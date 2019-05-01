Герой нашего времени: воин-освободитель Одессы Яков Савченко отмечает 95-летие

Между двумя важнейшими и дорогими сердцу каждого настоящего одессита праздниками – Днём освобождения Одессы и Днём великой Победы – празднует свой день рождения Человек-легенда, участник обороны и освобождения нашего города, участник взятия Берлина Яков Андреевич Савченко. 2 мая легендарному разведчику исполнилось 95 лет.
Поздравления юбиляр принимал в стенах Одесского регионального института государственного управления НАГУ при Президенте Украины. Здесь собрались его коллеги и ученики, родные и друзья. Первым поздравил кавалера орденов «Красная Звезда» и орденов Великой Отечественной войны народный депутат Украины Сергей Кивалов:
На территории Национального университета «Одесская юридическая академия», на 4-ой станции Большого фонтана стоит памятник «Спасенное детство». Здесь всегда свежие цветы: за памятником бережно ухаживают студенты. Он посвящен тысячам детей-сирот, воспитанников Детского городка имени Коминтерна, которые в тяжелейшее для страны время не оступились, не пропали, а выросли правильными людьми, патриотами родной земли. Здесь им дали не только ремесло, но и жизненную основу. Когда грянула война, многие из них, будучи совсем юными, пошли на фронт, героически сражались за нашу Одессу. Среди них был и юный Яша Савченко, потерявший мать в семилетнем возрасте. Кстати, десять воспитанников Детгородка стали Героями Советского Союза.
Яков Савченко ушел на фронт добровольцем в 16 лет, прибавив себе возраст. Сражался в составе истребительного батальона, потом вёл подпольную работу в партизанском отряде, участвовал в разведываетльных операциях. В 1944 году Яков Савченко в составе 248-й Одесской стрелковой дивизии водружал знамя над Одесским оперным театром. Будучи несколько раз раненным, бежал из госпиталей и упрямо бил врага. Дошел до Берлина. Там, возле рейхсканцелярии, в свой 20-й день рождения, легендарный разведчик, получив последнее тяжелое ранение, остался без ноги. Яков Андреевич прожил достойную долгую жизнь.
Благодаря железной силе воли он смог превозмочь свои физические ограничения и жить полноценной жизнью: окончил исторический факультет университета, стал преподавателем, кандидатом исторических наук, доцентом, научился водить машину, написал четыре книги о войне.
Яков Андреевич, мужественный сильный человек, долгие годы возглавляет Совет ветеранов Детского городка имени Коминтерна, помогая семьям фронтовиков, сиротам, таким, как он, выросшим без родительской опеки.
– подчеркнул Сергей Кивалов.
Сергей Кивалов вручил в этот день юбиляру много подарков, и самое главное – наивысшую награду Национального университета «Одесская юридическая академия» – Золотую звезду почета – за большой вклад в развитие патриотического воспитания молодежи. Таким образом, Яков Андреевич стал полным кавалером Звезды почета НУ «ОЮА».
Сергей Васильевич пожелал доброго здоровья ветерану, чтобы сообща отпраздновать его столетие:
Профессор Алексей Якубовский и Яков Савченко знакомы с 1968 года. Алексей Петрович тогда возглавлял Одесский обком комсомола, Яков Андреевич –Совет ветеранов. Потом работали вместе сначала в Высшей партийной школе, затем – в Институте госуправления.
– рассказал Алексей Якубовский.
Яков Андреевич, увы, сегодня почти не видит. Но все слышит, понимает. И радуется, что в этот особый для него день поздравить его пожелало так много людей. Настроение у Якова Андреевича было приподнятое, он даже исполнил любимую «Катюшу». Вслед за именинником слова песни подхватили все гости. А потом за праздничным столом были замечательные тосты.
Вместе с юбиляром радовалась приемная дочь Я.Савченко Любовь Титаренко:
Есть такая украинская поговорка: «Власть выходит из народа, но никогда туде не возврщается». Но есть исключение: это народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов. И в День Победы, и в День освобождения Одессы, в будни и в праздники Сергей Васильевич не оставляет нас без внимания и заботы. Он находит время, чтобы навещать ветеранов, справиться об их нуждах и вовремя решать их проблемы. Для Якова Андреевича это внимание – мощнейший стимул. Он чувствует себя востребованным, не забытым. Это дает ему силы, он очень гордится, чувствует, что еще у руля.
Мы присоединяемся к поздравлениям Героя-одессита. С юбилеем, Яков Андреевич! Низкий вам поклон!