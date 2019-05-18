В Одесской Юракадемии прошло закрытие Малых олимпийских игр

Спортивные соревнования с таким громким названием организует уже давно Одесский юридический лицей. Но своей спортбазы или стадиона у этого образовательного заведения нет. Поэтому уже второй год свой спорткомплекс предоставляет учащимся известный юридический вуз – Национальный университет «Одесская юридическая академия», взявший шефство над школьниками. В Юридическом лицее ребята учатся четыре года, с 8 по 11 класс, которые здесь называют курсами.
Открытие Малых олимпийских игр проводится в начале учебного года, ко Дню физкультуры и спорта. В течение года ребята тренируются, улучшают свои спортивные показатели, чтобы на закрытии игр в мае месяце показать наилучшие результаты и подвести итоги.
То, что спортивные комплексы Национального университета «Одесская юридическая академия» используются не только студентами вуза, но и школьниками, очень радует Президента вуза Сергея Кивалова, принявшего участие в церемонии закрытия Малых олимпийских игр.
Сергей Кивалов напомнил, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» учатся студенты со всех областей Украины. Вот лишь яркий пример: в столичном Киеве 58 учебных заведений готовят юристов. А молодые люди за хорошим образованием едут учиться в Одессу. Ежегодно в Одесскую юридическую академию поступают 100-150 киевлян. Ну, а одесситам, как говорится, сам Бог велел поступать сюда.
Руководитель престижного вуза, напутствуя учащихся лицея, пригласил выпускников школ города получать в хороших условиях хорошие знания.
Одесский юридический лицей гордится своим педагогическим коллективом. Отсюда результаты: лицеисты являются победителями всевозможных олимпиад и турниров, занимают призовые места на конкурсах Малой академии наук. Здесь приветствуются интересные начинания. Так была поддержана инициатива кафедры физвоспитания и спорта по организации Малых Олимпийских игр.
Для судейства к участию в Малых олимпийских играх приглашены судьи областных спортивных федераций. Но главный судья для участников игр – свой человек:
Ученик четвертого курса Валентин Мокан раньше занимался боксом, сейчас – спортивной физкультурой. Но в будущем юноша видит себя юристом, или адвокатом:
Но кроме спорта, Валентин интересуется гражданским и хозяйственным правом: он намерен получать высшее юридическое образование.
Отметим, что Малые олимпийские игры – это не единственное совместное мероприятие – около двух лет назад Одесской юридической академией был подписан Меморандум о сотрудничестве с Юрлицеем, в рамках которого ежегодно организовывается масса различных учебных мероприятий, интеллектуальных состязаний - правовые квесты, игры «Что? Где? Когда?», олимпиады по основам правоведения, встречи со многими практикующими юристами, которые читают для учащихся лекции и проводят мастер-классы. Также учащиеся лицея посещают открытые судебные заседания в судах города Одессы и всё это призвано помочь им как можно раньше определиться со своей будущей профессией, специальностью и наработать необходимые навыки для успешной учёбы в университете.