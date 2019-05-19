Национальная сборная Украины победила команду Швеции на Чемпионате Европы

В Одессе прошел матч чемпионата Европы по регби. Мужская национальная сборная Украины сыграла с командой Швеции. Последний матч группового этапа решал судьбу победителя Северной Конференции третьего по рангу дивизиона чемпионата Европы по регби-15. Итог - сборная Украины побеждает в Одессе Швецию и повышается в классе.

2500 болельщиков, пришедших на стадион «Спартак», стали зрителями интригующего поединка.

Национальная сборная Швеции перед поездкой в Одессу выиграла все три своих поединка, в то время как наши соотечественники один матч проиграли. Впрочем, победа над шведами с любым счетом выводила наших земляков на первое место, а значит, давала им шанс на повышение в классе.

Несмотря на жару, резко обрушившуюся на Одессу в конце нынешней недели, поддержать сборную Украины пришло около 2500 болельщиков, создавших на трибунах просто невероятную атмосферу.

Аплодисментами любители регби встретили завсегдатая сборной Украины, одного из сильнейших и самых стабильных игроков национальной команды последнего десятилетия Сергея Церковного, проводившего свой прощальный матч в составе сборной. В связи с этим Сергей получил из рук вице-президента Федерации регби Украины Владислава Булгакова памятный подарок.

Сам поединок подопечные главного тренера национальной сборной по регби Валерия Кочанова начали хорошо – Олег Косарев уверенно реализовал штрафной, а затем и еще один, несмотря на то, что расстояние до ворот было внушительным – 6:0.

Впрочем, вскоре ошибка в обороне стоила украинцам пропущенной попытки от ФредрикаЭнстада, а также реализации от КонораМерфи – счет стал 6:7.

Невероятное желание украинцев снова выйти вперед и их многочисленные попытки прорваться к «зачетке» шведов, всеми правдами и неправдами пытавшихся защищаться, привели к технической попытке сборной Украины (за нее команде сразу начисляются семь очков), поэтому на перерыв соперники ушли при счете 13:7 в пользу «хозяев поля».

Из неприятного отметим то, что на последних минутах украинцы на 10 минут (желтая карточка) лишились одессита Николая Делиергиева, поэтому и второй тайм они начинали в меньшинстве. И, возможно, это также повлияло на то, что гости сумели организовать еще одну попытку, а затем и реализацию. Как и в первом тайме, вперед с разницей всего в один балл вышли шведы, в составе которых выступает просто невероятное количество натурализованных представителей других стран, в том числе и родоначальников регби – британцев – 13:14.

Такое случается крайне редко, но в середине второго тайма, в самый ответственный момент, опытнейший «бьющий» сборной Украины Олег Косарев, пробивая штрафной с правого фланга, отправил мяч в… перекладину, после чего «снаряд» отскочил обратно в поле. Болельщики громко выдохнули, разочарованно схватившись за голову, однако, как оказалось, в этой же атаке украинцы сумели в прямом смысле слова «проломиться» к зачетной зоне соперника и отметиться попыткой. Важнейшие пять баллов Украине принес вышедший на замену во втором тайме Валентин Литвиненко – 18:14.

Понимая, что психологическое преимущество на стороне хозяев поля, шведы попытались отыграться, однако наши земляки в оставшееся время просто блестяще, очень дисциплинированно и грамотно сыграли в обороне, а затем отличились еще одной попыткой – ее по правому флангу «занес» Олег Косарев.

В итоге – сборная Украины побеждает в Одессе лидера группы, обходит его по очкам (14 против 13) и должна была сыграть стыковые матчи с командой Мальты, но, как стало известно сегодня, стыковых встреч не будет из-за отказа мальтийцев. А это означает, что на одесской земле сборная Украины не только блестяще обыграла доселе не проигрывавшую Швецию, а и завоевала путевку в дивизион «В», с чем всех и поздравляем!

