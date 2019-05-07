 День Победы в Одессе: в храме Святой мученицы Татианы прошёл благодарственный молебен и праздничный концерт

В честь праздника 9 мая в храме Святой мученицы Татианы при Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся молебен с благодарностью за Великую Победу и панихида в память о героях, отдавших жизнь в борьбе с нацизмом. На службу пришли сотни одесситов, которые поставили свечи за подвиги воинов. Многие из прихожан в той кровавой войне потеряли своих близких родственников, поэтому 9 мая для них особый день. А по завершению молебна одесситов ожидал концерт с песнями военных лет.
- говорит настоятель храма Святой мученицы Татианы Олег Мокряк.
- пожелала прихожанка Татьяна, которая пришла на памятный молебен в студенческий храм.
После службы у храма все желающие могли присоединиться к праздничному концерту в исполнении церковного хора первой в Украине студенческой церкви. Вспоминали героев символическими победными песнями. Прихожане принесли портреты своих родственников - героев, чтобы почтить память.
Прихожанка Ирина пришла на памятный молебен с портретом своего деда Ефима Осокина, который был командиром танковой бригады и погиб во время легендарной битвы на Курской дуге.
- делится Элеонора Садовенко, которая пришла на памятный молебен в храм Святой Татианы.
Отметим, что руководство Одесской юракадемии уделяет особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи. В стенах вуза постоянно проходят различные мероприятия, на которые приглашаются ветераны войны, участники обороны и освобождения Одессы, участники боевых действий. Талантливые студенты – воспитанники Центра культуры университета каждый год готовят для ветеранов и всех одесситов музыкальный подарок – новый выпуск телевизионного проекта «Песни Победы». А традиция проводить службу в храме Святой мученицы Татианы по случаю 9 Мая существует уже более 10 лет с момента возведения церкви.