Сергей Кивалов: виновные в трагедии обязательно понесут наказание

2 мая в Свято-Ильинском монастыре прихожане молились об упокоении душ погибших в «Одесской трагедии». Божественную литургию совершил митрополит Одесский и ИзмаильскийАгафангел. В храме собрались родственники и друзья, погибших, народные депутаты Украины, среди которых был Сергей Кивалов.

Сегодня пятая годовщина ужасной трагедии, унесшей жизни ни в чём не повинных людей и ставшей точкой невозврата для многих одесситов. Ровно 5 лет назад, 2 мая 2014 года, Дом профсоюзов на Куликовом поле стал братской могилой для 48 человек, при этом ещё сотни людей получили ранения разной степени тяжести. Для многих, в том числе и для меня, произошедшее стало настоящим шоком, ведь таких чудовищных трагедий с массовой гибелью людей наш родной город не видел со времён Великой войны. До сих пор не укладывается в голове, как такое могло произойти в мирное время в таком спокойном и миролюбивом городе! Я считаю, что самая главная задача, которая стоит сегодня перед депутатским корпусом, перед Президентом, перед всеми правоохранительными органами – раскрыть преступление трагедии 2 мая. Нам нужно приложить максимум усилий сегодня для того, чтобы эти преступники наконец-то сели на скамью подсудимых. И судить их должен Международный уголовный суд. И мы с помощью международных экспертов и широкой общественности будем продолжать всестороннее расследование трагических событий 2 мая и, во что бы то ни стало, добьёмся наказания для преступников, чьи бесчеловечные действия не имеют срока давности. Разумеется, что это не способно вернуть невинно погибших людей, но поможет вновь обрести веру наших граждан в справедливость и неотвратимость наказания за преступления. Мы просто не имеем морального права предать память жертв трагедии и надежды их родственников. В этот скорбный для каждого одессита день хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким, друзьям и всем, кто лично знал погибших. Помните, что тысячи людей в нашем городе сегодня соболезнуют вместе с вами! Молимся за упокой душ убиенных 2 мая в Одессе! Светлая память!

- сказал Сергей Кивалов.

Подчеркнем: одесситов сегодня угнетает не только само чудовищное преступление против мирных граждан, но и все последовавшие за этим события: арест не зачинщиков уличных столкновений и виновников пожара, а тех, кто был на стороне пострадавших – их, чудом выживших в этом аду, обвиняли во всех смертных грехах, подвергали преследованиям, допросам, арестам и всячески травили. В то же время истинные виновники, чьи действия запечатлены на видеозаписях, беспрепятственно разгуливают на свободе, чувствуя себя при этом весьма привольно. Складывается впечатление, что кому-то выгодно специально затягивать расследование этого резонансного события, дабы истинные организаторы этого чудовищного преступления так и остались на свободе. Глядя на тотальное бездействие со стороны чиновников и правоохранителей, одесситы уже практические полностью отчаялись в своихнадeждах на то, что виновных в "Одесской трагедии" удастся найти и наказать. Для многих украинцев стало совершенно очевидно, что в государстве, где безоружных людей заживо сжигают совершенно безнаказанно, а виновные демонстративно освобождаются от ответственности, все слова о демократии – абсолютно пустой звук, и никакие требования, исходящие от «населения», во внимание властями не могут приняты. Надеяться на иное – утопия.

Единственная возможность провести следствие и наказать виновных – запустить в действие рычаги, находящиеся в руках у депутатов Верховной Рады, точнее, у тех из них, кого мы неложно называем «народными избранниками». Именно этим путем пошел воистину народный депутат – парламентарий Сергей Кивалов.Сразу же после трагической гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе, народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам верховенства права и правосудия в Верховной раде Украины VII созыва Сергей Кивалов зарегистрировал проект (№4890) Постановления Верховной Рады Украины о признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда в отношении преступлений против человечности, приведших к особо тяжким последствиям 2 мая 2014 года в Одессе и просьбе привлечь к ответственности всех лиц, виновных в их совершении.

