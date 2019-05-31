Молодёжь города Одессы поддержала Сергея Кивалова

В большом зале новой мэрии состоялась встреча народного депутата Украины Сергея Кивалова с членами Молодежного совета при Одесском городском голове. Как оказалось, Сергей Кивалов - первый представитель Верховной Рады, который выступил с инициативой встречи с одесской молодежью.

Это первый народный депутат, обративший внимание на деятельность молодежного совета, который пришел к нам на встречу и предложил свою помощь, поддержку в реализации наших проектов и инициатив. Нам очень приятно, что про нас помнят, знают и с нами хотят говорить,

- рассказывает Председатель Молодежного совета при одесском городском голове Кристина Шовкун.

Для Сергея Кивалова проблемы молодежи близки и понятны. Ведь он всю жизнь работает со студентами, знает, что их интересует, как необходимо с ними работать. Он является основателем и Президентом двух самых престижных в стране вузов – Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. В структуру первого также входят колледжи и профессионально-технические училища.

У нас активная молодежь, и хорошо, что они не безразличны ко всему, что происходит сегодня. Все революции, как показывает история, делает молодежь, делают студенты. Ни шахтеры, ни рабочие, а именно молодежь. И если молодежь увидит, что что-то не подходит, что нужно поступать по-другому, то они могут свернуть горы. Сегодня были представлены практически все вузы города, все учебные заведения, молодежные общественные организации. Я видел их глаза, видел их желание работать. И, наверное, это очень хорошо, что они всем интересуются. У нас хорошая молодежь. Они абсолютно по-разному смотрят на происходящее, но их необходимо слышать, видеть и с ними надо сотрудничать. То есть работать на их интересы и вместе с ними,

- отметил Сергей Кивалов.

Народный депутат рассказал о жизни студентов возглавляемых им вузов, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться, и как их удается решать. Работая над улучшением системы обучения и инфраструктуры учебных заведений, Сергей Кивалов всегда опирается на предложения студентов, поддерживает их идеи. Так по инициативе студентов в общежитиях юракадемии была реализована программа «Зеленый университет». Вузом были закуплены и установлены австрийские солнечные коллекторы и батареи, благодаря которым общежития круглый год обеспечены горячей водой, экономя при этом расходы на электроэнергию.

Рассказал нардеп и об учебе в вузах, о работе Юридической клиники, которая помогает людям и дает возможность студентам проходить практику, об иностранных преподавателях, о возможностях обмена с европейскими, американскими высшими учебными заведениями, а также обучении в структурных подразделениях в шести городах Украины. Рассказал о социальной поддержке студентов льготной категории и о финансировании профессионально-технических училищ, которые входят в структуру вуза. Ведь на сегодня ПТУ остались без государственного финансирования, а рабочие специальности по-прежнему необходимы нашей стране.

Особое внимание в вузах также уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Ведь быть сильным и здоровым, по словам Сергея Кивалова, сегодня модно. Новые стадионы, спортивные площадки и залы доступны не только студентам, но и всем жителям города. Таким образом, проект несет еще и социальной характер.

Кроме учебы, немало внимания в вузах уделяется отдыху и культурному развитию студентов. На студенческой базе отдыха, одной из лучших в Украине, студенты могут отдыхать, оплатив всего 15% стоимости путевки благодаря тому, что большую часть покрывает Первичная профсоюзная организация Одесской Юракадемии. Также в НУ «ОЮА» и МГУ учатся не только самые способные, но и самые талантливые студенты, которые прекрасно поют и выступают перед одесситами и гостями города. А талант одного из студентов юридической академии, Игоря Онищенко, был замечен директором Венской оперы, и сегодня, будучи уже выпускником вуза, он работает в крупнейшем оперном театре мира, заключив долгосрочный контракт.

По словам Сергея Кивалова, чтобы стать успешным, нужно много трудиться. И если человек хочет чего-то достичь, нужно начинать еще в студенческие годы. Сам нардеп, будучи студентом, руководил студенческим профсоюзом. И у сегодняшних членов молодежного совета, как отметил Сергей Кивалов, есть все основания для того, чтобы многого достичь в жизни – стать будущими лидерами своей страны. Кроме того, не последнюю роль играет и везение – важно оказаться в нужном месте в нужное время. А жить в Одессе – это уже удача.

Я считаю, что такие встречи на самом деле полезные, судьбоносные, и они несут поучительный характер. Это пример, благодаря которому наши ребята могут стремиться в будущее, благодаря которому они могут смотреть, как ты можешь расти, как ты можешь создавать свою карьеру, чего ты можешь достичь. Ни для кого не секрет, что Сергей Васильевич представляет Приморский район в Верховной Раде уже более 20 лет, и планирует и дальше защищать наши права. Планирует в дальнейшем благоустраивать все больше и больше территорию Одессы, развивать молодежную политику, социальную политику, миллион проектов, которые создавал Сергей Васильевич – все они реализовались. Есть у него такая позиция – нужно делать либо хорошо, либо ничего. Все что он создавал, все на самом деле функционирует и по сей день, приумножается и, конечно же, несет большую пользу в нашем обществе,

- поделилась секретарь молодежного совета Юлия Шишацкая.

