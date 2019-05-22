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  • Дата: Вчера, 21:27
Вчера, 21:27

Сергей Кивалов: я всегда был сторонником референдума, как наиболее действенного из демократических механизмов принятия решений

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов: я всегда был сторонником референдума, как наиболее действенного из демократических механизмов принятия решений

 
 
 
 
 
 
 
 
Вчера пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила о том, что существует вероятность вынесения вопроса о возможном заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеющий законодательной инициативы, а являющийся способом выяснить мнение общества. Отрадно слышать, что глава государства стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями. Однако в желании сохранить свободу маневра идет метание между референдумом и соцопросом. Власть как всегда боится референдума. Так уж сложилось, что украинская власть рассматривает проведение референдума только в том случае, когда он носит чисто декоративные функции. Поэтому выбирается опрос вместо демократических механизмов принятия решений. Это опасный путь, дарящий иллюзорное ощущение комфорта.  
Хотя в целом страна настроена на мирный диалог и уступки, но противники мирного пути очень сильны и попытка мирного урегулирования приведёт к сильнейшему внутриполитическому кризису. Такой путь потребует от президента последовательности и готовности преодолевать сильнейшее сопротивление. Главное, чтобы президент под давлением сил реакции не предал своего избирателя и не свернул на отвергнутый им же путь Порошенко.
Со своей стороны, я всегда был сторонником референдума, как наиболее действенного из демократических механизмов принятия решений. Нам не избежать отношений с Россией, как бы об этом кому-то не грезилось. Реальность такова - Россия перестала быть потребителем украинской продукции, но Украина не перестала получать российские энгергоносители. Курс Украины — прочь от Москвы, даже если в Европу потом попасть не удастся, навязанный проигравшим президентом в отчаянной попытке сохранить власть, я считаю, как минимум непродуктивным.
- написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.

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Сергей Кивалов: я всегда был сторонником референдума, как наиболее действенного из демократических механизмов принятия решений
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