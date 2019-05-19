Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы

В Одессе прошел матч чемпионата Европы по регби. Мужская национальная сборная Украины сыграла с командой Швеции. Последний матч группового этапа решал судьбу победителя Северной Конференции третьего по рангу дивизиона чемпионата Европы по регби-15. Итог - сборная Украины побеждает в Одессе Швецию и повышается в классе.
2500 болельщиков, пришедших на стадион «Спартак», стали зрителями интригующего поединка.
Национальная сборная Швеции перед поездкой в Одессу выиграла все три своих поединка, в то время как наши соотечественники один матч проиграли. Впрочем, победа над шведами с любым счетом выводила наших земляков на первое место, а значит, давала им шанс на повышение в классе.
Несмотря на жару, резко обрушившуюся на Одессу в конце нынешней недели, поддержать сборную Украины пришло около 2500 болельщиков, создавших на трибунах просто невероятную атмосферу.
Аплодисментами любители регби встретили завсегдатая сборной Украины, одного из сильнейших и самых стабильных игроков национальной команды последнего десятилетия Сергея Церковного, проводившего свой прощальный матч в составе сборной. В связи с этим Сергей получил из рук вице-президента Федерации регби Украины Владислава Булгакова памятный подарок.
Сам поединок подопечные главного тренера национальной сборной по регби Валерия Кочанова начали хорошо – Олег Косарев уверенно реализовал штрафной, а затем и еще один, несмотря на то, что расстояние до ворот было внушительным – 6:0.
Впрочем, вскоре ошибка в обороне стоила украинцам пропущенной попытки от ФредрикаЭнстада, а также реализации от КонораМерфи – счет стал 6:7.
Невероятное желание украинцев снова выйти вперед и их многочисленные попытки прорваться к «зачетке» шведов, всеми правдами и неправдами пытавшихся защищаться, привели к технической попытке сборной Украины (за нее команде сразу начисляются семь очков), поэтому на перерыв соперники ушли при счете 13:7 в пользу «хозяев поля».
Из неприятного отметим то, что на последних минутах украинцы на 10 минут (желтая карточка) лишились одессита Николая Делиергиева, поэтому и второй тайм они начинали в меньшинстве. И, возможно, это также повлияло на то, что гости сумели организовать еще одну попытку, а затем и реализацию. Как и в первом тайме, вперед с разницей всего в один балл вышли шведы, в составе которых выступает просто невероятное количество натурализованных представителей других стран, в том числе и родоначальников регби – британцев – 13:14.
Такое случается крайне редко, но в середине второго тайма, в самый ответственный момент, опытнейший «бьющий» сборной Украины Олег Косарев, пробивая штрафной с правого фланга, отправил мяч в… перекладину, после чего «снаряд» отскочил обратно в поле. Болельщики громко выдохнули, разочарованно схватившись за голову, однако, как оказалось, в этой же атаке украинцы сумели в прямом смысле слова «проломиться» к зачетной зоне соперника и отметиться попыткой. Важнейшие пять баллов Украине принес вышедший на замену во втором тайме Валентин Литвиненко – 18:14.
Понимая, что психологическое преимущество на стороне хозяев поля, шведы попытались отыграться, однако наши земляки в оставшееся время просто блестяще, очень дисциплинированно и грамотно сыграли в обороне, а затем отличились еще одной попыткой – ее по правому флангу «занес» Олег Косарев.
В итоге – сборная Украины побеждает в Одессе лидера группы, обходит его по очкам (14 против 13) и должна была сыграть стыковые матчи с командой Мальты, но, как стало известно сегодня, стыковых встреч не будет из-за отказа мальтийцев. А это означает, что на одесской земле сборная Украины не только блестяще обыграла доселе не проигрывавшую Швецию, а и завоевала путевку в дивизион «В», с чем всех и поздравляем!
- говорит Роман Коваленко, директор Морского училища Национального университета «Одесская юридическая академия».
- рассказал нам Никита Митин, член сборной, студент Морского училища НУ «ОЮА»
- прокомментировал накал страстей вице-президент Федерации регби Украины Булгаков Николай Евгеньевич.
- говорит глава Студсовета Одесской Юракадемии Карина Лукащук.
Состав болельщиков – самый пестрый. Многие пришли сюда семьями, мамочки привели детей – пусть приобщаются!
Елена – активная болельщица, стоит у края поля, выкрикивает «кричалки».
- говорит Елена.
Ее дочурка добавляет:
Несмотря на традиционное одесское гостеприимство в этот день все болельщики проявили себя патриотами.
- рассказывает Анатолий Коломиец.
Главным арбитром игры был приехавший из Уэльса Майкл Инглиш.