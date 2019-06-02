Ко Дню защиты детей в парке Шевченко прошел детский фестиваль при поддержке Сергея Кивалова

В этот солнечный день на разных площадках города прошли детские фестивали, организованные по инициативе и при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.

В парке Шевченко маленьких одесситов ждала специально подготовленная развлекательная программа, а к ним добавились несколько батутов, бесплатная сладкая вата, шоу аниматоров, к тому же дети попробовали, что такое профессиональный аквагрим. В общем – развлечения на любой вкус, и праздник понравился абсолютно всем, что охотно подтверждают маленькие виновники торжества.

Мне очень нравится праздник, тут дают бесплатные вату и веселятся, еще мне нравится выступать на сцене и то, что там выступают другие и веселят нас, детей,

– говорит девчушка лет шести.

Довольны и ее родители, действительно, развлечений для детей здесь хоть отбавляй.

Нам очень понравилось, неожиданно попали на такой праздник, даже и не думали! Спасибо всем, кто это организовал!

– говорят они.

На концертной площадке парка выступили известные музыкальные и танцевальные коллективы города, воспитанники Центра культуры Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. Все они стараются для детей от души.

Наверное, не меньше понравились ребятам и спортивные соревнования «Веселые старты».

Кроме азарта победы, впереди ребят ожидали награды одна другой лучше. За победу и даже просто участие в состязаниях все они получили сладкие подарки и игрушки. Кроме этого, с большим удовольствием дети приняли участие в конкурсе «Оставь свой отпечаток с Сергеем Киваловым».

Спасибо Сергею Кивалову, атмосфера здесь очень приятная, детки довольны и родителям приятно! Вышли просто прогуляться, а тут такой масштабный концерт. Детям радость, и нам хорошо! Все на высшем уровне все здорово, главное, что ребенок счастлив, спасибо за подарки, организаторам наш респект,

– прокомментировали фестиваль пара молодых родителей.

Это очень здорово, что Сергей Васильевич Кивалов так помогает, так трепетно относится к детям, инициирует социальные программы, занимается этим не один год, и не ради пиара, а искренне, видно, что человек неравнодушен и делает все искренне. Поговорить и дать обещания все могут, а вот делать дело не каждый способен. Поэтому большое ему спасибо за то, что он есть в нашем городе, за его добрые дела,

– говорит Ирина.

Спасибо за подарки, Сергею Кивалову особое спасибо за то, что он помнит про наших детей и организовывает такие праздники,

– вторит ей Марьяна.

Поразило взрослых и маленьких гостей праздника эксклюзивное шоу иллюзионистов, которое они смотрели не отрываясь.

Я специально пришла на праздник с дочкой, но увидеть такой классный концерт не ожидала. Все отлично, а шоу иллюзионистов так просто супер. Спасибо от всех наших детей и от нас,

– с восторгом говорит молодая мама.

По инициативе народного депутата Украины ко дню Международного дня защиты детей для маленьких горожан подготовили еще целый ряд праздничных мероприятий. Это и детский фестиваль в Парке Победы, и экскурсии по Биопарку, и детские праздники для детей Приморского района.

Мы попали вчера еще в Парк победы, мои малые говорят нам, что очень понравилось, и они хотят еще. И когда нам сказали, что еще здесь будет проходить праздник и концерт, то конечно мы пришли сюда. Дети в диком восторге, один прыгает, второй соревнуются, оба довольны по полной программе. Спасибо за организацию, спасибо Сергею Кивалову, что он создал такой праздник,

– делится одесситка.

Сам по себе праздник замечательный, и я думаю, что те депутаты, которые обращают внимания на детей и проводят такие мероприятия, просто молодцы, это хорошо и для города, и для детей, дети гуляют, общаются, принимают участие в разных мероприятиях, очень хорошо, что такие праздники существуют и они проводятся,

– говорит одессит.

Отметим, что традиционно гостями таких праздников становятся также дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети с особыми потребностями из интернатов, детских домов Одессы и Одесской области.