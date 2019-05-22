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  • Дата: Вчера, 20:37
Вчера, 20:37

В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви

Категория: Первая полоса / Новости


В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви

В Одессе открыт Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви. Меморандум подписали Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел и Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», народный депутат Украины Сергей Кивалов.

 

 

 

В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви

 

Когда в Саратском районе Одесской области  Свято-Покровский храм насильно был передан новосозданной церковной структуре (ПЦУ), прихожане молились во дворе захваченного храма, прямо под открытым небом. Аналогичные рейдерские захваты происходили и в селах Михайловка и Ярославка.  Самые резонансные случаи насильного перевода общин были в Саратском районе.

 

Но многочисленные факты захвата богослужебных зданий фиксировались в селах Ровенской, Волынской, Тернопольской, Житомирской  областей.

Сотни приходов подверглись атакам рейдеров из новой церковной структуры. Под замком оказался храм Кирилла и Мефодия при Одесской Военной академии. Нападкам подверглась церковь в селе Приозерное Килийского района.

Давление на каноническую церковь в Украине в последнее время – захват храмов, вмешательство представителей власти в церковные дела, незаконные голосования для изменения юрисдикции религиозной общины,– вызывают общую обеспокоенность. Ведь за попытки захвата никто из чиновников никакой ответственности не понес.

 

В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви

 

Такого бесчинства не было все 27 лет независимости Украины, – признался Владыка Агафангел. – Возмутительно, что власти не то, что не препятствовали захватам, но и способствовали им. Преференцией государства должно быть верховенство права и торжество закона. Никто не смеет запускать руку в карман православия. Когда мы вместе, мы сильны. Это необходимо в наше непростое время.

 

В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви

 

Отныне украинское православие будет находиться под юридической защитой, чтобы никому неповадно было посягать на собственность церкви.

Именно с этой целью был подписан Меморандум и на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» открыт Центр правовой защиты Украинской Православной Церкви.

 

Сергей Кивалов рассказал:

 

Мы объединяем наши усилия по защите православия и будем юридически защищать не только храмы и монастыри, но и священнослужителей. Создание Центра нам в этом поможет. Я благодарен Митрополиту Одесскому и Измаильскому Агафангелу за то внимание, которое он оказывает образованию, науке. В свою очередь, мы делаем и будем продолжать делать все, чтобы развивать духовность в нашем обществе. Вместе мы можем многое.

 

В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви

 

Несмотря на длительный период безбожия, до конца истребить православную веру, как душу нашего народа, не удалось никому. Это не удастся и сегодняшним провокаторам, которые на теме религии ищут почву для реализации своих политических  планов. Украинский народ был верующим, эту веру сохранил и остается православным народом, преданным своей Матери Церкви.

 

В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви

 

Знание закона – это всегда сила,– отметил присутствующий при подписании Меморандума Диодор, епископ Южненский викарий Одесской епархии. – Я уверен, это принесет большие плоды. Сергей Кивалов – выдающаяся личность в украинском политикуме. Являясь глубоко верующим человеком, он понимает важность сотрудничества государства и церкви и очень много делает в этом направлении. Искренний поклон ему. Ведь только тогда, когда  у религии есть вера, у государства есть будущее.

 

В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви

 

В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви

 

Вот, что рассказал протоиерей Евгений Гутьяр, секретарь Одесского епархиального управления:

 

Нападки на храмы, которые мы наблюдаем преимущественно в Западной Украине, – это в основном, инсинуации, которые устраивают радикалы для достижения своих политических целей. По результатам их действий ясно, что это не православные люди. Почти 500 отобранных храмов стоят пустыми. А общины, которые наполняли ранее эти храмы, сейчас молятся в доме священника, в гаражах, приспособленных помещениях. Это свидетельство того, что процесс агрессии против церкви – совсем не то, что твердила прежняя власть об исполнении воли и жажды народа.
В Одесской же области крепка вера народа, традиции церковности и преданности людей к своему священнику, который ведет их на протяжении десятилетий, совершает крещение, венчание, провожает в последний путь. Поэтому предательств у нас минимальное количество: на всю нашу обширную Одесскую епархию только два священника перешли в новообразованный проект – поместную православную церковь.
Провокации, которые совершались в одесских храмах, – это все были проплаченные акции со стороны радикальных и политических сил. Когда ученики наших воскресных школ отгоняли вооруженных радикалов, они невольно признавались в содеянном, прося: дайте нам сфотографировать наклейки и надписи, и мы уйдем. Какой цинизм! А в СМИ это преподносилось, как «воля одесситов, которые желают перевода церкви в новосозданную религиозную структуру».

 

В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви

 

Создание центра именно при Одесской Юракадемии не случайно. Именно здесь более 10 лет назад по благословению митрополита Одесского и Измаильского Анафангела была открыта первая в нашей стране студенческаяцерковь Святой мученицы Татианы. А сейчас по инициативе Президента вуза в Одессе продолжается строительство первой в Украине Общеобразовательной церковно-приходской школы. К слову, после подписания исторического меморандума Сергей Кивалов вручил митрополиту Агафангелу уникальное издание «Дорогой духовности», которая описывает историю создания первой студенческой церкви и уникальной школы, на территории которой построены храмы Сергия Радонежского и Иоанна Богослова.

 

В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви

 

Создание сообщества юридически грамотных правоведов и клириков церкви обезоружит людей, которые пытаются устраивать провокации и зарабатывать дивиденды акциями на религиозной почве, уверены Отцы Украинской православной церкви. 

 

В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви

 

Подписание Меморандума даст священнослужителям возможность в правовом поле сохранять и защищать имущество общин от разного рода посягательств.

Конечно, верующий человек надеется, в первую очередь, на Господа Бога. Сам Господь сказал: «Ни один волос не упадет с головы вашей без воли Отца Вашего». Но для того, чтобы противодействовать на языке «оппонентов», нужна строгая юридическая база и ответственность перед гражданским законодательством.

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В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
В Одессе открыли Центр юридической защиты Украинской Православной Церкви
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