Сергей Кивалов поддержал инициативу по инаугурации президента 19 мая и досрочному роспуску парламента

Завтра состоится голосование по дате инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Буду голосовать за дату, выбранную новоизбранным президентом потому, что считаю необходимым поддержать его в этой инициативе. Если он и его команда считают эту дату приемлемой для себя, то пусть так и будет. Более того, со своей стороны я обращусь к коллегам-депутатам из депутатской группы «За Одессу» с просьбой поддержать президента по дате его инаугурации. Все понимают, что попытка затянуть вопрос с проведением инаугурации — это ничто иное, как попытка не дать новоизбранному президенту возможности распустить парламент. Моя позиция всем известна, и появилась она не вчера. Этот парламент надо было распускать еще три года назад. Суть действующего парламента — непрофессионализм, переходящий в откровенное вредительство. Понадобятся долгие годы законотворческой деятельности, чтобы восполнить тот ущерб, который был нанесен стране за последние пять лет этим составом парламента.

- написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.