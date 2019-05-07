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  • Дата: Вчера, 08:00
Вчера, 08:00

Сергей Кивалов поздравил одесситов с 74-й годовщиной Дня Великой Победы

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов поздравил одесситов с 74-й годовщиной Дня Великой Победы

Вот уже 74 года День Великой Победы является самым святым для нас праздником! День, когда вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции Германии, поставивший точку бесчеловечному нацистскому режиму и ознаменовавший собою спасение человечества от коричневой чумы. И наступил он благодаря усилиям миллионов людей, отдавших свои жизни и здоровье за свободу будущих поколений.
В годы войны наши соотечественники отличались невероятной храбростью и бесстрашием, но посчастливилось дойти до Берлина не всем.  Те, кто вернулся с той страшной войны, стали еще смелее, сильнее и мудрее. За считанные годы мужественные люди смогли отстроить разрушенное, обескровленное государство, восстановить мирную и благополучную жизнь!
На фронте и в тылу, во время войны и в первые послевоенные годы они заботились, прежде всего, о нашем будущем и будущем нашей страны.
Сомнения и дискуссии относительно роли воинов-освободителей в истории – это кощунство и вопиющая несправедливость. Это недопустимо! Подрастающее поколение обязано знать об отваге наших дедов, а мы – своим примером показывать, как нужно помнить и чтить их героизм.
Дорогие одесситы, от всего сердца поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы! Мы – наследники победителей – в память о бессмертном подвиге нашего народа должны сделать все возможное и даже больше для восстановления мира на украинской земле, чтобы наши дети и внуки никогда больше не узнали, что такое война. Развития и процветания родной стране! С праздником!

– написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.

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