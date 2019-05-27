1 июня одесситов приглашают на Детский фестиваль, посвящённый Международному дню защиты детей

1 июня – это не только первый день лета, но и главный праздник детства!

Что может быть лучше счастливых детских улыбок?

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Приглашаем Вас провести 1 июня ярко на Детском фестивале, посвященному Международному дню защиты детей, который состоится при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова в Парке Победы.

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Вас ожидает множество развлечений и сюрпризов:

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шоу аниматоров и аквагрим;

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фестиваль красок;

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шоу иллюзионистов;

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сладкая вата, мороженное и шарики;

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веселые старты и батуты;

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концертная программа и зажигательная дискотека.

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Где? Парк Победы

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Когда? 11:00, 1 июня 2019

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Мы ждем маленьких гостей нашего города с родителями, чтобы подарить Вам незабываемый праздник детства!