Проблемы «детей войны»: Сергей Кивалов добивается отмены налога на депозит для пенсионеров

Пока на этой неделе в парламенте бушевали страсти по поводу даты инаугурации избранного президента, а депутаты пытались развалить и так разваленную коалицию, граждане категории «дети войны» обратили внимание нардепов на актуальную проблему.

Три года назад в силу вступили очередные изменения в Налоговом кодексе Украины, согласно которым стали облагаться налогом депозиты пенсионеров, относящихся к категории «дети войны». Ставка просто возмутительная: 19,5%. Складывается она из полутора процентов военного сбора и 18% ставки налога на пассивный доход. И именно вторая цифра больше всего возмущает «детей войны».

Наше правительство приняло решение, что с этих денег, которые мы оставили государству (а мы их оставили еще и для того, чтобы оно могло развивать экономику, промышленность), они взяли и обложили эти деньги налогом 19,5%. Если сказать по-простому, то это узаконенное воровство государства, - говорит заместитель председателя «Союза детей оккупации Одессы» Владимир Бондаренко.

Новая ставка налога в основном бьет по карману малообеспеченных граждан. Большинство из них – люди почтенного возраста, кому уже за 70. Их детство пришлось на суровые военные годы, затем голод 47-го, восстановление разрушенной в период боевых действий страны. Позже – тяжелая служба на благо государства, огромный трудовой стаж, распад Союза, мизерные пенсии. Но даже при этом «дети войны» умудрялись размещать по 20-30 тысяч на депозитном счете. После введения ставки 18% откладывать деньги на «черный день» стало просто невыгодно.

Мы не требуем каких-то там больших почестей. Немножко уважения и возможности дать нам право жить, а не существовать. Мы надеемся на Сергея Васильевича Кивалова, и он активно работает. Мы знаем, что к ветеранам он относится с большим вниманием и пониманием, - подчеркивает Владимир Бондаренко.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов разработал законопроект об отмене скандальной нормы. Парламентарий предлагает освободить от уплаты налога на пассивные доходы в виде процентов на депозитный банковский счет. (Проект закона)

Кроме того, он рекомендует расширить перечень льгот для лиц со статусом «ребенок войны», для участников боевых действий и лиц, приравненных к ним, для инвалидов и участников войны, а также других граждан, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

В конце апреля законопроект зарегистрировали в Верховной Раде Украины, сегодня он находится на рассмотрении профильного комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Народным депутатом Украины Сергеем Васильевичем Киваловым инициирован законопроект, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Законопроект предлагает освободить такие социально уязвимые категории граждан, как ветераны войны, участники боевых действий, дети войны налогообложением, а именно доходом физических лиц. Т.е. предлагается снизить этот налог на 18%, - отмечает кандидат юридических наук Юрий Бондарук.

Вопросы защиты интересов социально незащищенных граждан: ветеранов, участников войны, детей войны – всегда находятся в сфере внимания народного депутата Сергея Кивалова на протяжении всей его депутатской деятельности. Парламентарий намерен добиваться рассмотрения законопроекта в стенах Верховной Рады.