Студенты и активисты привели в порядок Азербайджанский парк

Май – это весна, пора цветения. А еще май – это пора субботников. Так хочется любоваться городом, его чистыми склонами, парками и скверами – излюбленными местами прогулок одесситов.
4 мая, субботнее утро, на 4-ой станции Большого фонтана уже кипит и бурлит жизнь. Это на субботник вышли участники Молодежной платформы «Будущее» и студенты Национального университета «Одесская юридическая академия».
Парк рядом с ипподромом еще в 2013 году получил название «Азербайджан», однако реконструкции и видимых изменений за шесть лет там так и не произошло.
Но инициативные молодые люди решили, что это не повод для запустения прекрасной зеленой зоны и, вооружившись нехитрым инвентарем, отправились ее расчищать. Главу молодежной платформы «Будущее» Владимира Сивака я вычислила по оранжевым перчаткам. Он с друзьями собирал пожухлые прошлогодние листья в огромные пакеты.
Молодым людям помогают сотрудники «Горзелентреста». Они подогнали свою технику, и процесс пошел. В субботнее утро здесь трудились косари «Горзелентреста» Алексей и Эдуард, ловко управляющие триммерами при срезке травы.
В наши обязанности входит: покосить траву, обрезать сухие ветки. А ребята собирают мусор, скошенную траву, сухие прошлогодние листья, – рассказала мастер КП «Горзелентрест» Надежда Свидерская. – Они не первый раз принимают участие в благоустройстве парков, приходят со своим инвентарем. Веники, грабли, лопаты, а главное, молодые крепкие руки и желание сделать наш город, улицы и парки чище и красивей. И мы их поддерживаем.
Территория парка небольшая – 1,8 гектаров. Но здесь растет свыше ста деревьев – клен, софора, ясень, акация, каштан…
По проекту в парке должны появиться аллеи, скамейки, фонтанчики и фонари. Но пока суд да дело, студенты и представители молодежных организаций проявили инициативу проводить здесь субботники.
Студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» приняли участие в проекте «Неделя Добрых дел». К слову, учащиеся и преподаватели Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета регулярно выходят на субботники на склоны и набережную в районе 8-ой станции Большого Фонтана, городские парки, территорию бывшей Межрейсовой базы моряков, улицы Академическую и Фонтанскую дорогу, где расположены вузы, Общеобразовательную церковно-приходскую школу. Всего в рамках программы по озеленению, которая инициирована руководством университетов, в городе высажено более 20 тысяч деревьев и кустов.
Теперь у этих ребят есть новая идея, к которой они надеются подключить все молодежные и общественные организации города.
Молодежная платформа «Будущее» планирует провести масштабный городской субботник с участием студенческих советов, ученических самоуправлений, чтобы в один день всем выйти поработать и навести порядок в парках и скверах, убрать их и облагородить, чтобы облик Одессы радовал и одесситов, и наших гостей.