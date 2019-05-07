 День Победы в Одессе: в храме Святой мученицы Татианы прошёл благодарственный молебен и праздничный концерт

В честь праздника 9 мая в храме Святой мученицы Татианы при Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся молебен с благодарностью за Великую Победу и панихида в память о героях, отдавших жизнь в борьбе с нацизмом. На службу пришли сотни одесситов, которые поставили свечи за подвиги воинов. Многие из прихожан в той кровавой войне потеряли своих близких родственников, поэтому 9 мая для них особый день. А по завершению молебна одесситов ожидал концерт с песнями военных лет.

Сегодня День Победы нашего народа в Великой отечественной войне. Во всех храмах православной церкви совершаются поминовения усопших воинов. И в храме Святой мученицы Татианы также прошёл благодарственный молебен о Победе нашего народа. И мы совершали панихиду поминовения всех погибших православных воинов, которые отдали свою жизнь за веру и Отечество. В каждой семье, наверняка, есть погибшие, и каждая семья нашего народа пострадала от фашизма. И дай Бог, чтобы фашизм не возвратился на нашу землю. Многие сейчас пытаются переписать историю, но мы - дети, внуки, правнуки победителей и мы помним их подвиги.

- говорит настоятель храма Святой мученицы Татианы Олег Мокряк.

Я хочу поздравить всех с этим светлым и печальным праздником. Я хочу, чтобы никогда не было войны, никакой, нигде, ни в какой точке мира земли. Любите, цените друг друга, берегите друг друга.

- пожелала прихожанка Татьяна, которая пришла на памятный молебен в студенческий храм.

После службы у храма все желающие могли присоединиться к праздничному концерту в исполнении церковного хора первой в Украине студенческой церкви. Вспоминали героев символическими победными песнями. Прихожане принесли портреты своих родственников - героев, чтобы почтить память.

Прихожанка Ирина пришла на памятный молебен с портретом своего деда Ефима Осокина, который был командиром танковой бригады и погиб во время легендарной битвы на Курской дуге.

Это мой дед Осокин Ефим он служил танкистом, был командиром танковой бригады и сгорел в танке во время битвы на Курской дуге под Проховкой в далёком 1943 году. Даже есть фильм про эти сражения. И вот сегодня я с портретом своего деда, который героически погиб на войне, пришла праздновать День Победы.

Мой папа погиб в 43 году под Смоленском, когда шли самые горячие бои. Он был педагогом, биологом, химиком, был человеком очень высокоинтеллектуальным. Он погиб, когда ему было 30 лет. Память о моём папе - это для меня святое. И праздник Победы для меня, как поётся в известной песне - со слезами на глазах.

- делится Элеонора Садовенко, которая пришла на памятный молебен в храм Святой Татианы.

Отметим, что руководство Одесской юракадемии уделяет особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи. В стенах вуза постоянно проходят различные мероприятия, на которые приглашаются ветераны войны, участники обороны и освобождения Одессы, участники боевых действий. Талантливые студенты – воспитанники Центра культуры университета каждый год готовят для ветеранов и всех одесситов музыкальный подарок – новый выпуск телевизионного проекта «Песни Победы». А традиция проводить службу в храме Святой мученицы Татианы по случаю 9 Мая существует уже более 10 лет с момента возведения церкви.