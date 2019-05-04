Студенты и активисты привели в порядок Азербайджанский парк

Май – это весна, пора цветения. А еще май – это пора субботников. Так хочется любоваться городом, его чистыми склонами, парками и скверами – излюбленными местами прогулок одесситов.

4 мая, субботнее утро, на 4-ой станции Большого фонтана уже кипит и бурлит жизнь. Это на субботник вышли участники Молодежной платформы «Будущее» и студенты Национального университета «Одесская юридическая академия».

Парк рядом с ипподромом еще в 2013 году получил название «Азербайджан», однако реконструкции и видимых изменений за шесть лет там так и не произошло.

Но инициативные молодые люди решили, что это не повод для запустения прекрасной зеленой зоны и, вооружившись нехитрым инвентарем, отправились ее расчищать. Главу молодежной платформы «Будущее» Владимира Сивака я вычислила по оранжевым перчаткам. Он с друзьями собирал пожухлые прошлогодние листья в огромные пакеты.

Второй год наша молодежная платформа «Будущее» и студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» принимают участие в проекте «Неделя Добрых дел». В рамках проекта – и сегодняшняя акция «Чистый город». Мы организовали субботник и наводим порядок в парке, который немного заброшен. Кому-то это безразлично, и они проходят мимо. Но ведь это наш город, и нам в нем жить. Когда проходишь, гуляешь, хочется, чтобы вокруг было чисто, красиво. Так почему бы не выйти и потрудиться, навести чистоту и порядок?

– резонно заметил Владимир Сивак.

Молодым людям помогают сотрудники «Горзелентреста». Они подогнали свою технику, и процесс пошел. В субботнее утро здесь трудились косари «Горзелентреста» Алексей и Эдуард, ловко управляющие триммерами при срезке травы.

В наши обязанности входит: покосить траву, обрезать сухие ветки. А ребята собирают мусор, скошенную траву, сухие прошлогодние листья, – рассказала мастер КП «Горзелентрест» Надежда Свидерская. – Они не первый раз принимают участие в благоустройстве парков, приходят со своим инвентарем. Веники, грабли, лопаты, а главное, молодые крепкие руки и желание сделать наш город, улицы и парки чище и красивей. И мы их поддерживаем.

Территория парка небольшая – 1,8 гектаров. Но здесь растет свыше ста деревьев – клен, софора, ясень, акация, каштан…

По проекту в парке должны появиться аллеи, скамейки, фонтанчики и фонари. Но пока суд да дело, студенты и представители молодежных организаций проявили инициативу проводить здесь субботники.

Студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» приняли участие в проекте «Неделя Добрых дел». К слову, учащиеся и преподаватели Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета регулярно выходят на субботники на склоны и набережную в районе 8-ой станции Большого Фонтана, городские парки, территорию бывшей Межрейсовой базы моряков, улицы Академическую и Фонтанскую дорогу, где расположены вузы, Общеобразовательную церковно-приходскую школу. Всего в рамках программы по озеленению, которая инициирована руководством университетов, в городе высажено более 20 тысяч деревьев и кустов.

Мы реализуем свою программу «Чистые парки», озеленяем и делаем наш город краше. И нашу инициативу поддерживает Президент вуза Сергей Васильевич Кивалов. В нашем университете учатся студенты из разных городов Украины. Но Одесса, где они получают образование, тоже стала для них родным городом, в котором останется частичка их труда. Этой весной студенты Одесской юридической академии проводили субботники на прибрежных склонах на 8-ой станции Большого фонтана, в парке Победы, на проспекте Шевченко. И эта работа будет продолжаться,

– рассказала глава Студенческого совета НУ «ОЮА» Карина Лукащук

Теперь у этих ребят есть новая идея, к которой они надеются подключить все молодежные и общественные организации города.

Молодежная платформа «Будущее» планирует провести масштабный городской субботник с участием студенческих советов, ученических самоуправлений, чтобы в один день всем выйти поработать и навести порядок в парках и скверах, убрать их и облагородить, чтобы облик Одессы радовал и одесситов, и наших гостей.