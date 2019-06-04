Сергей Кивалов поздравил журналистов с профессиональным праздником

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все те, кого мы каждый день видим на экранах телевизоров, кто неустанно трудится за кадром, чтобы создавать для нас качественную картину дня, кто пишет острые общественно-политические статьи, снимает репортажи и вещает самые главные новости Украины и мира. Ровно 27 лет назад – 6 июня 1992 года Национальный союз журналистов Украины присоединился к Международной федерации журналистов – крупнейшей в мире организации, защищающей профессиональные и социальные права журналистов. И именно эта дата стала главным профессиональным праздником всех представителей СМИ нашей страны.

Создавая информационный продукт, журналисты вносят свой важнейший вклад в функционирование и развитие нашего государства и общества. Эта профессия – одна из самых сложных и ответственных, но вместе с тем - самых интересных и увлекательных. Она требует высокой степени самоотдачи, давая взамен безграничные возможности для саморазвития и познания окружающего мира.

Радует, что одесская журналистика является не только лидером по качеству, но и по объёму информационного пространства – в регионе сосредоточено наибольшее количество средств массовой информации. Наши журналисты имеют свой почерк, свой стиль, взгляд, что делает их настоящими профессионалами своего дела. Развивая данное направление, более 5-ти лет назад мы открыли на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» факультет журналистики,который в нынешнем году осуществил первый выпуск магистров. Наши студенты и выпускники работают на телеканалах, в редакциях газет, интернет-СМИ и на радио, во всех уголках Украины, а также за рубежом.

В День журналиста в Украине поздравляю с профессиональным праздником всех сотрудников средств массовой информации! Выражаю искреннюю благодарность за Вашу оперативность, достоверность и профессионализм! Наперекор чехарде политических событий оставайтесь всегда объективными и верными собственным убеждениям, оправдывая возложенное на Вас обществом доверие!



- написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.