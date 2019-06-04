В день Вознесения Господня в храмах Одессы и региона прошли праздничные богослужения

Один из двенадцати важнейших праздников среди православных христиан Вознесение Господне отметили в храмах Одессы и региона.
День Вознесения Иисуса Христа всегда отмечается в четверг, на сороковой день после Пасхи, что и отражает историческую основу праздника. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения из мертвых больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. Как рассказывают нам евангелисты Марк и Лука в книге Деяний Святых Апостолов, в четверг 6-й недели после Пасхи Иисус Христос, дав последние наставления своим ученикам, вывел их из Иерусалима на Елеонскую гору. Благословляя их, он стал отдаляться и возноситься на небо, скрываясь за облаками. Тогда же собравшимся явились два ангела и поведали, что Христос спустя время снова придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых. А пока Господь и после своего Вознесения не оставит своих учеников - хоть он и перестанет являться им в облике человека, незримо он по-прежнему будет находиться рядом с ними. Апостолы поклонились Христу и с великой радостью возвратились в Иерусалим. Это событие знаменовало завершение земного служения Иисуса Христа. Победив смерть - это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь открыл вход в Царство Небесное и подарил людям надежду на спасение их душ, прощение и вечную жизнь.
В православной традиции приуроченные к празднику Вознесения Господнего церковные службы начинаются ещё накануне. Заканчивается пасхальный период, и в среду утром последний раз в году звучат пасхальные песнопения. А вечером в храмах служат торжественное Всенощное бдение. На следующий день во время литургии читают Евангелие от Марка, где описаны события восшествия Христа на небо. Вознесение Господне - важный день для всех верующих – они стараются посетить храм Божий и непременно уделить время для молитвы.
Сотни прихожан традиционно собрались на божественную литургию в студенческом храме Святой Мученицы Татианы на 4-й станции Большого Фонтана. Вместе с одесситами службу посетил Народный депутат Украины Сергей Кивалов.
- сказал Сергей Кивалов.
- говорит прихожанка храма Святой мученицы Татианы Людмила.
- отмечает Евгений, который в этот день также посетил службу.
В праздник Вознесения Господня митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил с архипастырским визитом Нерубайское Беляевского района Одесской области, где провел Божественную Литургию в Свято-Вознесенском храме.