В Одессе прошел Чемпионат Украины по спортивной аэробике

В спортивно-оздоровительном комплексе Международного гуманитарного университета прошел Чемпионат Украины по спортивной аэробике. Данная площадка уже три года подряд принимает областные соревнования по данному виду спорта. Именно с нашего города и началась аэробика в Украине.
- рассказывает руководитель федерации аэробики в городе Одессе Лина Пойденко.
Спортсмены соревнуются в трех возрастных категориях: дети (8-11 лет), кадеты (12-14 лет) и взрослые (от 18 лет и старше). Чтобы принять участие в соревнованиях команде из Николаевской области «Экстрим» пришлось немало потрудиться. На отработку приемов, композиции ушло достаточно много времени.
- поделилась участница команды 15-летнияя Настя.
Для некоторых участников стены спорткомплекса стали уже родными – в этом зале они выступают не первый раз.
- отметила Лина Пойденко.
Уровень подготовки участников судьи оценивают достаточно высоко. По словам судьи по артистичности Натальи Белогорцевой, все спортсмены достаточно сильные. Большой судейской бригаде довольно сложно установить победителей. Наталья также рассказала, что спортсменам очень нравится выступать в зале спорткомплекса МГУ.
- поделилась Наталья Белогорцева.
Чемпионат Украины по спортивной аэробике является отборочным. По итогам победители, занявшие первые три места в каждой из категории, будут соревноваться за участие в национальной сборной, которая поедет на чемпионат мира в Баку.