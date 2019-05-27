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  • Дата: Сегодня, 19:44
Сегодня, 19:44

1 июня одесситов приглашают на Детский фестиваль, посвящённый Международному дню защиты детей

Категория: Первая полоса / Новости

1 июня одесситов приглашают на Детский фестиваль, посвящённый Международному дню защиты детей

1 июня – это не только первый день лета, но и главный праздник детства!

Что может быть лучше счастливых детских улыбок?

Приглашаем Вас провести  1 июня ярко на Детском фестивале, посвященному Международному дню защиты детей, который состоится при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова в Парке Победы.

Вас ожидает множество развлечений и сюрпризов:

  • шоу аниматоров и аквагрим;

  • фестиваль красок;

  • шоу иллюзионистов;

  • сладкая вата, мороженное и шарики;

  • веселые старты и батуты;

  • концертная программа и зажигательная дискотека.

128205;Где? Парк Победы

128205;Когда? 11:00, 1 июня 2019

Мы ждем маленьких гостей нашего города с родителями, чтобы подарить Вам незабываемый праздник детства!

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1 июня одесситов приглашают на Детский фестиваль, посвящённый Международному дню защиты детей
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