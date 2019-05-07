В Одессе отмечают 74-ю годовщину Дня Великой Победы

Все дальше от нас Та война. И все меньше главных ее героев.

Все реже слышно тихое звяканье орденов и медалей, а раньше на этот привычный апрельский и майский звук всегда оборачивались. Знали: идет ветеран… Но они есть. И пусть наши старики будут с нами подольше: с ними праздник звучит по-особенному… 9 мая тысячи одесситов приняли участие в торжествах празднования Дня Победы.

Утром торжественный ритуал возложения цветов состоялся у памятника Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Г. Шевченко. Официальная церемония возложения цветов руководством города, области, народными депутатами Украины, депутатами городского и областного советов, общественными деятелями, духовенством является традицией на протяжении многих лет.

На Аллее Славы прозвучал торжественный залп в память о защитниках нашей Родины и гимн Украины.

На траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с кораблей и катеров Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины были опущены в воду венки.

Праздник Великой Победы - уважаемый среди многих граждан. Во время войны около 2,5 млн воинов-украинцев были награждены орденами и медалями, больше 2 тыс. воинам присвоенное звание Героя Советского Союза, из них трижды удостоены этого звания И. Кожедуб, дважды - Д. Глинка, С. Супрун, О. Молодчий, П. Таран. Героями Советского Союза стали 97 украинских партизан и подпольщиков, из них С. Ковпак и А.Федоров - дважды. Около 4 тыс. советским воинам -представителям 40 национальностей СССР было присвоено звание Герой Советского Союза за мужество и отвагу, проявленные во время боев за освобождение территории Украины. В годы Великой Войны звание Героя Советского Союза получили 36 уроженцев Одессы.

В Берлинской операции 1945 года, которая стала завершающей в Великой войне, были задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромными: по официальным данным советские войска потеряли 352 000 солдат и офицеров. 9 мая сотни людей идут к монументам, чтобы почтить героический подвиг освободителей, подарив родной земле мир и свободу.

Этим утром на площади 10 апреля при огромном стечении народа стояла особая, торжественная атмосфера. По случаю 74-й годовщины у стелы «Крылья Победы» руководство города, народные депутаты, депутаты городского и областного советов, духовенство и неравнодушные одесситы возложили цветы к памятному монументу.

Солдаты почетного караула залпами из автоматического оружия отдали честь павшим героям.

Торжественным маршем красиво прошли офицеры и курсанты военной академии, солдаты Южного оперативного командования.

9 Мая – это день славы, день мужества, день, когда мы вспоминаем наших героев, которые отдали жизнь, приближая победу. Но десятки героев еще живы. Они являются носителями нашей истории. Истории Великой Победы. Мы должны помнить и о тех одесситах, которые восстанавливали страну в послевоенный период, поднимали ее из руин,– сказал народный депутат Украины Сергей Кивалов после возложения цветов к мемориалу. – Перед подвигом этого поколения мы преклоняемся и помним его, чтобы рассказывать о них своим детям. И чтобы наши дети, в свою очередь, передавали этот рассказ дальше своим детям. Чтобы помнили, кому мы должны быть благодарны за Победу.

А ведь были попытки Президента и Парламента упразднить, отменить, «потерять» этот праздник. Но побоялись: поднялся народ, выразив свое возмущение.

Чем больше граждан страны приходят почтить этот праздник, тем меньше у госчиновников возможностей и соблазнов отменить эту дату. Я горд за одесситов, не оставшихся равнодушными. Мы сделали все, чтобы снять этот вопрос с повестки дня без рассмотрения, хотя большинство в Парламенте были настроены негативно, желая отменить привычные 8 Марта, 1 Мая и День Победы. Проводились различные акции, социологические опросы.

Никому не удастся переписать историю Великой Отечественной войны, я специально эту подчеркиваю, нашей Великой Победы. Именно наша страна остановила фашизм, спасла мир от коричневой чумы. 36 одесситов получили высокое звание Героев Советского Союза.

Слава богу, прежняя власть ушла, ушел Президент. Уйдет и Верховная Рада. Мы хотим строить мирное государство. И я надеюсь, наши дети и внуки не будут знать войны. И я думаю, мы этого добьемся. Избавимся от того негатива, который скопился за последние годы. Я хочу, чтобы в семьях одесситов царили добро, любовь. С праздником Великой Победы!

- говорит Сергей Кивалов.

Неоценим и вклад детей войны. Многие дети тех лет в тылу ковали победу: работали на колхозных полях, на заводах за станками и в госпиталях санитарами, помогали партизанскому движению, воевали в партизанских отрядах, шли на фронт.

Вместе с детьми и внуками пришла возложить цветы к монументу Победы и легендарная женщина – 90-летняя Рея Малинина. Сразу после освобождения Одессы в апреле 1944 года Рея Малинина в 15 лет ушла на фронт, отчаянная была. Во фронтовых условиях окончила курсы радистов. У Реи Николаевны вся грудь в боевых орденах: орден «За мужество», орден Великой Отечественной войны, медаль «За победу над Германией»…

Мы продвигались с боями вперед: Румыния, Болгария, Венгрия, Австрия, Германия. Победу мы застали в Венгрии – наше подразделение было переброшено туда. Это народная святая война. Я поздравляю всех с великой Победой. Я желаю нашей стране и ее жителям мира и процветания.

– сказала Рея Малинина.

Этот праздник будит память и совесть. Горькую память о погибших в той войне. И добрую память, щемящее чувство сопричастности – мы живем во времена таких героев, нам довелось их знать! Мы ими гордимся.

К сожалению, некоторым нашим согражданам и соплеменникам при любом упоминании о победившем народе становится не по себе, им хочется сменить тему, подменив ее на рассказы о преступлениях той власти, при которой этому многострадальному и самоотверженному народу пришлось жить. Пусть это будет на их совести.

Благодаря активной позиции народного депутата были проведены масштабные акции «Мы защитим Ваш праздник», которое поддержали ветеранские и молодежные организации города. В результате 9 мая удалось отстоять на государственном уровне.

Я думаю праздновать 8 или 9 надо спросить у ветеранов, а те которые сейчас задают сомнительные вопросы, они не жили в то время и ничего не знают. Переписывать историю, обманывать людей - плохое дело. Хочу поздравить всех ветеранов Великой Отечественной Войны, всех, кто дожил до 74-й годовщины Победы над фашистской чумой. Это радость, это пасхальная радость.

- говорит митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Когда в полдень официальная часть торжеств закончилась, я отправилась пешком от площади 10 Апреля по улице легендарного военачальника, дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского. А навстречу мне нескончаемым потоком шли люди, молодые и старые, семьями, с маленькими детьми. И у всех в руках были цветы, которые они несли к мемориалу. Большими букетами, по одному цветку, но преимущественно это была сирень, аромат которой витает сейчас над Одессой, Городом-Героем.

С Днем Победы, одесситы!