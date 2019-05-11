 
Информация к новости
  • Просмотров: 129
  • Дата: Вчера, 21:02
Вчера, 21:02

Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает против перехода на сугубо пропорциональную избирательную систему

Категория: Первая полоса / Новости

Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает против перехода на сугубо пропорциональную избирательную систему

Выборы Президента Украины, о которых так долго говорили состоялись. Казалось бы, что осталось делать гражданам? Ну, ясно: расслабиться и получать удовольствие. В смысле - ожидать реформ, которые принесут нам, всем до единого, мир и благоденствие. Улучшат качество жизни, одним словом.  Однако – не тут-то было. Действительно, реформы инициируются действующим (пока еще) правительством. Однако,чем же они хороши – вот в чем вопрос!

  

Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает против перехода на сугубо пропорциональную избирательную систему

 

Итак, рассмотрим одну из инициатив – изменить вполне успешно существующую в нашей стране с 2012 года систему выборов, по которой половину депутатского корпуса мы избираем по партийным спискам, то есть, голосуем за партию; а еще половину – по мажоритарке: то есть, делегируем представителя от своего округа. В экспертной среде сегодня заговорили о том, что мажоритарку могут отменить, а оставить только списки. Дескать, большой стране – большие партии. Но есть нюанс. Вернее - подвох. Ну, как всегда, впрочем.

Сегодня, когда в рамках реформы прокуратуры гособвинителей лишили функции общего надзора, необходимость сохранения мажоритарки актуальна как никогда. То есть, теперь простому гражданину обратиться в прокуратуру стало практически невозможно – орган представляет только интересы государства, а не конкретного человека. Депутат-мажоритарщик остался единственным представителем людей в органах власти, и лишь к нему можно обратиться за защитой от несправедливости, преследования, злоупотреблений, невнимания местных и столичных чиновников всех мастей. Он стал своего рода «народным трибуном».

Политические эксперты единодушно утверждают: 

Проблема не в избирательной системе, а проблема в качестве партийного лидерства, в качестве политических партий и в том, что политические партии сегодня в своей основе – за небольшим исключением – практически являются продуктами рыночной конкуренции. Это - маркетинговые проекты, которые ставят перед собой цель: при помощи хорошо разработанной рекламной кампании и качественных политических технологий зайти в ВР.

- говорит доктор политических наук Денис Яковлев.

 

Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает против перехода на сугубо пропорциональную избирательную систему

 

Весь механизм, все институты власти не сбалансированы или изменениями в Конституцию, или законами Украины. Единственная реальная возможность простому гражданину быть защищенным в необходимой мере перед теми вызовами, которые ему готовит жизнь - мажоритарная система, она жизненно необходима. Мы знаем на примере нашего города, когда последняя инстанция, куда можно обратиться  - это народный депутат.

- отмечает глава Южноукраинского центра этнических и политических исследований «ЛАД» Геннадий Чижов.

 

Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает против перехода на сугубо пропорциональную избирательную систему

 

История учит нас тому, что она ничему не учит. Ведь достаточно вспомнить, как прошли досрочные парламентские выборы в 2007 году – без мажоритарной системы. То есть, украинцы голосовали только за партии. В результате страна погрузилась в глубокий политический кризис, рейтинг «оранжевой» команды во главе с Виктором Ющенко бессмысленно и беспощадно рухнул, на президентских выборах 2010-го года победу одержал Виктор Янукович. Позднее, понимая, что на одни грабли наступать дважды не стоит, мажоритарку вернули. И вот – опять….

Между тем, 89% одесситов знают о том, что в Украине действует смешанная система выборов – половину парламента избирают по спискам, а половину – по мажоритарке. При этом 65% опрошенных считают наиболее приемлемой и эффективной именно вторую версию. Сторонников смешанной – 23%, пропорциональной – всего 12.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает против перехода на сугубо пропорциональную избирательную систему

Сотрудники Южноукраинского центра этнических и политических исследований «ЛАД» представили результаты соцопроса одесситов по поводу возможной отмены на будущих выборах мажоритарной системы. Результаты более чем однозначные:  73% горожан убеждены, что ближайшие выборы в Раду должны проходить по мажоритарной системе, 21% опрошенных считают, что можно было бы сохранить действующую – смешанную систему, и скромные 6% участников соцопроса отдают предпочтение партийным спискам.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает против перехода на сугубо пропорциональную избирательную систему

 

Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает против перехода на сугубо пропорциональную избирательную систему

  При этом люди высказываются довольно смело и откровенно называют вещи своими именами: «Либо вообще только мажоритарная система, либо уж то, что сейчас мы имеем. А вот эта новация – вот на этом и делаются все фокусы»;  «Мы можем выбрать своего мажоритарщика, зная его биографию, его прошлое.  А если списки?»;«В списке, к примеру, 30 человек – непонятно, кого всунули. Свою секретаршу, например. Она там сидит-красуется, на кнопочки нажимает – а нашу страну нужно экономически поднимать. Мне не нравится это».

