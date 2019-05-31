Сергей Кивалов поздравил маленьких одесситов с Международным днем защиты детей

Международный день защиты детей – это не только проведение различных развлекательных мероприятий для маленьких граждан, но и важное напоминание о том, что мы должны заботиться о наших детях. И главное – помнить, что чужих детей не бывает, в прямом смысле этого высказывания. Забота о сиротах и детях, лишённых родительской опеки – это мера нашей доброты и сострадания, мера того, насколько нам не чужды общечеловеческие ценности. Их судьба – полностью в наших руках, только мы можем подарить им счастливое детство и помочь в будущем стать достойными членами общества. Я всегда восхищаюсь нашими студентами, которые сами инициируют визиты в детские дома, приюты, учреждения для детей с особыми потребностями здоровья, причём делают это не только по праздникам, но и при любом удобном случае.

Наши дети – это главное богатство, мы должны оберегать их и делать всё для того, чтобы они росли здоровыми, имели возможность получить качественное образование и всесторонне развиваться. Так давайте вкладывать в детей только самые лучшие чувства и эмоции, и тогда они непременно порадуют нас своими достижениями и щедро одарят своей самой искренней в мире любовью! - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.