Проблемы «детей войны»: Сергей Кивалов добивается отмены налога на депозит для пенсионеров

Пока на этой неделе в парламенте бушевали страсти по поводу даты инаугурации избранного президента, а депутаты пытались развалить и так разваленную коалицию, граждане категории «дети войны» обратили внимание нардепов на актуальную проблему.
Три года назад в силу вступили очередные изменения в Налоговом кодексе Украины, согласно которым стали облагаться налогом депозиты пенсионеров, относящихся к категории «дети войны». Ставка просто возмутительная: 19,5%. Складывается она из полутора процентов военного сбора и 18% ставки налога на пассивный доход. И именно вторая цифра больше всего возмущает «детей войны».
Новая ставка налога в основном бьет по карману малообеспеченных граждан. Большинство из них – люди почтенного возраста, кому уже за 70. Их детство пришлось на суровые военные годы, затем голод 47-го, восстановление разрушенной в период боевых действий страны. Позже – тяжелая служба на благо государства, огромный трудовой стаж, распад Союза, мизерные пенсии. Но даже при этом «дети войны» умудрялись размещать по 20-30 тысяч на депозитном счете. После введения ставки 18% откладывать деньги на «черный день» стало просто невыгодно.
Народный депутат Украины Сергей Кивалов разработал законопроект об отмене скандальной нормы. Парламентарий предлагает освободить от уплаты налога на пассивные доходы в виде процентов на депозитный банковский счет. (Проект закона)
Кроме того, он рекомендует расширить перечень льгот для лиц со статусом «ребенок войны», для участников боевых действий и лиц, приравненных к ним, для инвалидов и участников войны, а также других граждан, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
В конце апреля законопроект зарегистрировали в Верховной Раде Украины, сегодня он находится на рассмотрении профильного комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.
Вопросы защиты интересов социально незащищенных граждан: ветеранов, участников войны, детей войны – всегда находятся в сфере внимания народного депутата Сергея Кивалова на протяжении всей его депутатской деятельности. Парламентарий намерен добиваться рассмотрения законопроекта в стенах Верховной Рады.