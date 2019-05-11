 Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает против перехода на сугубо пропорциональную избирательную систему

Выборы Президента Украины, о которых так долго говорили состоялись. Казалось бы, что осталось делать гражданам? Ну, ясно: расслабиться и получать удовольствие. В смысле - ожидать реформ, которые принесут нам, всем до единого, мир и благоденствие. Улучшат качество жизни, одним словом. Однако – не тут-то было. Действительно, реформы инициируются действующим (пока еще) правительством. Однако,чем же они хороши – вот в чем вопрос!

Итак, рассмотрим одну из инициатив – изменить вполне успешно существующую в нашей стране с 2012 года систему выборов, по которой половину депутатского корпуса мы избираем по партийным спискам, то есть, голосуем за партию; а еще половину – по мажоритарке: то есть, делегируем представителя от своего округа. В экспертной среде сегодня заговорили о том, что мажоритарку могут отменить, а оставить только списки. Дескать, большой стране – большие партии. Но есть нюанс. Вернее - подвох. Ну, как всегда, впрочем.

Сегодня, когда в рамках реформы прокуратуры гособвинителей лишили функции общего надзора, необходимость сохранения мажоритарки актуальна как никогда. То есть, теперь простому гражданину обратиться в прокуратуру стало практически невозможно – орган представляет только интересы государства, а не конкретного человека. Депутат-мажоритарщик остался единственным представителем людей в органах власти, и лишь к нему можно обратиться за защитой от несправедливости, преследования, злоупотреблений, невнимания местных и столичных чиновников всех мастей. Он стал своего рода «народным трибуном».

Политические эксперты единодушно утверждают:

Проблема не в избирательной системе, а проблема в качестве партийного лидерства, в качестве политических партий и в том, что политические партии сегодня в своей основе – за небольшим исключением – практически являются продуктами рыночной конкуренции. Это - маркетинговые проекты, которые ставят перед собой цель: при помощи хорошо разработанной рекламной кампании и качественных политических технологий зайти в ВР.

- говорит доктор политических наук Денис Яковлев.

Весь механизм, все институты власти не сбалансированы или изменениями в Конституцию, или законами Украины. Единственная реальная возможность простому гражданину быть защищенным в необходимой мере перед теми вызовами, которые ему готовит жизнь - мажоритарная система, она жизненно необходима. Мы знаем на примере нашего города, когда последняя инстанция, куда можно обратиться - это народный депутат.

- отмечает глава Южноукраинского центра этнических и политических исследований «ЛАД» Геннадий Чижов.

История учит нас тому, что она ничему не учит. Ведь достаточно вспомнить, как прошли досрочные парламентские выборы в 2007 году – без мажоритарной системы. То есть, украинцы голосовали только за партии. В результате страна погрузилась в глубокий политический кризис, рейтинг «оранжевой» команды во главе с Виктором Ющенко бессмысленно и беспощадно рухнул, на президентских выборах 2010-го года победу одержал Виктор Янукович. Позднее, понимая, что на одни грабли наступать дважды не стоит, мажоритарку вернули. И вот – опять….

Между тем, 89% одесситов знают о том, что в Украине действует смешанная система выборов – половину парламента избирают по спискам, а половину – по мажоритарке. При этом 65% опрошенных считают наиболее приемлемой и эффективной именно вторую версию. Сторонников смешанной – 23%, пропорциональной – всего 12.

Сотрудники Южноукраинского центра этнических и политических исследований «ЛАД» представили результаты соцопроса одесситов по поводу возможной отмены на будущих выборах мажоритарной системы. Результаты более чем однозначные: 73% горожан убеждены, что ближайшие выборы в Раду должны проходить по мажоритарной системе, 21% опрошенных считают, что можно было бы сохранить действующую – смешанную систему, и скромные 6% участников соцопроса отдают предпочтение партийным спискам.

