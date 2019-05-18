В Одесской Юракадемии прошло закрытие Малых олимпийских игр

Спортивные соревнования с таким громким названием организует уже давно Одесский юридический лицей. Но своей спортбазы или стадиона у этого образовательного заведения нет. Поэтому уже второй год свой спорткомплекс предоставляет учащимся известный юридический вуз – Национальный университет «Одесская юридическая академия», взявший шефство над школьниками. В Юридическом лицее ребята учатся четыре года, с 8 по 11 класс, которые здесь называют курсами.

Открытие Малых олимпийских игр проводится в начале учебного года, ко Дню физкультуры и спорта. В течение года ребята тренируются, улучшают свои спортивные показатели, чтобы на закрытии игр в мае месяце показать наилучшие результаты и подвести итоги.

То, что спортивные комплексы Национального университета «Одесская юридическая академия» используются не только студентами вуза, но и школьниками, очень радует Президента вуза Сергея Кивалова, принявшего участие в церемонии закрытия Малых олимпийских игр.

Для развития спорта в нашей области мы и строили спортивные сооружения. Мы всячески приветствуем желание ребят заниматься спортом. Яркий тому пример – Малые олимпийские игры, которые проводит Одесский юридический лицей, по сути, общеобразовательная школа, с которой мы сотрудничаем,

– подчеркнул Сергей Васильевич.

Мы не делим школьников Приморского и, скажем, Киевского районов. Это все наши дети. Пример Юридического лицея, где уделяется должное внимание спорту, радует. Эту их инициативу мы будем всячески поддерживать. К тому же, это наше профильное учебное заведение. Многие выпускники лицея поступают в Одесскую Юракадемию для получения высшего юридического образования.

Сергей Кивалов напомнил, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» учатся студенты со всех областей Украины. Вот лишь яркий пример: в столичном Киеве 58 учебных заведений готовят юристов. А молодые люди за хорошим образованием едут учиться в Одессу. Ежегодно в Одесскую юридическую академию поступают 100-150 киевлян. Ну, а одесситам, как говорится, сам Бог велел поступать сюда.

Руководитель престижного вуза, напутствуя учащихся лицея, пригласил выпускников школ города получать в хороших условиях хорошие знания.

Мы, конечно, очень благодарны Сергею Васильевичу Кивалову. Ведь та материально-техническая база, что есть здесь, позволяет в наиболее комфортных и безопасных условиях проводить подобные соревнования, – рассказал директор Юридического лицея Александр Герега. – Каждый класс представляют десять учащихся. Ребята соревнуются по возрастным группам в следующих видах: мини-футбол, эстафета, черлидинг. Есть у нас также традиционные соревнования, в которых ученики показывают спортивное мастерство вместе с родителями, по аналогии «Мама, папа и я – спортивная семья».

Одесский юридический лицей гордится своим педагогическим коллективом. Отсюда результаты: лицеисты являются победителями всевозможных олимпиад и турниров, занимают призовые места на конкурсах Малой академии наук. Здесь приветствуются интересные начинания. Так была поддержана инициатива кафедры физвоспитания и спорта по организации Малых Олимпийских игр.

Для судейства к участию в Малых олимпийских играх приглашены судьи областных спортивных федераций. Но главный судья для участников игр – свой человек:

Как учитель физкультуры я уверена: никакие знания не будут усваиваться без физического здоровья и закалки: «В здоровом теле – здоровый дух». Но у нас старое здание в историческом центре. Гимнастический зал маленький. Поэтому благодаря Одесской юридической академии Малые олимпийские игры теперь обрели такую спортбазу, о которой можно было только мечтать,

– сказала учитель физкультуры Юридического лицея Светлана Трапезникова.

Ученик четвертого курса Валентин Мокан раньше занимался боксом, сейчас – спортивной физкультурой. Но в будущем юноша видит себя юристом, или адвокатом:

Спорт является одной из составляющих для формирования человека. Он закаляет как морально, так физически, добавляет адреналина в крови во время состязаний. Поэтому в учебных заведениях, независимо от их профиля, спорту следует уделять много внимания. Именно так относятся к спорту в нашем лицее.

Но кроме спорта, Валентин интересуется гражданским и хозяйственным правом: он намерен получать высшее юридическое образование.

Отметим, что Малые олимпийские игры – это не единственное совместное мероприятие – около двух лет назад Одесской юридической академией был подписан Меморандум о сотрудничестве с Юрлицеем, в рамках которого ежегодно организовывается масса различных учебных мероприятий, интеллектуальных состязаний - правовые квесты, игры «Что? Где? Когда?», олимпиады по основам правоведения, встречи со многими практикующими юристами, которые читают для учащихся лекции и проводят мастер-классы. Также учащиеся лицея посещают открытые судебные заседания в судах города Одессы и всё это призвано помочь им как можно раньше определиться со своей будущей профессией, специальностью и наработать необходимые навыки для успешной учёбы в университете.