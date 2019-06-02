Сергей Кивалов: Конституционный Суд Украины не может рассматривать вопросы, которые носят политический, а не правовой характер

27 мая 2019 года Верховный Суд отказал в открытии производства по делу по иску к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 № 303/2019 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

Верховный Суд обоснованно указал, что проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной Рады Украины и Президента Украины относится к полномочиям Конституционного Суда Украины.

Стоит напомнить, что 29 мая 2019 года Конституционный Суд Украины открыл конституционное производство по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента № 303/2019.

И уже во вторник, 4 июня 2019 года, на заседании Большой палаты Конституционного Суда Украины будет рассмотрен вопрос по определению формы конституционного производства по данному делу.

На этом фоне отдельные средства массовой информации стали активно распространять информацию о предопределенности решения Конституционного Суда Украины, о последствиях признания Указа Президента Украины № 303/2019 неконституционным. Такие заявления могут и должны трактоваться как попытка давления на судей Конституционного Суда Украины и не должны остаться без надлежащей реакции.

Потребность в перезагрузке власти назрела не сегодня, а значительно раньше. Но именно во время президентских выборов люди сказали свое решительное «нет» политике нескончаемой лжи и стравливания народа.

Проиграв выборы, обанкротившаяся власть не собирается успокаиваться. Её представители всеми правдами и неправдами намерены ставить палки в колеса новоизбранному Президенту, грезя о скором реванше. Они не понимают только одного, что Президент, досрочно прекращая полномочия парламента Украины, выполняет волю народа Украины на перезагрузку всей системы власти в стране.

Конституционный Суд Украины как орган конституционной юрисдикции, который гарантирует верховенство Конституции Украины, является судом права и ни при каких обстоятельствах не может рассматривать вопросы, которые носят политический, а не правовой характер. Важно, что именно такая правовая позиция была сформулирована и неоднократно применялась Конституционным Судом Украины ранее. Уверен, что Конституционный Суд Украины останется последовательным при осуществлении своих полномочий и не станет выступать инструментом в политической борьбе в угоду отдельным политическим силам против украинского народа. Искренне надеюсь, что реванш не пройдет. И мы все вместе реализуем шанс на жизнь в новой стране, – написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.