Герой нашего времени: воин-освободитель Одессы Яков Савченко отмечает 95-летие

Между двумя важнейшими и дорогими сердцу каждого настоящего одессита праздниками – Днём освобождения Одессы и Днём великой Победы – празднует свой день рождения Человек-легенда, участник обороны и освобождения нашего города, участник взятия Берлина Яков Андреевич Савченко. 2 мая легендарному разведчику исполнилось 95 лет.

Поздравления юбиляр принимал в стенах Одесского регионального института государственного управления НАГУ при Президенте Украины. Здесь собрались его коллеги и ученики, родные и друзья. Первым поздравил кавалера орденов «Красная Звезда» и орденов Великой Отечественной войны народный депутат Украины Сергей Кивалов:

Яков Савченко испытал на себе все ужасы войны, прошел от Одессы до Берлина и выжил, освободив мир от коричневой чумы. Этот мужественный человек награжден семью боевыми орденами. Основное качество жизни нашего юбиляра – жизнелюбие и доброта к людям. Таких людей, принесших нам мир, свободу и благополучие, остались единицы сегодня. Они – носители истории. И я горжусь, что знаю лично Якова Савченко, Героя-одессита.

На территории Национального университета «Одесская юридическая академия», на 4-ой станции Большого фонтана стоит памятник «Спасенное детство». Здесь всегда свежие цветы: за памятником бережно ухаживают студенты. Он посвящен тысячам детей-сирот, воспитанников Детского городка имени Коминтерна, которые в тяжелейшее для страны время не оступились, не пропали, а выросли правильными людьми, патриотами родной земли. Здесь им дали не только ремесло, но и жизненную основу. Когда грянула война, многие из них, будучи совсем юными, пошли на фронт, героически сражались за нашу Одессу. Среди них был и юный Яша Савченко, потерявший мать в семилетнем возрасте. Кстати, десять воспитанников Детгородка стали Героями Советского Союза.

Яков Савченко ушел на фронт добровольцем в 16 лет, прибавив себе возраст. Сражался в составе истребительного батальона, потом вёл подпольную работу в партизанском отряде, участвовал в разведываетльных операциях. В 1944 году Яков Савченко в составе 248-й Одесской стрелковой дивизии водружал знамя над Одесским оперным театром. Будучи несколько раз раненным, бежал из госпиталей и упрямо бил врага. Дошел до Берлина. Там, возле рейхсканцелярии, в свой 20-й день рождения, легендарный разведчик, получив последнее тяжелое ранение, остался без ноги. Яков Андреевич прожил достойную долгую жизнь.

Благодаря железной силе воли он смог превозмочь свои физические ограничения и жить полноценной жизнью: окончил исторический факультет университета, стал преподавателем, кандидатом исторических наук, доцентом, научился водить машину, написал четыре книги о войне.

Яков Андреевич, мужественный сильный человек, долгие годы возглавляет Совет ветеранов Детского городка имени Коминтерна, помогая семьям фронтовиков, сиротам, таким, как он, выросшим без родительской опеки.

Сегодня зачитывали наградные листы Якова Андреевича, невозможно было слушать без слез: за мужество, проявленное при освобождении Одессы, за мужество, проявленное при освобождении Чехословакии, за мужество, проявленное при освобождении Берлина… Вот пример настоящего, а не надуманного патриота нашей Родины. На таких людях, как Яков Савченко, держится наша православная земля и наше Отечество.

– подчеркнул Сергей Кивалов.

Сергей Кивалов вручил в этот день юбиляру много подарков, и самое главное – наивысшую награду Национального университета «Одесская юридическая академия» – Золотую звезду почета – за большой вклад в развитие патриотического воспитания молодежи. Таким образом, Яков Андреевич стал полным кавалером Звезды почета НУ «ОЮА».

Сергей Васильевич пожелал доброго здоровья ветерану, чтобы сообща отпраздновать его столетие:

Я искренне поздравляю нашего воина-освободителя с сегодняшней круглой датой. Желаю ему долгих лет жизни, неиссякаемого оптимизма, ну и, конечно же, вдохновения в его писательской труде – хочется увидеть новую книгу этого удивительного человека. И пусть в жизни Якова Андреевича их будет ещё много.

Профессор Алексей Якубовский и Яков Савченко знакомы с 1968 года. Алексей Петрович тогда возглавлял Одесский обком комсомола, Яков Андреевич –Совет ветеранов. Потом работали вместе сначала в Высшей партийной школе, затем – в Институте госуправления.

Я называю Я. Савченко человеком-легендой. Он очень талантлив и одарен: мог бы стать крупным государственным деятелем, быть знаменитым артистом. Имея недюжинные вокальные способности, хотел поступать в Киевский институт культуры. Но грянула война, и Яков Савченко встал на защиту своей Родины.

– рассказал Алексей Якубовский.

Мы гордимся тем, что почетным членом нашего коллектива был и остается Яков Андреевич Савченко,– сказал директор Одесского регионального института государственного управления НАГУ при Президенте Украины Николай Михайлович Ижа. – Только в нашем институте он работает 37 лет. Мы стараемся опекать его, помогать в бытовых вопросах, в том числе материальных. Чествовать его в этот день в этих стенах – для нас большая честь. И знаковым событием для нас стало, что в этих юбилейных торжествах принял участие известный в Украине человек, народный депутат страны Сергей Кивалов.

Яков Андреевич, увы, сегодня почти не видит. Но все слышит, понимает. И радуется, что в этот особый для него день поздравить его пожелало так много людей. Настроение у Якова Андреевича было приподнятое, он даже исполнил любимую «Катюшу». Вслед за именинником слова песни подхватили все гости. А потом за праздничным столом были замечательные тосты.

Вместе с юбиляром радовалась приемная дочь Я.Савченко Любовь Титаренко:

Яков Андреевич очень ждал этой даты, этот юбилей. Все эти дни он был на подъеме, волновался. Он всегда любил принимать гостей, любил застолье. Столы всегда ломились на праздники. Но возраст дает себя знать. Здоровье сдает. Недавно переболел, и мы очень волновались за него. Что нужно нашим старикам? Внимание. И то, что сегодня его не забыли, поздравляют, говорят добрые пожелания, для него живительная сила, чтобы жить дальше.

Есть такая украинская поговорка: «Власть выходит из народа, но никогда туде не возврщается». Но есть исключение: это народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов. И в День Победы, и в День освобождения Одессы, в будни и в праздники Сергей Васильевич не оставляет нас без внимания и заботы. Он находит время, чтобы навещать ветеранов, справиться об их нуждах и вовремя решать их проблемы. Для Якова Андреевича это внимание – мощнейший стимул. Он чувствует себя востребованным, не забытым. Это дает ему силы, он очень гордится, чувствует, что еще у руля.

Мы присоединяемся к поздравлениям Героя-одессита. С юбилеем, Яков Андреевич! Низкий вам поклон!