1 июня одесситов приглашают на Детский фестиваль, посвящённый Международному дню защиты детей

1 июня – это не только первый день лета, но и главный праздник детства!
Что может быть лучше счастливых детских улыбок?
⠀
Приглашаем Вас провести 1 июня ярко на Детском фестивале, посвященному Международному дню защиты детей, который состоится при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова в Парке Победы.
⠀
Вас ожидает множество развлечений и сюрпризов:
⠀
-
шоу аниматоров и аквагрим;
⠀
-
фестиваль красок;
⠀
-
шоу иллюзионистов;
⠀
-
сладкая вата, мороженное и шарики;
⠀
-
веселые старты и батуты;
⠀
-
концертная программа и зажигательная дискотека.
⠀
Где? Парк Победы
⠀
Когда? 11:00, 1 июня 2019
⠀
Мы ждем маленьких гостей нашего города с родителями, чтобы подарить Вам незабываемый праздник детства!