При этом люди высказываются довольно смело и откровенно называют вещи своими именами: «Либо вообще только мажоритарная система, либо уж то, что сейчас мы имеем. А вот эта новация – вот на этом и делаются все фокусы»; «Мы можем выбрать своего мажоритарщика, зная его биографию, его прошлое. А если списки?»;«В списке, к примеру, 30 человек – непонятно, кого всунули. Свою секретаршу, например. Она там сидит-красуется, на кнопочки нажимает – а нашу страну нужно экономически поднимать. Мне не нравится это».

Есть у нас народный депутат Украины – Сергей Васильевич Кивалов, который является константой, и который по Приморскому району доказал своей работой на протяжении десятилетий, что именно он может представлять интересы одесситов в ВРУ.

- отмечает Денис Яковлев.

Кивалов, да – это образец народного депутата для всей страны. А по спискам нам «пакетом» подсунут опять неизвестно кого.

- рассуждает Геннадий Чижов.

Социологи всегда показывают, что по данным всеукраинских и наших местных социологических опросов на первом месте у людей находится мажоритарная избирательная система. Это значит, что большинство граждан Украины и большинство жителей города Одесса хотят, чтобы их интересы представлял абсолютно конкретный человек, конкретный депутат – личность, которая будет отстаивать их интересы.

Население пока еще достаточно прагматично и здраво доверяет тем мажоритарщикам, которые удерживают систему в сбалансированном, устойчивом состоянии, которые как раз являются народными представителями – те, кто на округах успешно поработал, наработал авторитет, заработал имя.

Можно утверждать, что самым ярким примером эффективной работы на мажоритарном округе является народный депутат Сергей Кивалов. Его заслуга – это многочисленные социальные проекты, развитие инфраструктуры, лоббирование интересов горожан, бескомпромиссная политическая позиция, и главное – тесное общение с жителями округа: личные приемы и помощь в решении конкретных проблем людей. Бессменный представитель Приморского района Одессы в парламенте получает безоговорочную поддержку избирателей, начиная с 1998 года. Сегодня невозможно назвать сферу жизни нашего общества, в которой парламентарий Кивалов не проявил бы себя как защитник интересов жителей региона.

Из самого названия явствует – народный депутат. Значит кем он должен избираться? Конечно народом, а не списками. Ужепобывали в нашем парламенте и кухарки, и водители, и официанты. Мы уже это проходили. Пора остановиться. Я глубоко убежден, что самая лучшая система на этом этапе развития экономики в Украине – это смешанная система: 50% мажоритарная система, 50% пропорциональная», - говорит народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов.

Сергей Кивалов убежден: прежде, чем вносить изменения в избирательное законодательство, необходимо поинтересоваться мнением граждан Украины. А для этого нужно принять закон о референдуме.

Нужно все-таки спросить у граждан – тех, которые избирают. И я уверяю вас – если взять любую территорию, или в целом в стране спросите, то более 90% скажут, что мы сами хотим себе избирать конкретного депутата. Так что прежде, чем менять эту систему, давайте запустим закон о всеукраинском и местном референдумах. Мы спросим у граждан, как они хотят, и нужно так делать.

- снова встал на защиту прав украинцев Сергей Кивалов.

Апологеты пропорциональной (партийной) системы выборов аргументируют свою позицию якобы европейской практикой. Но они – привычно лукавят. В Великобритании, Канаде, США действует мажоритарная избирательная система (единственное отличие – кандидаты выдвигаются политическими партиями). В Венгрии, Италии, Японии – смешанная система (часть парламента избирается по мажоритарному, часть по пропорциональному признаку). Даже в Польше одна из палат Парламента избирается полностью по мажоритарной системе. Почему бы в Украине не сохранить то, что уже есть и работает? Ведь успех кроется не в количестве изменений и их периодичности, а наоборот - в повышении качества работы действующих институтов власти. Когда есть с кого спросить – появляется чувство персональной ответственности, и в этом главный плюс именно мажоритарки. Основное преимущество такой избирательной системы в том, что люди голосуют за конкретного депутата от их округа. Кто популярен – тот и побеждает.