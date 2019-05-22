Сергей Кивалов: Прежде чем вносить изменения в законодательство, нужно узнать мнение народа

Не хотелось бы, чтобы Президент Украины шел на поводу у некоторых лидеров депутатских фракций, кровно заинтересованных в отмене мажоритарной системы. Надо понимать, что это еще одна лазейка для проникновения в стены парламента людей, фактически неподотчётных избирателям, что будет как минимум не демократично. Найдутся и те, кто назовёт это политической коррупцией.

Если Президент действительно намерен внедрять подлинное народовластие, то прежде, чем вносить изменения в законодательство, в том числе избирательное, желательно было бы для начала узнать мнение у самого народа.

А вот Центр этнических и политических исследований «Лад» это мнение попытался узнать. В начале этого месяца «Ладом» представлены результаты соцопроса одесситов, и выводы – более чем однозначны: 73% горожан убеждены, что ближайшие выборы в Раду должны проходить по мажоритарной системе, 21% опрошенных считают, что можно было бы сохранить действующую – смешанную систему, и только 6% участников соцопроса отдают предпочтение партийным спискам.

И я уверен, что подобные результаты будут по всей Украине. Люди не готовы остаться без своего представителя в Верховной Раде, которого они знают в лицо и к которому могут всегда обратиться со своими нуждами. Вот и выходит, что власть опять не слышит голоса своего народа и готова снова, и снова наступать на те же грабли, не слыша своих сограждан!

Опубликован указ Президента, в котором внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля 2019 года. Таким образом, можно говорить о начале избирательного процесса, следовательно, изменить избирательное законодательство уже не представляется возможным, – написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.