Сегодняшняя игра для сборной Украины очень важна: как известно, шведы свои игры в группе выиграли, и нам, чтобы выйти из группы, нужно обязательно их обыграть. Матч проходит в Одессе – это знаково. Сборная Украины очень любит играть в Одессе, потому что нигде не собираются такие трибуны, где вся энергетика направлена на поддержку наших игроков. Кроме того, в состав сборной входят одесситы, в их числе – студент Морского училища Национального университета «Одесская юридическая академия» Никита Митин. Все училище знает, что Никита – наша гордость, он не только хорошо учится, но и в спорте все успевает. Потому мы всем составом пришли за него «болеть». В целом мы всегда участвуем во всех мероприятиях, ведем активную общественную жизнь, стараемся привлекать ребят к участию в спортивных мероприятиях. Наши курсанты создали свою команду под названием «Моряки», уже участвовали в молодежной студенческой лиге, на следующей неделе у нас будет проходить всеукраинская универсиада, опять-таки в Одессе. В состав сборной области входят наши студенты и курсанты. Это обусловлено тем, что благодаря усилиям Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Васильевича Кивалова для занятий спортом созданы условия, я бы сказал, неимоверные – все, что можно приобрести за деньги в спортивном смысле – все поставлено на службу физическому развитию учащейся у нас молодежи. Истина – в этом.

- говорит Роман Коваленко, директор Морского училища Национального университета «Одесская юридическая академия».

Я провел несколько месяцев, готовясь к чемпионату с нашей сборной. В процессе подготовки все были настроены на серьезную игру. Весь тренировочный процесс был расписан жестко, многократно отрабатывались все игровые комбинации. Это приносит плоды. К тому же сегодня мы играем у себя дома, на своем поле. Трибуны на нашей стороне. Погода прекрасная, болельщики активны, игра складывается в нашу пользу. Слава Богу, руководство нашего вуза дает возможность спортивного роста. Собственно регби вМорском училище Одесской юридической академии развивается не так давно, а успехи, сами видите – мы уже представлены в национальной сборной.

- рассказал нам Никита Митин, член сборной, студент Морского училища НУ «ОЮА»

Стало доброй традицией проводить матчи сборной в Одессе. Вы видите, здесь самая большая зрительская аудитория, все приезжают поболеть, а сами игроки тоже очень любят одесскую публику, которая всегда их поддерживает. А для нас это, конечно, способ популяризации регби в нашем городе, мы видим, сколько людей пришло. И очень хорошо, что здесь сегодня проводится такой важный матч. Победитель сегодняшней игры напрямую поднимается в следующую группу, поэтому мы очень надеемся, что команда удержит преимущество.

- прокомментировал накал страстей вице-президент Федерации регби Украины Булгаков Николай Евгеньевич.

Сегодня студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» пришли на чемпионат Европы по регби поддержать нашу сборную. Ведется отчаянная борьба за первое место, и наша команда, в состав которой входят и одесситы, выигрывает. Президент нашего университета Сергей Васильевич Киваловподдерживает участие студентов в таких мероприятиях, как сегодняшнее, и уделяет большое внимание развитию спорта на базе Юракадемии, о чем ярко свидетельствует наличие в нашем вузе нескольких спортивных комплексов высочайшего уровня.

- говорит глава Студсовета Одесской Юракадемии Карина Лукащук.

Состав болельщиков – самый пестрый. Многие пришли сюда семьями, мамочки привели детей – пусть приобщаются!

Елена – активная болельщица, стоит у края поля, выкрикивает «кричалки».

Мы пришли поболеть за Украину. Они молодцы, играли прекрасно, и сегодня игра очень хорошая. Но это только разминочка – все будет четко, они победят.

- говорит Елена.

Ее дочурка добавляет:

Под номером 9 играет мой крестный, его зовут Николай. Я болею за него!

Несмотря на традиционное одесское гостеприимство в этот день все болельщики проявили себя патриотами.

Наша семья в полном составе пришла сюда болеть за сборную Украины. Мой друг – один из игроков сборной, и хотя сегодня из-за травмы он не играет, но присутствует на трибунах. С тех пор, как мы с ним подружились, я начал ценить этот интересный вид спорта, одновременно силовой и стратегический. Теперь мы «фанатеем» всей семьей.

- рассказывает Анатолий Коломиец.

Главным арбитром игры был приехавший из Уэльса Майкл Инглиш.