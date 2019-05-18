Сергей Кивалов: Что я жду от нового Президента

Что я жду от нового Президента.

Как и все, я очень хочу, чтобы не было войны. Этого я жду от нового Президента в первую очередь. И это надо делать очень быстро, ведь каждый день - это риск для жизней людей, включая мирных граждан, наших с вами сограждан. На это должны быть направлены все усилия Президента Зеленского. А потом уже все остальное. Я считаю, что первым было заявление Президента именно о прекращении войны на Донбассе – очень позитивный и самый главный месседж для страны. А дальше - первое и главное, что должно измениться – уровень жизни людей в Украине. Он должен стать существенно выше. Не отдельных олигархов, а всего народа. Без этого любые реформы нужны только тем, кто их проводит.

Следующим пунктом я бы поставил доступность правосудия, справедливый и честный суд! Любой должен знать, что в государстве есть место, куда можно прийти и восстановить свои нарушенные права, где виновный не избежит наказания, а невиновный будет оправдан. Если этого нет – то и государства нет. Поэтому, я надеюсь, что судебной системе будет уделено должное внимание. И еще. Я глубоко убежден, что судей надо избирать прямым голосованием людей, на выборах. Как депутатов. Это будет для судей мощнейшим фактором сдерживаний и противовесов. Думаю, мы до этого дойдём.

Еще я жду от нового Президента настоящего, а не декларативного контроля. Прямо или опосредовано – в зависимости от компетенций. В первую очередь – контроля за исполнением законов. Если бы те законы, которые у нас уже есть – исполнялись, мы бы давно уже жили по-другому, гораздо лучше. И пока этого не будет – ничего особо не изменится.

И я очень рад, что услышал в инаугурационной речи Президента Зеленского первейший посыл к депутатам – ликвидировать неприкосновенность депутатов. Я за это выступаю постоянно. Каждый раз, когда рассматривали проект о снятии неприкосновенности с депутатов, я голосовал «за». Кроме того, я сам не один законопроект подал. Надеюсь, что в этот раз, после такого уверенного заявления Президента, депутатский иммунитет наконец будет ликвидирован.

Мне не очень понравился посыл о внесении изменений в Избирательный кодекс. Я считаю, что страна еще не готова отказаться от мажоритарки и перейти к пропорциональной системе. Но мы и к этому готовы. Хотя, по моему мнению, исходя из опыта участия в выборах, я считаю, что неправильно сейчас лишать людей права избирать конкретного депутата прямо.

Я понимаю, что не всё в государстве есть прямой компетенцией его Главы. Но повлиять на все органы власти, любого уровня – Президент может. На то он и гарант.

Заявление в речи о том, что Владимир Зеленский сделает так, чтобы ближайшие пять лет, во время его каденции, люди не плакали – для меня очень многозначительно. Это значит, что он обязан повлиять на формирование тарифов; на курсы валют; на ценовую политику, в первую очередь – на продукты, на товары первой необходимости; на справедливость начисления пенсий и вообще – на социальный сектор.

Я поддерживаю такую политику, благодаря которой, в первую очередь - наладится жизнь внутри страны, чтобы наши люди жили в достатке. А потом уже можно говорить о внешнем векторе.

Приоритет – интересы Украины. Жду, что политика Президента будет направлена исключительно на то, что выгодно Украине. И пусть весь мир подождёт, - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.