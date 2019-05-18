В Одессе определили победителей Школьной лиги смеха

В Одесском русском драматическом театре состоялся финал Школьной лиги смеха. За победу боролись 7 команд из разных школ Одессы, а также команда из Харькова. Первый тур соревнований юных юмористов Украины состоялся в декабре 2018 года в Одесском культурном центре, тогда в нелегких состязаниях приняли участие команды школьников из Одессы, Харькова, Сум.

В финале юные таланты разных возрастов подготовили эффектные юмористические и вокальные выступления. Помогали им звездные тренеры - специалисты в юмористической деле. Национальный университет «Одесская юридическая академия» поддержал команды в достижении победы, уже в четвертый раз выступив генеральным партнером Школьной лиги смеха.

При поддержке народного депутата Украины, Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Васильевича Кивалова сегодня проходит Школьная лига смеха. Это очень важно, ведь юмор объединяет. Благодаря подобным проектам дети сегодня имеют возможность выступать на сцене, реализовывать свои таланты, демонстрируя творчество большой публике.

- говорит глава Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии Валентин Федоров.

Способности к импровизации, чувство юмора и находчивость, артистизм, оригинальность и выдумку в подготовке домашнего задания оценивала представительная комиссия, в состав которой вошли режиссеры, продюсеры, артисты, ведущие участники известных проектов «Лига смеха», «Что? Где? Когда?».

К выступлениям участники готовились долго, а репетиции приходилось совмещать с учебой. Но подрастающее поколение выступало не хуже опытных команд взрослой Лиги смеха. Тренер команды с символическим названием «Команда» Григорий Гущин говорит, что школьники воспринимали все на лету. И результат не заставил ждать. Восемь баллов из восьми.

Финал - дело сложное. Школьникам еще сложнее. Мне в три раза сложнее, потому что я никогда в финале Лиги смеха не был, к сожалению. А вот как у них получается все быстро запоминать, разучивать танцы, постановки – это вопрос их учителям. В некоторых вопросах школьники сильнее, чем студенты и взрослые люди, потому что они моментально выполняют все задания.

- отмечает Григорий Гущин.

Отметим также, что в Одессе впервые состоялся творческий фестиваль «Академия смеха». Команды из разных вузов боролись за кубок Президента Одесской юридической академии Сергея Кивалова. В университете активно поддерживают творческие увлечения не только студентов, но и школьников.

Первичная профсоюзная организация Национального университета «Одесская юридическая академия» при поддержке Сергея Васильевича Кивалова является партнером Школьной лиги смеха. Мы предоставляем школьникам общежития на базе нашего университета на время проведения данного мероприятия, ведь многие ребята приезжают из других городов. Это здорово! О нашем университете знают во всей Украине и даже самые маленькие школьники рады тому, что вуз поддерживает творческую деятельность.

- говорит заместитель главы Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии по работе со студентами Адриана Вавринчук.

Искрометный юмор, песни, танцы, розыгрыши, мини –постановки – финальная игра прошла на самом высоком уровне. Второй частью соревнований стал комедийный батл. Школьники продемонстрировали легкость импровизации.

Победителями Школьной лиги смеха стала команда «БуМингБай». Их выступления и ответы в биатлоне никого не оставили равнодушным. Школьников также ждал особый подарок от Одесской Юракадемии. Это сертификат на бесплатный недельный отдых на спортивно-оздоровительной базе в Затоке.