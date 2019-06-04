Совет ректоров Одесского региона поддержал выдвижение Сергея Кивалова кандидатом в народные депутаты

Заседание Одесской Совета ректоров: повестка дня - крайне насыщенная. Руководители высших учебных заведений рассмотрели текущие проблемы деятельности университетов, вопросы международного сотрудничества, проект закона о профессиональном предвысшем образовании, предусматривающий диверсификацию источников финансирования колледжей, развитие студенческой спортивной инфраструктуры.

Еще одним вопросом, поставленным на голосование, было предложение о проведении олимпиады по футболу между студентами, проживающими в общежитиях вузов. Эта спортивная инициатива была предложена председателем Одесского областного студенческого союза Украины, Президентом Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергеем Киваловым. Возглавляемые им вузы являются лидерами не только в сфере высшего образования, но и своим примером показывают, как нужно развивать спорт и создавать соответствующую инфраструктуру.

Совсем скоро мы будем вводить в эксплуатацию обновленный спорткомплекс на восьмой станции Большого Фонтана - два футбольных поля, баскетбольную и волейбольную площадки, а также теннисный корт. Хочу отметить, что все спортивные сооружения, существующие сегодня на базе Международного гуманитарного университета, на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» используются в качестве спортивной базы для студентов и других высших учебных заведений. Там находятся несколько десятков уличных тренажеров – они тоже доступны для всех желающих. К обновленному спорткомплексу на 8-й станции Большого Фонтана будет вести велодорожка, так как по территории, принадлежащей нашим университетам проходит Трасса Здоровья. Я очень хочу, чтобы все вузы поддерживали развитие спорта в нашем городе. В частности, я предлагаю провести первенство команд общежитий по футболу. Так мы сможем шире вовлечь в занятие спортом еще больше молодых людей.

- сказал Сергей Васильевич.

Нечего и говорить, что предложение вызвало всеобщее одобрение и было принято единогласно.

Кроме этого, Сергей Кивалов на протяжении более 20 лет своей парламентской деятельности помогает одесским (и не только) учреждениям высшего образования как народный депутат Украины. Ректоры одесских вузов и Областная организация профсоюза работников образования Украины отмечают: не было обращения, на которое бы Сергей Кивалов не отреагировал и не помог.

Именно поэтому в ходе заседания Совет ректоров единогласно поддержал выдвижение кандидатуры Сергея Кивалова на внеочередных парламентских выборах. Народный депутат традиционно будет избираться по 135-му избирательному округу Приморского района Одессы, где в течение уже шести каденций получает поддержку одесситов.

Председатель Одесской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины Дубовик Нина Александровна:

Наша областная организация, членами которой являются и Сергей Васильевич Кивалов, и многие-многие работники Юридической академии – мы не только сотрудничаем, но многие вопросы нам приходится решать в плотном взаимодействии, потому что Сергей Васильевич – депутат Верховной Рады, и что бы мы не обсуждали – соцстрах, санатории, любой административный, имущественный вопрос – мы всегда идем за помощью в Юридическую академию и к Сергею Васильевичу, как к народному депутату. Собираемся в Доме ученых – все наши профсоюзные лидеры, учителя, директора школ с рядом вопросов по образованию – кого мы приглашаем на встречу? – конечно, в первую очередь, Сергея Васильевича, который всегда откликается на призыв о помощи и сам инициирует встречу. У нас нет закона о высшем образовании или об общем среднем образовании, который не вызывал бы вопросов, и нет вопроса, с которым мы не обратились бы к Сергею Васильевичу. Почему так? Потому что это действующий депутат, а не «мертвая душа», «поручик Киже», существующий только в списках на бумаге, но отсутствующий на заседаниях. Его отношение к проблемам образования – это в последующем и отношение всей его команды преподавателей-юристов, которые очень нужны образованию. А кроме того, мы просто гордимся Юридической академией. Гордимся, что у нас в Одессе есть такое высшее учебное заведение. Когда Юракадемия только зарождалась, я говорила: «Сергей Васильевич, где, где Вы там развернетесь?». А теперь все в Одессе и в Украине знают, где развернуться, как нужно работать, как нужно учить, как развивать материальную базу, как организовать работу, чтобы всем было здорово. И сегодня Совет ректоров обсуждает инициативу народного депутата, Президента Юракадемии Сергея Кивалова. Какую? – футбольные соревнования между командами студенческих общежитий! Чтобы у наших детей, многие из которых приходят к нам со школьной скамьи, был полезный и разумно организованный досуг, в котором каждый студент найдет свое место. И я хочу сказать: конечно же, то, что Совет ректоров и все профсоюзные организации поддержали инициативу выдвижения Сергея Васильевича в качестве своего представителя в Верховной Раде – это превосходный выбор, лучшей кандидатуры просто не существует.

Сегодня мы можем уверенно говорить, что Сергей Васильевич четко и последовательно представляет интересы нашего региона, готовит законопроекты, отражающие мнение жителей региона, отстаивает интересы вузов, и все наши пожелания он доносит до Верховной Рады Украины.

- выразил свою точку зрения председатель Совета ректоров Сергей Степаненко.

Ректор Одесской национальной академии пищевых технологий Богдан Егоров – глава комиссии по научной работе и международному сотрудничеству.

За все годы нашего сотрудничества, сколько бы ни возникало правовых или других вопросов, Сергей Васильевич всегда оказывал квалифицированную, а главное, действенную поддержку. Уверен, наш долг – поддерживать кандидатов, развивающих наше государство, в данном случае – речь идет о сфере науки и образования, и это – главная мотивация для поддержки кандидатуры Сергея Васильевича на предстоящих парламентских выборах.

- сказал Богдан Викторович.

Отметим, что за прошлый год Сергеем Киваловым было подготовлено 2032 депутатских запросов, обращений, законопроектов и поправок. В частности, зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины о высшем образовании по совершенствованию порядка избрания и назначения руководителя учреждения высшего образования и его заместителя. С целью недопущения уничтожения сферы профессионально-технического образования обратился к главе Кабмина с требованием увеличить размер образовательной субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам. По результатам обращений первичных профсоюзных организаций учреждений высшего образования Одесского региона направил депутатский запрос премьер-министру с требованием принять безотлагательные меры, направленные на повышение должностных окладов научно-педагогических работников высших учебных заведений и других научных учреждений.