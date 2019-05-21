Какой бы не была система, главное, чтобы депутат работал, – Сергей Кивалов

Не буду комментировать странную организацию внеочередного заседания Верховной Рады, граничащего то ли с цирком, то ли с детским садом. Вообще, безграмотность и неорганизованность, тем более на высочайшем уровне, меня всегда удручают.



Скажу пару слов о другом – об изменениях, которые предлагаются относительно системы выборов. Я выступал и выступаю за смешанную систему: 50/50, когда половина парламента избирается по партийным спискам, половина – по одномандатным (мажоритарным) округам. Это идеально для Украины на сегодняшний день.



Однако сейчас рассматривается вариант парламентских выборов исключительно на пропорциональной основе – по партийным спискам. Тут есть большой риск, ведь пропорциональная избирательная система нарушает принцип гласности выборов, когда избиратели не владеют полной информацией обо всех депутатах, входящих в список партии. Люди вынуждены ориентироваться на организационное ядро - первую пятерку! Это – явное очковтирательство, ведь во всём списке будет 450 фамилий, а не 5! Вопрос: Как можно сделать вывод обо всех кандидатах по первым пяти фамилиям? Ответ: Никак!



Также важным недостатком пропорциональной избирательной системы является нарушение принципа общих выборов о пассивном избирательном праве - попадают в список только лица, связанные с политическими партиями. Другие и вовсе не могут участвовать в выборах. Поэтому здесь частично нарушается одно из базовых прав граждан - свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления. Я, как юрист, не могу мириться ни с какими положениями, где нарушаются права и свободы человека.

А особенно цинично и даже смешно слышать от партийных лидеров: мы, мол, готовы взять на себя политическую ответственность. Это пустые слова! Кто-то видел, чтобы партия ответила за провальные, вредные для страны законы? За доллар по 27? За непомерные тарифы, за провал судебной, медицинской и прочих реформ? И не увидит никто и никогда. Такого понятия, как «политическая ответственность» не существует. Нет никакого механизма привлечения партии к ответственности. И не будет. Так, что если вам обещают самоотверженно и жертвенно взять на себя политическую ответственность, знайте – перед вами лжец и проходимец. Таких - априори нельзя выбирать в парламент.



В своей инаугурационной речи Президент Зеленский заявил об открытых списках. Но их в поданном законопроекте нет. Я считаю, что проводить внеочередные парламентские выборы по закрытым партийным спискам – это не просто циничный обман людей и замена шила на мыло. Это преступление.



В крайнем случае, если уж говорить о списках, то только об открытых. По сути, это усовершенствованная модель мажоритарки. Ведь избиратели будут ставить «птичку» напротив фамилии конкретных депутатов. Но думаю, что и до этого не дойдет и на внеочередные выборы мы пойдём по нормальной, смешанной, системе.



И даже не это главное. Исходя из своего личного опыта и опыта коллег по депутатскому корпусу, могу сказать, что первое и главное – чтобы депутат работал. И был подотчетен напрямую избирателям, а не партийному руководству. А для этого необходимы два главных условия.



Первое. Чтобы потенциальный депутат избирался непосредственно народом.

Второе. Чтобы была возможность отозвать нерадивого бесполезного депутата. Но такая возможность должна быть именно у тех людей, которые его избирали. И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы такой механизм попал в руки партийным боссам. Потому, что это гарантировано будет инструментом давления на члена партии или фракции.



То есть, исходя из насыщенных событий сегодняшнего дня, можно сделать вывод: внеочередные выборы пройдут по смешанной системе. И это будет благом для Украины.