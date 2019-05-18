В Одессе определили победителей Школьной лиги смеха

В Одесском русском драматическом театре состоялся финал Школьной лиги смеха. За победу боролись 7 команд из разных школ Одессы, а также команда из Харькова. Первый тур соревнований юных юмористов Украины состоялся в декабре 2018 года в Одесском культурном центре, тогда в нелегких состязаниях приняли участие команды школьников из Одессы, Харькова, Сум.
В финале юные таланты разных возрастов подготовили эффектные юмористические и вокальные выступления. Помогали им звездные тренеры - специалисты в юмористической деле. Национальный университет «Одесская юридическая академия» поддержал команды в достижении победы, уже в четвертый раз выступив генеральным партнером Школьной лиги смеха.
- говорит глава Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии Валентин Федоров.
Способности к импровизации, чувство юмора и находчивость, артистизм, оригинальность и выдумку в подготовке домашнего задания оценивала представительная комиссия, в состав которой вошли режиссеры, продюсеры, артисты, ведущие участники известных проектов «Лига смеха», «Что? Где? Когда?».
К выступлениям участники готовились долго, а репетиции приходилось совмещать с учебой. Но подрастающее поколение выступало не хуже опытных команд взрослой Лиги смеха. Тренер команды с символическим названием «Команда» Григорий Гущин говорит, что школьники воспринимали все на лету. И результат не заставил ждать. Восемь баллов из восьми.
- отмечает Григорий Гущин.
Отметим также, что в Одессе впервые состоялся творческий фестиваль «Академия смеха». Команды из разных вузов боролись за кубок Президента Одесской юридической академии Сергея Кивалова. В университете активно поддерживают творческие увлечения не только студентов, но и школьников.
- говорит заместитель главы Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии по работе со студентами Адриана Вавринчук.
Искрометный юмор, песни, танцы, розыгрыши, мини –постановки – финальная игра прошла на самом высоком уровне. Второй частью соревнований стал комедийный батл. Школьники продемонстрировали легкость импровизации.
Победителями Школьной лиги смеха стала команда «БуМингБай». Их выступления и ответы в биатлоне никого не оставили равнодушным. Школьников также ждал особый подарок от Одесской Юракадемии. Это сертификат на бесплатный недельный отдых на спортивно-оздоровительной базе в Затоке.