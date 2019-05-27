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  • Дата: Вчера, 18:46
Вчера, 18:46

ЦИК зарегистрировала первого кандидата в нардепы на выборах в Раду

Категория: Первая полоса / Новости

ЦИК зарегистрировала первого кандидата в нардепы на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты для участия во внеочередных выборах, которые состоятся 21 июля. Читайте также "Вероятность 75%": эксперт пояснил, можно ли отстрочить выборы в Раду Как передает корреспондент УНИАН, комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 214 на внеочередных выборах Владимира Пригладя, который баллотировался как самовыдвиженец. Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план организации и проведения внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.

 

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