Как народный депутат Сергей Кивалов уделяет огромное внимание развитию социальной инфраструктуры города. Строительство первой в Украине Общеобразовательной церковно-приходской школы не прекращается даже в период кризиса. На территории, которую хотели отдать под казино, сегодня ведется и близится к завершению строительство масштабной по своей функциональности школы. По словам Сергея Кивалова, нужно очень любить свою страну и свой город, чтобы строить социальные объекты в экономически нестабильное время.

В ходе встречи от молодых людей звучало немало вопросов и предложений. Глава комиссии молодежного совета по коммуникации, взаимодействии органов самоуправления Илья Беляк предложил Сергею Кивалову провести для студентов экскурсию по Верховной Раде.

Мне очень понравилась встреча, она была достаточно открытой, спокойной, и несмотря на то, что в целом была формальной, она как будто проходила в неформальной обстановке. Наша комиссия сотрудничает с депутатами, городскими властями, и такие встречи для нас очень важны, это очень важный опыт для членов молодежного совета. Кроме этого, у нас есть проект, чтобы члены молодежного совета проходили какую-то практику в органах местного самоуправления, и мне бы хотелось, чтобы это было не только на местном уровне, но и всеукраинском, - поделился Илья Беляк.

Сергей Кивалов, конечно же, согласился познакомить ребят с работой главного законодательного органа Украины и рассказал о том, как студенты Юридической академии стали первыми экскурсантами, которые побывали на заседании Венецианской комиссии. По словам нардепа, обычно такие заседания проводятся закрытыми, но поскольку именно Одесская Юракадемия не раз становилась источником внесения изменений в законодательство Европы и влияла на процесс развития европейского суда по правам человека, для студентов этого вуза сделали исключение.

Мы получили возможность лично пообщаться с ярким политиком, мудрым руководителем, хорошим человеком и получить исчерпывающие ответы на вопросы, которые нас интересовали, связанные с саморазвитием и всесторонней деятельностью молодежи Украины. И политика, и наука, и культура, и спорт и многое другое,

- поделилась впечатлениями от встречи председатель студенческого совета Национального университета «Одесская юридическая академия» Карина Лукащук.

Для нас, во-первых, это передача опыта, во-вторых, та же мотивация. Когда молодой человек ступает на дорогу активности, важно получать знания, важно развиваться, вкладывать в себя время и ресурсы, чтобы становиться компетентным во многих вопросах и помогать сверстникам, а в будущем – народу. Такие встречи довольно редки, и мы надеемся, что сегодняшний разговор выльется в реальные дела, и мы получим конкретный результат,

- добавил председатель комиссии по образованию и патриотическому воспитанию молодежного совета Илья Калинев.

По завершению встречи студентами было предложено поддержать выдвижение кандидатуры Сергея Васильевича Кивалова в депутаты Верховной Рады на предстоящих парламентских выборах. Это решение было поддержано абсолютным большинством присутствующих.

Это очень важно, когда есть поддержка молодежи. Молодежь и дети – это категория граждан, которую невозможно обмануть. Невозможно пустить пыль в глаза, невозможно что-то рассказать, придумать. Это те люди, которые четко видят, что им говорят. Сергей Васильевич сегодня выступал именно так, словно находился в кругу своей семьи, своих близких, друзей. И это, конечно, приятно, что он уделяет особое внимание нам, и мы действительно чувствуем его огромную поддержку и тем самым готовы ему помочь,

- отметила Юлия Шишацкая.

Он человек, который хочет, чтобы молодёжь развивалась, шла вперед, открывала новые двери, новое будущее, потому что он любит свою Одессу, свою страну, делает очень многое для города, помогает людям, которые в этом нуждаются, он чудесный человек, и эта встреча была прекрасным стимулом для нас,

- поделилась представитель комиссии по социальной политике молодежного совета Полина Лихашева.

Этот человек создал два вуза, он знает проблемы молодежи и сможет представлять нас в парламенте. Если у нас будет такое лобби в Верховной Раде, как Сергей Васильевич Кивалов, то Одесса по-настоящему станет молодежной столицей,

- добавил глава комиссии по вопросам законности и защиты прав молодежи Молодежного совета города Одессы Владимир Сивак.

Народный депутат Сергей Кивалов также резюмировал итоги встречи с молодежными лидерами Одессы.

Я сегодня горжусь тем, что у нас состоялся разговор. Я восхищаюь тем, что молодые люди, которые являются абсолютно разными по политическим взглядам, которые по-разному воспринимают тот или иной социальный проект, единогласно поддержали меня в будущем как кандидата в народные депутаты по Приморскому району. И для меня это честь. Все, что я делал на протяжении этого времени – оно воспринимается, и воспринимается хорошо - это самое важное. Я горжусь нашими молодыми людьми, которые работают, учатся в нашем славном городе-герое Одессе,

- отметил Сергей Кивалов.