ЦИК зарегистрировала первого кандидата в нардепы на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты для участия во внеочередных выборах, которые состоятся 21 июля. Читайте также "Вероятность 75%": эксперт пояснил, можно ли отстрочить выборы в Раду Как передает корреспондент УНИАН, комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 214 на внеочередных выборах Владимира Пригладя, который баллотировался как самовыдвиженец. Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план организации и проведения внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.