлиники и т.д.), образовании (школы, вузы, курсы любого назначения), делопроизводстве. И так далее. Обязаны разговаривать на государственном языке водители транспорта, ваш тренер по гимнастике или куратор в фитнес-клубе тоже должен использовать "рiдну мову", а иначе ему несдобровать. То есть, к нему могут быть применены карательные санкции, от административных до уголовных.
Принятый закон предусматривает также создание двух новых институтов – Национальной комиссии по стандартам государственного языка и уполномоченного по защите госязыка.
Нацкомиссия призвана заниматься делом стандартизациии и классификации украинского языка, то есть разложить все знания о языке по полочкам. Затем все госслужащие должны будут пройти государственную сертификацию. Разработанные стандарты будут применяться и на экзаменах для тех, кто захочет получить украинское гражданство.
Нацкомиссия обязана будет выполнять еще одну функцию – карательную. Точнее держать руку на пульсе выполнения гражданами языкового законодательства. Чиновники этой самой комиссии будут собирать и обрабатывать жалобы на невыполнение этого законодательства и применять к нарушителям штрафные и прочие санкции.
Штраф злостного нарушителя закона может составить от 5 до 8,5 тысяч гривен. Это и обидно, и неприятно, но не так страшно по сравнению с тем, что провинившийся может отправиться за решетку на 5, а то и 10 лет. Эта норма будет действовать, если, например, кто-нибудь обвинит госслужащего в том, что находясь при исполнении своих обязанностей он публично осквернил государственный язык.
А что по этому поводу говорят юристы? Считают ли они, что подобный закон укладывается в рамки украинского и европейского законодательств?
– говорит депутат облсовета, юрист Владислав Финик.
Народный депутат Сергей Кивалов давно борется за то, чтобы в стране действовала адекватная норма о языке, и считает новый закон грубым нарушением действующей Конституции страны.
– подчеркивает народный депутат.
Более того, Сергей Кивалов, народный депутат-мажоритарщик, избранный одесситами в Приморском районе, и хорошо знающий их настроения, так как они всегда приходят со своими проблемами к нему на прием, убежден, что принятый закон ничего общего с мнением его избирателей не имеет.
То же подтверждает и социальный опрос, недавно проведенный в Одессе.
Результаты опроса красноречивы. Согласно нему в нашем городе в быту русский язык использует 91% одесситов. Родным его считают такое же количество горожан, и лишь 7% жителей Южной Пальмиры говорят по-украински с друзьями и родными.
Также 90% опрошенных считают, что государство должно поддерживать языки нацменьшинств, к которым украинский закон относит русский.
При этом три с лишним четверти участников исследования наслышанных о новом законе и 98% тех, кто знает о принятии скандальной нормы, категорически против штрафных санкций за неиспользование украинского языка в различных сферах жизни.
И почти 86,5% одесситов и жителей одесского региона хотели бы, чтобы этот закон был отменен.
Из этих цифр можно сделать однозначный вывод – принятый закон о языке является антинародным, по крайней мере подобное утверждение относится к Югу страны. Почему же так надо было спешить с принятием явно не популярного, нарушающего многие нормы, по сути антинародного закона?
– считает политический эксперт Игорь Назаренко.
В свое время был принят компромиссный закон «Об основах государственной языковой политики», одним из авторов которого являлся народный депутат Сергей Кивалов. Этот закон устраивали всех и успешно работал с 2012 по 2018 годы. В нем были учтены интересы всех граждан страны. С одной стороны закон предусматривал развитие государственного языка – украинского. С другой – не ущемлял, а способствовал развитию языков национальных меньшинств, и русского в первую очередь.
Закон «Кивалова-Колесниченко», который отменили сегодня, высоко оценивали эксперты.
– убежден Игорь Назаренко.
– вторит ему доктор политических наук Денис Яковлев.
Закон прошел все согласования, его признали соответствующим всем положениям Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, в него включили рекомендации, которые предложила Венецианская комиссия. На период действия закона языковая проблема в Украине была решена.
Почему же болезненный вопрос был поднят снова? И взамен была принята не соответствующая интересам всех граждан страны законодательная норма?
Сергей Кивалов убежден: все ключевые вопросы, касающиеся языка, общественной и политической жизни граждан, должны решаться на референдуме, тогда будет понятна вся суть проблемы.
– подчеркивает Сергей Кивалов.
Проигравший выборы Петр Порошенко поддержал закон, который был фактически его детищем.
Но что думает по этому поводу новоизбранный, но пока не вступивший в должность главы государства Владимир Зеленский?
Будущий президент прокомментировал принятый закон о языке так:
Его позиция ясна. Впрочем, мнение Владимира Зеленского было понятно и накануне президентской гонки.
Однако скандальный закон уже принят, и лишь активные действия народных депутатов могут остановить его воплощение в жизнь.