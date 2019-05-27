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  • Дата: Вчера, 14:00
Вчера, 14:00

Стало известно, что судьи ЕСПЧ будут делать в Одессе

Категория: Первая полоса / Новости

Стало известно, что судьи ЕСПЧ будут делать в Одессе

Необычайно представительский состав судей - Европейского Суда по правам человека, Конституционного и Верховного судов, недавно созданного Высшего Антикоррупционного суда, апелляционных и окружных и других судов Украины на днях посетит Южный региональный центр Национальной академии Правовых наук Украины – Национальный университет «Одесская юридическая академия».

Именно там, в НУ «ОЮА», 31 мая – 01 июня 2019 года состоится состоится значимое мероприятие для ученых, правоведов, экспертов, журналистов и общественности  - Международная научно-практическая конференция: «Юрисдикция Европейского суда по правам человека в цифровую  эру». Тема – более чем  актуальная. Этим, в частности, вызван повышенный интерес к выступлениям судей-практиков - главных спикеров Конференции - судей ЕСПЧ  Анны Юдковской, Армена Арутюняна, Лятифа Гусейнова, Ладо Чантурия, судей  Конституционного суда Украины, Верховного Суда,  Высшего антикоррупционного суда и других судей, академиков и профессоров со всей страны. Также на Конференции выступит Лидия Изовитова -  председатель Национальной Ассоциации адвокатов Украины.  

Это очень значимое и ожидаемое событие, – говорит Президент  НУ «ОЮА»  Сергей Кивалов. – Обмен опытом в таком формате – бесценен. Ведь на Конференции будут обсуждаться очень  актуальные вопросы. И особая значимость этого мероприятия состоит в том, что вся информация будет эксклюзивной. Её можно будет услышать только на этой Конференции. Могу сказать без ложной скромности: итоги работы Конференции будут иметь очень большое значение для дальнейшего современного развития правовой науки и практики в нашей стране.

По словам Кивалова, во время двухдневной Конференции участники обсудят темы переосмысления современной правовой методологии в европейской юриспруденции (новеллы судебной практики); прецедентное право ЕСПЧ; новеллы современной практики в сфере интернета - вещей и искусственного интеллекта, цифровых технологий, прав человека и кризиса верховенства права; роли научных заключений, заключений эксперта в области права. Прозвучат  новые мнения об экспертизе в судебной практике; о правах человека и школе права будущего.

Организаторы Конференции – НУ «ОЮА» - уверены, что проведение такого масштабного научного форума позволит выработать конструктивные предложения, направленные на повышение эффективности деятельности и исполнения решений Европейского суда по правам человека, обеспечение правовой защищенности граждан и укрепление законности в Украине.



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