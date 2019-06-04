В день Вознесения Господня в храмах Одессы и региона прошли праздничные богослужения

Один из двенадцати важнейших праздников среди православных христиан Вознесение Господне отметили в храмах Одессы и региона.

День Вознесения Иисуса Христа всегда отмечается в четверг, на сороковой день после Пасхи, что и отражает историческую основу праздника. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения из мертвых больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. Как рассказывают нам евангелисты Марк и Лука в книге Деяний Святых Апостолов, в четверг 6-й недели после Пасхи Иисус Христос, дав последние наставления своим ученикам, вывел их из Иерусалима на Елеонскую гору. Благословляя их, он стал отдаляться и возноситься на небо, скрываясь за облаками. Тогда же собравшимся явились два ангела и поведали, что Христос спустя время снова придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых. А пока Господь и после своего Вознесения не оставит своих учеников - хоть он и перестанет являться им в облике человека, незримо он по-прежнему будет находиться рядом с ними. Апостолы поклонились Христу и с великой радостью возвратились в Иерусалим. Это событие знаменовало завершение земного служения Иисуса Христа. Победив смерть - это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь открыл вход в Царство Небесное и подарил людям надежду на спасение их душ, прощение и вечную жизнь.

В православной традиции приуроченные к празднику Вознесения Господнего церковные службы начинаются ещё накануне. Заканчивается пасхальный период, и в среду утром последний раз в году звучат пасхальные песнопения. А вечером в храмах служат торжественное Всенощное бдение. На следующий день во время литургии читают Евангелие от Марка, где описаны события восшествия Христа на небо. Вознесение Господне - важный день для всех верующих – они стараются посетить храм Божий и непременно уделить время для молитвы.

Сотни прихожан традиционно собрались на божественную литургию в студенческом храме Святой Мученицы Татианы на 4-й станции Большого Фонтана. Вместе с одесситами службу посетил Народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Дорогие верующие! В День Вознесения Господнего от всей души желаю, чтобы вера в будущее спасение помогала Вам не терять надежду даже в самые сложные времена и уберегала от всех невзгод, чтобы на душе всегда было светло и радостно от искренней любви! Пусть каждый день, посланный Богом, дарит Вам общение с самыми дорогими людьми, умиротворение и счастье!

- сказал Сергей Кивалов.

Здесь чудесная церковь, прекрасные батюшки. Спасибо человеку, который построил эту церковь. Сюда приходит огромное количество людей. Люди не помещаются даже в церкви. А праздник очень большой, говорит о том, что Господь поднялся на небо. Он говорит, что и мы если не будем грешить, поднимемся на небо и будем вместе с Господом. Над этой церковью я несколько дней назад видела необыкновенное чудо. Над всей церковью стоял огромный светящийся круг. Это та благодать, которую Господь посылает всем людям на литургию.

- говорит прихожанка храма Святой мученицы Татианы Людмила.

Храм очень хороший. Большое спасибо Сергею Кивалову, что он это сделал. Храм уже намолен. Потому что каждый год всё больше людей приходит, молятся и получают благодать Божью.

- отмечает Евгений, который в этот день также посетил службу.

В праздник Вознесения Господня митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил с архипастырским визитом Нерубайское Беляевского района Одесской области, где провел Божественную Литургию в Свято-Вознесенском храме.