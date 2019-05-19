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  • Дата: Вчера, 22:52
Вчера, 22:52

Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт

Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы

В Одессе прошел матч чемпионата Европы по регби. Мужская национальная сборная Украины сыграла с командой Швеции. Последний матч группового этапа решал судьбу победителя Северной Конференции третьего по рангу дивизиона чемпионата Европы по регби-15. Итог - сборная Украины побеждает в Одессе Швецию и повышается в классе.

 

 

Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы

 

2500 болельщиков, пришедших на стадион «Спартак», стали зрителями интригующего поединка.

Национальная сборная Швеции перед поездкой в Одессу выиграла все три своих поединка, в то время как наши соотечественники один матч проиграли. Впрочем, победа над шведами с любым счетом выводила наших земляков на первое место, а значит, давала им шанс на повышение в классе.

Несмотря на жару, резко обрушившуюся на Одессу в конце нынешней недели, поддержать сборную Украины пришло около 2500 болельщиков, создавших на трибунах просто невероятную атмосферу.

 

Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы

 

Аплодисментами любители регби встретили завсегдатая сборной Украины, одного из сильнейших и самых стабильных игроков национальной команды последнего десятилетия Сергея Церковного, проводившего свой прощальный матч в составе сборной. В связи с этим  Сергей получил из рук вице-президента Федерации регби Украины Владислава Булгакова памятный подарок.

Сам поединок подопечные главного тренера национальной сборной по регби Валерия Кочанова начали хорошо – Олег Косарев уверенно реализовал штрафной, а затем и еще один, несмотря на то, что расстояние до ворот было внушительным – 6:0.

 

Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы

 

Впрочем, вскоре ошибка в обороне стоила украинцам пропущенной попытки от ФредрикаЭнстада, а также реализации от КонораМерфи – счет стал  6:7.

Невероятное желание украинцев снова выйти вперед и их многочисленные попытки прорваться к «зачетке» шведов, всеми правдами и неправдами пытавшихся защищаться, привели к технической попытке сборной Украины (за нее команде сразу начисляются семь очков), поэтому на перерыв соперники ушли при счете 13:7 в пользу «хозяев поля».

 

Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы

 

Из неприятного отметим то, что на последних минутах украинцы на 10 минут (желтая карточка) лишились одессита Николая Делиергиева, поэтому и второй тайм они начинали в меньшинстве. И, возможно, это также повлияло на то, что гости сумели организовать еще одну попытку, а затем и реализацию. Как и в первом тайме, вперед с разницей всего в один балл вышли шведы, в составе которых выступает просто невероятное количество натурализованных представителей других стран, в том числе и родоначальников регби – британцев – 13:14.

 

Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы

 

Такое случается крайне редко, но в середине второго тайма, в самый ответственный момент, опытнейший «бьющий» сборной Украины Олег Косарев, пробивая штрафной с правого фланга, отправил мяч в… перекладину, после чего «снаряд» отскочил обратно в поле. Болельщики громко выдохнули, разочарованно схватившись за голову, однако, как оказалось, в этой же атаке украинцы сумели в прямом смысле слова «проломиться» к зачетной зоне соперника и отметиться попыткой. Важнейшие пять баллов Украине принес вышедший на замену во втором тайме Валентин Литвиненко – 18:14.

Понимая, что психологическое преимущество на стороне хозяев поля, шведы попытались отыграться, однако наши земляки в оставшееся время просто блестяще, очень дисциплинированно и грамотно сыграли в обороне, а затем отличились еще одной попыткой – ее по правому флангу «занес» Олег Косарев.

 

Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы

 

В итоге – сборная Украины побеждает в Одессе лидера группы, обходит его по очкам (14 против 13) и должна была сыграть стыковые матчи с командой Мальты, но, как стало известно сегодня, стыковых встреч не будет из-за отказа мальтийцев. А это означает, что на одесской земле сборная Украины не только блестяще обыграла доселе не проигрывавшую Швецию, а и завоевала путевку в дивизион «В», с чем всех и поздравляем!

