В Одессе стартовал Чемпионат Украины по Бразильскому джиу-джитсу, приуроченный ко Дню защиты детей

В спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия» дал старт всеукраинскийчемпионат по Бразильскому джиу-джитсу среди детей до 18 лет.Организатором выступила ОО «Всеукраинская Ассоциация Бразильского Джиу-Джитсу». Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей и пройдет в течение двух первых июньских дней.

Посоревноваться в этом, ставшем популярным в Украине виде спорта, съехались юные спортсмены со всей Украины. Более 660 ребят, представляющих 25 клубов страны выйдут в эти дни на ринг, чтобы показать свое мастерство.В нынешнем году на площадке выступят ребята из Ивано-Франковска, Киева, Львова, Херсона, Николаева, Одессы, буду представлены также спортивные клубы Одесской области.

Участников соревнований приветствовал народный депутат Украины, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», глава Одесского областного спортивного студенческого союза Сергей Кивалов.

Здорово, что сегодня в первый день лета, в самом начале своих каникул Вы находитесь здесь у нас в солнечной Одессе, на этом прекрасном празднике спорта. Мы не один год сотрудничаем с Украинской ассоциацией бразильского джиу-джитсу, помимо чемпионатов Украины на нашем спортивном комплексе на 8-й станции Большого фонтана на самом берегу моря также проходил масштабный международный турнир, на который к нам приехали спортсмены из многих стран мира - США, Канады, Греции, Венгрии, Румынии. Также у нас проводился областной чемпионат по джиу-джитсу. И Ассоциация всегда с выбирает местом проведения своих летних соревнований именно Одессу для того, чтобы спортсмены смогли совместить приятное с полезным – принять участие в первенстве и заодно отдохнуть у моря! И нынешний год не стал исключением! Многие из этих ребят сегодня впервые приехали в Одессу и благодаря участию в чемпионате они смогут познакомиться с нашей Южной пальмирой без преувеличения в самый лучший день года – в первый день лета! Здорово, что у нас в Одессе развивается такой прекрасный ид спорта, который имеет более чем столетнюю историю.

​Сегодня у Вас всех тройной повод для радости – первый день лета, День защиты детей и открытие этого замечательного соревнования. И я искренне поздравляю Вас с этим событием, приветствую Вас в нашей по-настоящему летней Одессе, я желаю Вам ярких зрелищных поединков, массу положительных эмоций, приятного знакомства с нашим родным городом, прекрасного отдыха у моря и конечно же, найти много новых друзей и приехать домой с наградами и наилучшими результатами.

– сказал Сергей Кивалов.

Турнир по Бразильскому джиу-джитсу среди детей проводится уже третий год на спортивной площадке НУ «ОЮА».

Здесь отличные условия, стадион крытый, есть трибуны для зрителей, все устроено на современном уровне, этот спортивный комплекс нам очень подходит, мы хотели бы и дальше проводить здесь соревнования. Мы благодарны Сергею Васильевичу Кивалову за его поддержку и возможность на таком высоком уровне проводить наши соревнования.

– говорит президент «Всеукраинской Ассоциации Бразильского Джиу-Джитсу» Сергей Пасичный.

Бразильское джиу-джитсу – молодой для Украины вид спорта. По словам Сергея Пасичного он только начал набирать силу. Преимущественно проводятся тренировки по борьбе в партере.

Впервые устроить соревнования такого уровня для детских командмы решили три года назад и убедились в том, что идея была отличной. Сегодня очень много спортсменов подали заявки на участие, поэтому мы разделили соревнования на два дня. Конечно, для многих из отдаленных регионов Украины имеет значение и то, что Одесса – это юг, это море. Мы постарались так выстроить очередность выступлений, чтобы ребята все успели – и отдохнуть, и на море побывать, пообщаться.

– рассказывает Сергей Пасичный.

Действительно, видно, что ребята принимают участие в турнире с большим удовольствием.

Дмитрию 15 лет, он тренируется в одесском клубе «ATOS». Джиу-джитсу занимается уже шесть лет и имеет зеленый пояс. Дима принимал участие во многих соревнованиях, в том числе и международных. Оставлять тренировки не собирается, наоборот, стремится совершенствовать свое мастерство.

Мне нравится этот вид спорта. У меня здесь друзья, мы общаемся, проводим время вместе. Занятие дают мне уверенность в себе, я чувствую себя отлично и хочу, чтобы все у меня получалось еще лучше.

– делится он.

Оле шесть лет, она ходит на тренировки с радостью. У них в группе достаточно и мальчишек, и девчонок, они все дружат.

Ее папа, Дмитрий, сначала отвел Олю на тренировки, а потом увлекся, и сам стал заниматься. Теперь задумал отвести в клуб сына четырех лет.

Этот вид спорта не знает возраста, им можно заниматься всю жизнь, до старости. Плюс его еще и в том, что несмотря на то, что это боевое искусство, оно достаточно мягкое, и переводится как мягкое искусство ведения борьбы. Здесь не такие жесткие броски, как в дзюдо, в основном партер, на полу. Здесь присутствует растяжка, элементы йоги, гимнастики. Очень важно, что этот вид спорта требует интеллектуальных затрат, размышлений, философии. Этим видом спорта занимается много девочек, особенно он популярен среди женщин за рубежом, да и у нас в группах девчонок хватает.

– рассказывает Дмитрий.

Судят соревнования по Бразильскому джиу-джитсу мастера международного класса, среди них два чемпиона мира и три чемпиона Европы.

По итогам соревнований ребята будут награждены медалями, победителей в командном зачетеожидают кубки.

Напомним, что Бразильское джиу-джитсу развилось как самостоятельное боевое искусство, основой которого является борьба в партере. Это искусство возникло в начале ХХ -го столетия из дзюдо Кодокан, которое было самостоятельной молодой системой, сформированной многочисленными школами японского джиу-джитсу.

Основывается на принципе, по которому человек слабо развитого телосложения может успешно защититься от более сильного противника, используя надлежащую технику.