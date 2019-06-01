В Одессе стартовал Чемпионат Украины по Бразильскому джиу-джитсу, приуроченный ко Дню защиты детей

В спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия» дал старт всеукраинскийчемпионат по Бразильскому джиу-джитсу среди детей до 18 лет.Организатором выступила ОО «Всеукраинская Ассоциация Бразильского Джиу-Джитсу». Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей и пройдет в течение двух первых июньских дней.
Посоревноваться в этом, ставшем популярным в Украине виде спорта, съехались юные спортсмены со всей Украины. Более 660 ребят, представляющих 25 клубов страны выйдут в эти дни на ринг, чтобы показать свое мастерство.В нынешнем году на площадке выступят ребята из Ивано-Франковска, Киева, Львова, Херсона, Николаева, Одессы, буду представлены также спортивные клубы Одесской области.
Участников соревнований приветствовал народный депутат Украины, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», глава Одесского областного спортивного студенческого союза Сергей Кивалов.
Сегодня у Вас всех тройной повод для радости – первый день лета, День защиты детей и открытие этого замечательного соревнования. И я искренне поздравляю Вас с этим событием, приветствую Вас в нашей по-настоящему летней Одессе, я желаю Вам ярких зрелищных поединков, массу положительных эмоций, приятного знакомства с нашим родным городом, прекрасного отдыха у моря и конечно же, найти много новых друзей и приехать домой с наградами и наилучшими результатами.
– сказал Сергей Кивалов.
Турнир по Бразильскому джиу-джитсу среди детей проводится уже третий год на спортивной площадке НУ «ОЮА».
– говорит президент «Всеукраинской Ассоциации Бразильского Джиу-Джитсу» Сергей Пасичный.
Бразильское джиу-джитсу – молодой для Украины вид спорта. По словам Сергея Пасичного он только начал набирать силу. Преимущественно проводятся тренировки по борьбе в партере.
– рассказывает Сергей Пасичный.
Действительно, видно, что ребята принимают участие в турнире с большим удовольствием.
Дмитрию 15 лет, он тренируется в одесском клубе «ATOS». Джиу-джитсу занимается уже шесть лет и имеет зеленый пояс. Дима принимал участие во многих соревнованиях, в том числе и международных. Оставлять тренировки не собирается, наоборот, стремится совершенствовать свое мастерство.
– делится он.
Оле шесть лет, она ходит на тренировки с радостью. У них в группе достаточно и мальчишек, и девчонок, они все дружат.
Ее папа, Дмитрий, сначала отвел Олю на тренировки, а потом увлекся, и сам стал заниматься. Теперь задумал отвести в клуб сына четырех лет.
– рассказывает Дмитрий.
Судят соревнования по Бразильскому джиу-джитсу мастера международного класса, среди них два чемпиона мира и три чемпиона Европы.
По итогам соревнований ребята будут награждены медалями, победителей в командном зачетеожидают кубки.
Напомним, что Бразильское джиу-джитсу развилось как самостоятельное боевое искусство, основой которого является борьба в партере. Это искусство возникло в начале ХХ -го столетия из дзюдо Кодокан, которое было самостоятельной молодой системой, сформированной многочисленными школами японского джиу-джитсу.
Основывается на принципе, по которому человек слабо развитого телосложения может успешно защититься от более сильного противника, используя надлежащую технику.