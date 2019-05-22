В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви

В Одессе открыт Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви. Меморандум подписали Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел и Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Когда в Саратском районе Одесской области Свято-Покровский храм насильно был передан новосозданной церковной структуре (ПЦУ), прихожане молились во дворе захваченного храма, прямо под открытым небом. Аналогичные рейдерские захваты происходили и в селах Михайловка и Ярославка. Самые резонансные случаи насильного перевода общин были в Саратском районе.

Но многочисленные факты захвата богослужебных зданий фиксировались в селах Ровенской, Волынской, Тернопольской, Житомирской областей.

Сотни приходов подверглись атакам рейдеров из новой церковной структуры. Под замком оказался храм Кирилла и Мефодия при Одесской Военной академии. Нападкам подверглась церковь в селе Приозерное Килийского района.

Давление на каноническую церковь в Украине в последнее время – захват храмов, вмешательство представителей власти в церковные дела, незаконные голосования для изменения юрисдикции религиозной общины,– вызывают общую обеспокоенность. Ведь за попытки захвата никто из чиновников никакой ответственности не понес.

Такого бесчинства не было все 27 лет независимости Украины, – признался Владыка Агафангел. – Возмутительно, что власти не то, что не препятствовали захватам, но и способствовали им. Преференцией государства должно быть верховенство права и торжество закона. Никто не смеет запускать руку в карман православия. Когда мы вместе, мы сильны. Это необходимо в наше непростое время.

Отныне украинское православие будет находиться под юридической защитой, чтобы никому неповадно было посягать на собственность церкви.

Именно с этой целью был подписан Меморандум и на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» открыт Центр правовой защиты Украинской Православной Церкви.

Сергей Кивалов рассказал:

Мы объединяем наши усилия по защите православия и будем юридически защищать не только храмы и монастыри, но и священнослужителей. Создание Центра нам в этом поможет. Я благодарен Митрополиту Одесскому и Измаильскому Агафангелу за то внимание, которое он оказывает образованию, науке. В свою очередь, мы делаем и будем продолжать делать все, чтобы развивать духовность в нашем обществе. Вместе мы можем многое.

Несмотря на длительный период безбожия, до конца истребить православную веру, как душу нашего народа, не удалось никому. Это не удастся и сегодняшним провокаторам, которые на теме религии ищут почву для реализации своих политических планов. Украинский народ был верующим, эту веру сохранил и остается православным народом, преданным своей Матери Церкви.

Знание закона – это всегда сила,– отметил присутствующий при подписании Меморандума Диодор, епископ Южненский викарий Одесской епархии. – Я уверен, это принесет большие плоды. Сергей Кивалов – выдающаяся личность в украинском политикуме. Являясь глубоко верующим человеком, он понимает важность сотрудничества государства и церкви и очень много делает в этом направлении. Искренний поклон ему. Ведь только тогда, когда у религии есть вера, у государства есть будущее.

Вот, что рассказал протоиерей Евгений Гутьяр, секретарь Одесского епархиального управления:

Нападки на храмы, которые мы наблюдаем преимущественно в Западной Украине, – это в основном, инсинуации, которые устраивают радикалы для достижения своих политических целей. По результатам их действий ясно, что это не православные люди. Почти 500 отобранных храмов стоят пустыми. А общины, которые наполняли ранее эти храмы, сейчас молятся в доме священника, в гаражах, приспособленных помещениях. Это свидетельство того, что процесс агрессии против церкви – совсем не то, что твердила прежняя власть об исполнении воли и жажды народа.

В Одесской же области крепка вера народа, традиции церковности и преданности людей к своему священнику, который ведет их на протяжении десятилетий, совершает крещение, венчание, провожает в последний путь. Поэтому предательств у нас минимальное количество: на всю нашу обширную Одесскую епархию только два священника перешли в новообразованный проект – поместную православную церковь.

Провокации, которые совершались в одесских храмах, – это все были проплаченные акции со стороны радикальных и политических сил. Когда ученики наших воскресных школ отгоняли вооруженных радикалов, они невольно признавались в содеянном, прося: дайте нам сфотографировать наклейки и надписи, и мы уйдем. Какой цинизм! А в СМИ это преподносилось, как «воля одесситов, которые желают перевода церкви в новосозданную религиозную структуру».

Создание центра именно при Одесской Юракадемии не случайно. Именно здесь более 10 лет назад по благословению митрополита Одесского и Измаильского Анафангела была открыта первая в нашей стране студенческаяцерковь Святой мученицы Татианы. А сейчас по инициативе Президента вуза в Одессе продолжается строительство первой в Украине Общеобразовательной церковно-приходской школы. К слову, после подписания исторического меморандума Сергей Кивалов вручил митрополиту Агафангелу уникальное издание «Дорогой духовности», которая описывает историю создания первой студенческой церкви и уникальной школы, на территории которой построены храмы Сергия Радонежского и Иоанна Богослова.

Создание сообщества юридически грамотных правоведов и клириков церкви обезоружит людей, которые пытаются устраивать провокации и зарабатывать дивиденды акциями на религиозной почве, уверены Отцы Украинской православной церкви.

Подписание Меморандума даст священнослужителям возможность в правовом поле сохранять и защищать имущество общин от разного рода посягательств.

Конечно, верующий человек надеется, в первую очередь, на Господа Бога. Сам Господь сказал: «Ни один волос не упадет с головы вашей без воли Отца Вашего». Но для того, чтобы противодействовать на языке «оппонентов», нужна строгая юридическая база и ответственность перед гражданским законодательством.