С целью привлечения Международного уголовного суда к оценке происшедшего, Сергей Кивалов вышел на прямой диалог с руководством Международного уголовного суда и его внутренней обвинительной службы. В сентябре 2014 года он посетил Международный уголовный суд в Гааге в составе украинской делегации и встретился с тогдашним главой Международного уголовного суда СономСанхёном, заместителем обвинителя Международного уголовного суда Джеймсом Стюартом и Председателем Ассамблеи государств-участников Римского Статута Международного уголовного суда Тийной Интельманн.

В ходе встречи обсуждались вопросы возможной ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда, предварительного признания Украиной юрисдикции Международного уголовного суда в отношении преступлений, предположительно совершенных на ее территории с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и необходимость расследования трагической гибели людей 2 мая в Одессе.

В частности, глава украинской делегации Сергей Кивалов отметил:

Одним из знаковых событий, положивших начало массовой гибели людей, стала трагедия 2 мая в моем родном городе Одессе. В результате серии пока еще не установленных в судебном порядке событий, в мирном городе были жестоко убиты 48 человек, в том числе 8 женщин. Фотографии их обезображенных тел облетели все мировые СМИ. Подобных зверств Украина не знала со времен Второй Мировой Войны. Однако ни организаторы, ни исполнители этих преступлений до сегодняшнего дня не установлены и не привлечены к ответственности. Парламентская временная следственная комиссия, расследовавшая эти события, 8 сентября прекратила свою работу, не достигнув результата. Причина - отсутствие необходимой информации. 12 сентября и Одесский областной совет ликвидировал собственную комиссию по расследованию трагедии, сославшись на отсутствие полномочий. Сообщается о расследовании правоохранительными органами. Но результата нет. Трагедия 2 мая и безнаказанность ее виновников могут способствовать мнению некоторых участников вооруженного конфликта в Украине, что преступления в отношении гражданского населения, не будут расследованы, а виновные не будут наказаны.

В то же время, совершенно иными оказались действия других представителей власти в Украине. Уже в сентябре по причине «отсутствия необходимой информации» прекратила свою работу парламентская Временная следственная комиссия, а Одесский областной совет ликвидировал собственную комиссию по расследованию трагедии, сославшись на отсутствие полномочий. Расследования, проводимые правоохранительными органами, также не дали должного результата. Согласно выводам Мониторинговой миссии ООН по правам человека, которая в прошлом году опубликовала фильм о расследовании событий 2 мая 2014 года в Одессе, до сегодняшнего дня никто не понес ответственности за смерть людей в тот роковой день.

Я озвучивал в ПАСЕ, что это геноцид против украинского народа, против одесситов, мирных одесситов. Это катастрофа, которую весь мир осуждает. Но наши правоохранительные органы - бездействуют. Меняются генпрокуроры, руководители правоохранительных органов, создаются разные специальные службы – НАБУ, НАЗК, а к расследованию такого тяжкого преступления, которое было совершено 2 мая 14-го года, так никто по-настоящему не приступил.Подняли этот вопрос в Международном уголовном суде. Я лично встречался с председателем МУС, рассказал ему о той трагедии, которая совершилась, завез ему ряд документов, которые необходимы для открытия производства. Но не открыли производство в МУС, потому что Украина не присоединилась к Римскому статуту, и действия МУС не распространяются на те преступления, которые совершаются непосредственно в Украине.

- комментирует те события Сергей Кивалов.

Заместитель обвинителя Международного уголовного суда Джеймс Стюарт тогда отметил, что подобная информация о ситуации, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, заслуживает внимания, и у Украины есть право передать эту ситуацию на изучение Международного уголовного суда, признав его юрисдикцию в отношении нее, равно как и в отношении других интересующих ситуаций.

По итогам визита, народным депутатом Украины был зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект №5161 Заявления в Международный уголовный суд о признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда в отношении всех предусмотренных Римским Статутом преступлений, совершенных начиная с 23 февраля 2014 года и на будущее.

Канцелярия прокурора Международного уголовного суда продолжает принимать информацию относительно международных преступлений на территории Украины, как уже совершенных, так и в случае совершения таких преступлений в будущем.

Многочисленные примеры демонстрируют нам, что обязательства, взятые на себя Народным депутатом Сергеем Киваловым – будут выполнены. Одесситы знают: так будет и в этот раз!