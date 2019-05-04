В Одессе прошел Чемпионат Украины по спортивной аэробике

В спортивно-оздоровительном комплексе Международного гуманитарного университета прошел Чемпионат Украины по спортивной аэробике. Данная площадка уже три года подряд принимает областные соревнования по данному виду спорта. Именно с нашего города и началась аэробика в Украине.

Мы давно уже не проводили такие чемпионаты в Одессе, поэтому нам оказали такую честь, мы принимаем сегодня столько команд. Всего около 250 участников из более десяти областей Украины. Они выступают в разных программах: индивидуальных, пары и тройки.

- рассказывает руководитель федерации аэробики в городе Одессе Лина Пойденко.

Спортсмены соревнуются в трех возрастных категориях: дети (8-11 лет), кадеты (12-14 лет) и взрослые (от 18 лет и старше). Чтобы принять участие в соревнованиях команде из Николаевской области «Экстрим» пришлось немало потрудиться. На отработку приемов, композиции ушло достаточно много времени.

Мы приехали в первую очередь, чтобы получить хорошие эмоции, поделиться опытом и принять его от других участников. Когда мы занимаемся спортом, мы чувствуем вдохновение, мы хотим что-то делать, хотим творить новое, создавать.

- поделилась участница команды 15-летнияя Настя.

Для некоторых участников стены спорткомплекса стали уже родными – в этом зале они выступают не первый раз.

Зал замечательный. Мы уже несколько раз проводили здесь соревнования, поэтому нам не стыдно в такой зал приглашать. Все команды из Украины, всем очень нравится, и место расположение, и сам зал – удобно, комфортно, поэтому мы еще раз выражаем благодарность Президенту Международного гуманитарного университета Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он построил в Одессе такой спортивный комплекс и всегда поддерживает наши соревнования.

- отметила Лина Пойденко.

Уровень подготовки участников судьи оценивают достаточно высоко. По словам судьи по артистичности Натальи Белогорцевой, все спортсмены достаточно сильные. Большой судейской бригаде довольно сложно установить победителей. Наталья также рассказала, что спортсменам очень нравится выступать в зале спорткомплекса МГУ.

Свои одесские соревнования уже два года проводим в этом спортивном комплексе. Нам очень нравится это помещение, оно уютное, и по площади очень подходит для аэробной гимнастики.

- поделилась Наталья Белогорцева.

Чемпионат Украины по спортивной аэробике является отборочным. По итогам победители, занявшие первые три места в каждой из категории, будут соревноваться за участие в национальной сборной, которая поедет на чемпионат мира в Баку.