Сергей Кивалов: голосуя за закон об импичменте, мы должны незамедлительно принять закон о снятии депутаткой неприкосновенности

Президент Владимир Зеленский внес сегодня в Раду законопроект об импичменте. Уже сам факт такой инициативы от Президента – это очень позитивный сигнал обществу. В первую очередь – парламенту, который впервые в истории независимой Украины получит возможность отправить главу государства в отставку. Ведь отсутствие специального закона, который бы окончательно урегулировал механизм «увольнения» Президента, ставило его над законом. И если Президент на это идет – может, действительно за кресло держаться не будет? Но, не будем спешить с выводами пока не изучим текст внесенного законопроекта.

Если Верховная Рада закон примет - мы получим законный и окончательный механизм для выражения недоверия Президенту.

Отмечу, что за все годы независимости ни один Президент Украины не осмелился на такой шаг. Более того, президенты делали все для того, чтобы специальный закон при их каденции принят не был.

Однако, я считаю, что, голосуя за закон об импичменте мы должны незамедлительно принять во втором чтении и в целом закон о снятии депутаткой неприкосновенности, как каждый из нас в свое время обещал своим избирателям. И это будет хороший тест на реальное выполнение своих обещаний.

- написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.