 

Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы

 

Сегодняшняя игра для сборной Украины очень важна: как известно, шведы свои игры в группе выиграли, и нам, чтобы выйти из группы, нужно обязательно их обыграть. Матч проходит в Одессе – это знаково. Сборная Украины очень любит играть в Одессе, потому что нигде не собираются такие трибуны, где вся энергетика направлена на поддержку наших игроков. Кроме того, в состав сборной входят одесситы, в их числе – студент Морского училища Национального университета «Одесская юридическая академия»  Никита Митин. Все училище знает, что Никита – наша гордость, он не только хорошо учится, но и в спорте все успевает. Потому мы всем составом пришли за него «болеть». В целом мы всегда участвуем во всех мероприятиях, ведем активную общественную жизнь, стараемся привлекать ребят к участию в спортивных мероприятиях. Наши курсанты создали свою команду под названием «Моряки», уже участвовали в молодежной студенческой лиге, на следующей неделе у нас будет проходить всеукраинская универсиада, опять-таки в Одессе. В состав сборной области входят  наши студенты и курсанты. Это обусловлено тем, что благодаря усилиям Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Васильевича Кивалова для занятий спортом созданы условия, я бы сказал, неимоверные – все, что можно приобрести за деньги в спортивном смысле – все поставлено на службу физическому развитию учащейся у нас молодежи. Истина – в этом.

- говорит Роман Коваленко, директор Морского училища Национального университета «Одесская юридическая академия».

 

Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы

 

Я провел несколько месяцев, готовясь к чемпионату с нашей сборной. В процессе подготовки все были настроены на серьезную игру. Весь тренировочный процесс был расписан жестко, многократно отрабатывались все игровые комбинации. Это приносит плоды. К тому же сегодня мы играем у себя дома, на своем поле. Трибуны на нашей стороне. Погода прекрасная, болельщики активны, игра складывается в нашу пользу. Слава Богу, руководство нашего вуза дает возможность спортивного роста. Собственно регби  вМорском училище Одесской юридической академии развивается не так давно, а успехи, сами видите – мы уже представлены в национальной сборной.

- рассказал нам Никита Митин, член сборной, студент Морского училища НУ «ОЮА»

 

Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы

 

Стало доброй традицией проводить матчи сборной в Одессе. Вы видите, здесь самая большая зрительская аудитория, все приезжают поболеть, а сами игроки тоже очень любят одесскую публику, которая всегда их поддерживает. А для нас это, конечно, способ популяризации регби в нашем городе, мы видим, сколько людей пришло. И очень хорошо, что здесь сегодня проводится такой важный матч. Победитель сегодняшней игры напрямую поднимается в следующую группу, поэтому мы очень надеемся, что команда удержит преимущество.

- прокомментировал накал страстей вице-президент Федерации регби Украины Булгаков Николай Евгеньевич.

Сегодня студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» пришли на чемпионат Европы по регби поддержать нашу сборную. Ведется отчаянная борьба за первое место, и наша команда, в состав которой входят и одесситы, выигрывает. Президент нашего университета Сергей Васильевич Киваловподдерживает участие студентов в таких мероприятиях, как сегодняшнее, и уделяет большое внимание развитию спорта на базе Юракадемии, о чем ярко свидетельствует наличие в нашем вузе нескольких спортивных комплексов высочайшего уровня.

- говорит глава Студсовета Одесской Юракадемии Карина Лукащук.

Состав болельщиков – самый пестрый. Многие пришли сюда семьями, мамочки привели детей – пусть приобщаются!

Елена – активная болельщица, стоит у края поля, выкрикивает «кричалки».

 

Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы

 

Мы пришли поболеть за Украину. Они молодцы, играли прекрасно, и сегодня игра очень хорошая. Но это только разминочка – все будет четко, они победят.

- говорит Елена.

Ее дочурка добавляет:

Под номером 9 играет мой крестный, его зовут Николай. Я болею за него!

Несмотря на традиционное одесское гостеприимство в этот день все болельщики проявили себя патриотами.

Наша семья в полном составе пришла сюда болеть за сборную Украины. Мой друг – один из игроков сборной, и хотя сегодня из-за травмы он не играет, но присутствует на трибунах. С тех пор, как мы с ним подружились, я начал ценить этот интересный вид спорта, одновременно силовой и стратегический. Теперь мы «фанатеем» всей семьей.

- рассказывает Анатолий Коломиец.

Главным арбитром игры был приехавший из Уэльса Майкл Инглиш.

 

Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы

 

Галерея

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Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы
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