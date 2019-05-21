Одесская Юракадемия подписала меморандум с издательским альянсом Народного университета Китая

21 мая президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов принял у себя представителей крупнейших издательств Китая и Польши.

Китайскую делегацию возглавила Лиу Ехья - директор издательства Народного университета Китая. В состав делеагции также вошли: Джиао Шаншан (главный редактор издательства) и Минг Епинг (редактор).

Народный университет в Пекине является одним из лучших университетов в Китае в сфере права и гуманитарных наук и имеет статус элитарного вуза. Главные научные направления университета – философия, экономическая теория и юриспруденция. В 2014 году 14 дисциплин вуза были признаны лучшими в Китае. Издательский дом был открыт в 1955 году и стал первым университетским издательством в стране. Сегодня прибыль этого издательства превышает один миллион долларов в год, а число ежегодных заказов на книги, брошюры, журналы, газеты, интернет-издания составляет около пяти тысяч. В 2017 году университетское издательство было преобразовано в Издательский альянс, имеющий пять филиалов и более ста предприятий по всему миру.

Именно это крупнейшее издательство Китая и Национальный университет «Одесская юридическая академия» заключили сегодня договор о сотрудничестве, что, безусловно, будет иметь далеко идущие перспективы и для студентов, и для профессорско-преподавательского состава обоих вузов.

Во встрече также принял участие партнер НУ «ОЮА» – директор Одесского издательства «Гельветика» Олег Головко.

Подписание договора о взаимном сотрудничестве – это большой шаг, важный как для Китая, так и для Украины, предполагающий плодотворное сотрудничество. Теперь публикации одесских ученых и преподавателей смогут выходить как в Китае, так и в других странах мира, и, наоборот, украинцам станут доступны работы китайских ученых.

- говорит Президент Одесской Юракадемии Сергей Кивалов.

Надежным партнером китайского издательского альянса является самое крупное научное издательство в Польше «Адам Маршалек».

Польская сторона в лице основателя издательства – Адама Маршалека приняла участие в переговорах в Одессе. Пан Маршалек рассказал, что издательство было основано в 1990 году в городе Торунь, родине великого астронома эпохи Возрождения Николая Коперника. По многим показателям издательский дом «Адам Маршалек» занимает первые места в общепольских рейтингах научных издательств. Как рассказал присутствующий на переговорах генеральный директор издательства Адам Маршалек, там издаются книги по истории, экономике, педагогике, международным отношениям, политологии, филологическим дисциплинам. Для читателей, которые живут за пределами Польши, «Адам Маршалек» выпускает книги на иностранных языках – английском, немецком, французском, русском, итальянском. Среди его партнеров – научные учреждения и авторы из ведущих польских и зарубежных научных центров (США, Канады, России, Германии, Франции, Китая и других стран). О весомости издательства говорит тот факт, что два его журнала входят в мировую базу данных Скопус.

Сергей Кивалов и Адам Маршалек провели беседу и обсудили возможность подписания аналогичного договора уже в ближайшее время.

Председатель издательства Адам Маршалек остался очень доволен встречей:

У нас прошла плодотворная встреча с Президентом Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергеем Киваловым. Это то, что я люблю: коротко, конкретно и результативно. Нам бы хотелось расширить сотрудничество и издавать книги и брошюры у вас в Одессе. Есть заинтересованность и пана президента в нашем сотрудничестве.

Мы хотели бы, чтобы ваши ученые разных специализаций, прежде всего юридических дисциплин, публиковали свои труды в наших престижных изданиях. В этом мы видим не только пользу для науки, информации, но и для бизнеса. Договор с Китайским издательским альянсом уже подписан. И, надеюсь, уже в этом году мы подпишем наш договор о сотрудничестве. И ваши студенты будут иметь возможность не только читать и слушать, но и обмениваться опытом. У нас есть программа по обмену студентами из разных университетов. Мы это называем интернационализацией. А ученым это позволит работать не только в малом круге у себя на родине, но иметь возможность обмениваться идеями и широко заявлять о себе миру.

Подписав меморандум участники встречи обменялись ценными подарками. Сергей Кивалов преподнес иностранным гостям памятные медали с изображением университета, изготовленные Национальным банком Украины и уникальные издания юридического англоязычного словаря, подготовленного по материалам его работы в Венецианской комиссии, практики Европейского союза по правам человека, Европейский суд правосудия.

А потом для гостей из Китая и Польши была проведена экскурсия по университетскому кампусу, крупнейшей в стране научной библиотеке, Музея редкой книги, гости также посетили тир и Музей оружия.