Есть у нас народный депутат Украины – Сергей Васильевич Кивалов, который является константой, и который по Приморскому району доказал своей работой на протяжении десятилетий, что именно он может представлять интересы одесситов в ВРУ.

- отмечает Денис Яковлев.

Кивалов, да – это образец народного депутата для всей страны. А по спискам нам «пакетом» подсунут опять неизвестно кого.

- рассуждает Геннадий Чижов.

 Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает против перехода на сугубо пропорциональную избирательную систему

 

Социологи всегда показывают, что по данным всеукраинских и наших местных социологических опросов на первом месте у людей находится мажоритарная избирательная система. Это значит, что большинство граждан Украины и большинство жителей города Одесса хотят, чтобы их интересы представлял абсолютно конкретный человек, конкретный депутат – личность, которая будет отстаивать их интересы.

Население пока еще достаточно прагматично и здраво доверяет тем мажоритарщикам, которые удерживают систему в сбалансированном, устойчивом состоянии, которые как раз являются народными представителями – те, кто на округах успешно поработал, наработал авторитет, заработал имя.

Можно утверждать, что самым ярким примером эффективной работы на мажоритарном округе является народный депутат Сергей Кивалов. Его заслуга – это многочисленные социальные проекты, развитие инфраструктуры, лоббирование интересов горожан, бескомпромиссная политическая позиция, и главное – тесное общение с жителями округа: личные приемы и помощь в решении конкретных проблем людей. Бессменный представитель Приморского района Одессы в парламенте получает безоговорочную поддержку избирателей, начиная с 1998 года. Сегодня невозможно назвать сферу жизни нашего общества, в которой парламентарий Кивалов не проявил бы себя как защитник интересов жителей региона.

 

Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает против перехода на сугубо пропорциональную избирательную систему

 

Из самого названия явствует – народный депутат. Значит кем он должен избираться? Конечно народом, а не списками. Ужепобывали в нашем парламенте и кухарки, и водители, и официанты. Мы уже это проходили. Пора остановиться. Я глубоко убежден, что самая лучшая система на этом этапе развития экономики в Украине – это смешанная система:  50% мажоритарная система, 50% пропорциональная», - говорит народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов.

Сергей Кивалов убежден: прежде, чем вносить изменения в избирательное законодательство, необходимо поинтересоваться мнением граждан Украины. А для этого нужно принять закон о референдуме.

Нужно все-таки спросить у граждан – тех, которые избирают. И я уверяю вас – если взять любую территорию, или в целом в стране спросите, то более 90% скажут, что мы сами хотим себе избирать конкретного депутата. Так что прежде, чем менять эту систему, давайте запустим закон о всеукраинском и местном референдумах. Мы спросим у граждан, как они хотят, и нужно так делать.

- снова встал на защиту прав украинцев Сергей Кивалов.

Апологеты пропорциональной (партийной) системы выборов аргументируют свою позицию якобы европейской практикой. Но они – привычно лукавят. В Великобритании, Канаде, США действует мажоритарная избирательная система (единственное отличие – кандидаты выдвигаются политическими партиями). В Венгрии, Италии, Японии – смешанная система (часть парламента избирается по мажоритарному, часть по пропорциональному признаку). Даже в Польше одна из палат Парламента избирается полностью по мажоритарной системе. Почему бы в Украине не сохранить то, что уже есть и работает? Ведь успех кроется не в количестве изменений и их периодичности, а наоборот - в повышении качества работы действующих институтов власти. Когда есть с кого спросить – появляется чувство персональной ответственности, и в этом главный плюс именно мажоритарки. Основное преимущество такой избирательной  системы в том, что люди голосуют за  конкретного  депутата от их округа. Кто популярен – тот и побеждает.        

Галерея

prev

Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает против перехода на сугубо пропорциональную избирательную систему
Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает против перехода на сугубо пропорциональную избирательную систему
Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает против перехода на сугубо пропорциональную избирательную систему
Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает против перехода на сугубо пропорциональную избирательную систему
Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает против перехода на сугубо пропорциональную избирательную систему
Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступает против перехода на сугубо пропорциональную избирательную систему
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать