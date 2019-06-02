Одесское общество пенсионеров поздравили с 25-летием

Представители Одесского городского общества пенсионеров и их гости собрались в Доме приемов, чтобы отметить четверть века со дня своего образования. Празднование юбилея прошло при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Прежде всего я хочу вам сказать, что в Украине единицы подобных организаций, и эта идея, объединится, чтобы вместе идти по жизни, той жизни, к которой нам необходимо приспособится, была плодотворной. Сегодня в этом зале собралось 120 человек, но надо пять таких залов, чтобы разместить всех, кто является членами нашего общества. Да, нам есть что вспомнить, и что отметить. Мы помогаем и поддерживаем друг друга, нас знают и в городских, и в областных структурах и оказывают нам всяческое содействие. Мы – это сила, и мы можем решить многие вопросы, потому что мы вместе,

– отметил председатель общества Константин Макаров.

Светлана Осауленко, глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском горсовете передала поздравления обществу пенсионеров от народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Сегодня мне выпала честь по поручению народного депутата Украины Сергея Кивалова и всего нашего коллектива поздравить вас с замечательной датой – двадцати пятилетием со дня образования вашей организации. Смотрю на вас и понимаю, сколько сил, задора у каждого из вас, и понимаю, что это действительно здорово. Объединившись, вы можете встречаться, вы вместе воплощаете в жизнь задуманные дела, вы помогаете друг другу – и это дорогого стоит. Самое главное в жизни – это востребованность и доброе отношение друг к другу, и именно это вы находите здесь, в свое втором доме. Я вас поздравляю от всей души и желаю вам дальнейших успехов, здоровья, энергии и выдержки. И еще раз – самые теплые поздравления от народного депутата Сергея Кивалова. С праздником вас!

– сказала Светлана Осауленко.

Как подчеркнула ведущая программы праздника, член городского общества пенсионеров, журналист, писатель Валентина Сурнина, самое важное, для чего была создано в свое время общество – это поддержка друг друга с человеческой и с правовой точки зрения. Именно за такой помощью члены организации и обратились к народному депутату Украины Сергею Кивалову, зная, что по его инициативе вот уже более 20 лет в Одессе работает Юридическая клиника, где бесплатные услуги оказывают высококвалифицированные специалисты. Кроме того, представители Одесского городского общества пенсионеров стали участниками программы социальной поддержки одесситов, которая также инициирована народным депутатом.

Мы собрались вместе, чтобы, как поется в известной песне, «не пропасть по одиночке». И делаем все, чтобы помочь друг другу в наше непростое время, – отметила Валентина Сурнина.

Юбиляров поздравили творческие коллективы Одессы, в зале звучали шутки, песни, музыка.