В Международном гуманитарном университете вручили дипломы выпускникам компьютерных курсов

У Расула Гамзатова есть такие строки: «… с теченьем наших лет и дней легче мы друзей своих теряем, обретаем их куда трудней» - грустно, не так ли? Ведь человек – существо общественное, всем нам необходимо иметь круг комфортного взаимодействия. А это – ровесники, воспитанные в одной культуре и в одних ценностях, единомышленники, друзья по интересам. Где их искать? Сегодня ответ на этот вопрос я получила, посетив «выпускной бал» одесских пенсионеров, окончивших компьютерные курсы при Международном гуманитарном университете.

Мое внимание привлек моложавый подтянутый мужчина с красивой сединой. Разговорились. Оказалось, Виктор Васильевич – выпускник курсов. На лацкане у него значок сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, откуда он ушел в запас вскоре после развала СССР. Свой возраст Виктор Васильевич скрывает – военная тайна, однако ясно, что выглядит он гораздо моложе своих лет. Об этом можно догадаться, поскольку он упомянул, что в период своей службы при Генштабе наблюдал, как дешифровальшики работали с компьютерами первого поколения – каждый величиной с комнату. Машины гудели, мигали лампочками и на выходе давали некую информацию, и в целом складывалось впечатление, что «гора родила мышь», как говорят англичане. И вот - сегодня он пришел сюда за дипломом об окончании компьютерных курсов.

Об этих курсах давно идет по городу добрая молва. Много слышал о том, что существует целое сообщество единомышленников – людей, закончивших эти курсы, которые продолжают коммуницировать между собой, вовлекая в круг общения все новых и новых персонажей, вдохновленных их примером. Я полтора года назад овдовел, и почувствовал необходимость в расширении круга знакомств. Поделился своими мыслями с дочерью – и она записала меня на курсы. Я, сознательно уклонявшийся всю жизнь от избыточных потоков информации, понял, что сегодня компьютер – источник великого блага для человека. Вот, например: что мы видим и слышим по телевизору? – Потоки лжи, некачественная современная кинопродукция и недобросовестная информация. В интернете я могу найти информацию, которая удовлетворяет моим запросам. Это – классическая музыка, старое доброе кино с талантливыми любимыми актерами, информационные ролики заслуживающих доверие медиа-экспертов.

И еще много, много добрых слов было сказано выпускниками компьютерных курсов при МГУ в адрес их инициатора. Благодарили и преподавателей компьютерных дисциплин. Ведь эти люди работают на голом энтузиазме – работа с пенсионерами ведется на волонтерской основе, университет ни копейки не прибавляет к зарплате педагогов за нагрузку по ведению курсов. Но вниманием не обойден никто: В этот День президент МГУ Сергей Васильевич Кивалов лично вручил каждому преподавателю грамоту. А в конце мероприятия – общее фото на память.

У Сергея Кивалова – обширнейшие планы. Уже запущена в работу новая социальная программа – обучение компьютерной грамоте детей из малообеспеченных семей, инвалидов детства, живущих в семье или в специализированном интернате, и других категорий граждан.

Казалось бы – более четырех лет работают курсы, за это время столько людей здесь отучились – а все идут и идут люди, записываются в очередь на следующие наборы. Мы реализовываем социальную программу, которая пользуется спросом. И я рад, что мы можем оказать помощь людям, проработавшим десятки лет на производстве, поднимая послевоенное хозяйство страны, платили налоги, а сегодня не имеют должного обеспечения от государства. Это кощунство, но сегодня оно процветает. А я надеюсь, что нам удастся переменить ситуацию и распространить эту социальную программу на всю страну, обеспечив ей бюджетное финансирование. Пока что это – в планах, а мы у себя реализуем новую социальную программу – обратить внимание на воспитанников детских домов, людей, имеющих ограничения по состоянию здоровья. Самое главное, чтоб мы обращали внимание на самые незащищенные категории населения – детей и пенсионеров. Сегодня наши программы работают для них.

- говорит народный депутат, президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

Люди искренне рады, благодарны, в глазах – счастливый блеск. Разойдясь по домам, они сохранят доброе чувство по отношению к месту, где их познакомили, обучили, дали почувствовать себя востребованными членами современного общества.

Да, это действительно здорово облегчает жизнь! Я вот освоила программу «Дубль гис». Теперь, прежде чем куда-то ехать, составляю оптимальный маршрут. И мне нравится сознавать, что я, кроме того что свободно владею программой, реализовала еще не весь наработанный здесь потенциал. Старт есть, теперь буду смотреть обучающие программы и развиваться дальше!

Ее «соседка по парте» Надежда поддерживает приятельницу:

Меня зовут Надежда. И я хочу выразить огромную-преогромную благодарность организатору этих курсов Сергею ВасильевичуКивалову. Я настолько увлеклась работой с компьютером, что теперь дома конфликты – приходится сражаться с внуками за очередь к компу. Однако благодаря тому, что обучение для нас было бесплатным, я думаю, что смогу осилить приобретение персонального гаджета! Ведь я теперь «продвинутая», у меня должен быть персональный компьютер!

«Кормить» свой мозг качественной информацией – едва ли может быть что-нибудь более важное в нашей жизни. С этим согласны и «одноклассники» Надежды.

Как известно, наш мозг так же требует тренировки, как и мышцы. Поэтому если не хочешь деградировать – развивайся! Хотя, надо признать, что, работая головой, можно значительно уменьшить нагрузку на ноги. Вот, например, я здесь научилась оплачивать коммунальные услуги с помощью интернета, не выходя из дома. А ведь это – экономия не только времени, ценность которого мы все больше понимаем с годами. Важно, что мы не рискуем, выходя во всякую погоду на улицу, не просиживаем в очередях, не толкаемся в транспорте, рискуя подхватить вирус или получить травму. Кстати, и к доктору на прием мы тоже теперь можем записаться по интернету.

- говорит выпускница компьютерных курсов Наталья.

С годами глаза устают все больше, а я люблю хорошие книги, а молитвы так вообще следует читать каждый день. Здесь меня научили находить аудиозаписи книг. И молитвы, акафисты почти все тоже существуют в аудиоформате. Теперь буду на молитве каждый раз вспоминать Сергея Васильевича. Он этого заслуживает. Много добра людям делает. Храмы строит, теперь вот школу приходскую, обещал моего внука туда принять. А в защиту православия как он выступает – никого не боится! Недавно узнала – взял на себя юридическую защиту интересов нашей епархии, чтобы вернуть церкви те храмы, которые отобрали эти хулиганы. Пусть Господь помогает Сергею Васильевичу во всех его добрых делах!

- делится сокровенным Ольга С.