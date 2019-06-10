«Жемчужина Одессы»: всеукраинские рейтинговые соревнования собрали более тысячи участников

Всеукраинские рейтинговые соревнования «Жемчужина Одессы» проходят в нашем городе 9 лет подряд, 7 из которых в сотрудничестве с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Международным гуманитарным университетом. Ранее танцевальный турнир проходил на базе спортивного комплекса на 8-й станции Большого Фонтана. В соревнованиях приняли участие более 1000 участников, были приглашены судьи из Украины, а также судьи международной квалификации. Участники - 3 возрастные категории: дети (от 3,5 лет), молодёжь, максимальный возраст до 19 лет молодёжь, а также взрослые старше 19 лет.

Приветствовал танцоров народный депутат Украины, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

С каждым годом растёт количество участников, сейчас их уже более тысячи человек, а плюс ещё тренеры, родители. Для того, чтобы всех разместить, нужна очень большая территория и, к счастью, мы располагаем всеми необходимыми условиями, чтобы принять у себя в стенах такое количество людей, и чтобы им всем было комфортно.

Наши юные танцоры – большие труженики, которые делают все возможное, чтобы прославить нашу страну. символично само название этого турнира: Жемчужина Одессы – оно отображает неповторимый колорит нашего города, ну конечно же, красоту данного вида спорта, ведь бально-спортивные танцы очень изящные, грациозные и при этом очень динамичные – я бы сказал, что это целое искусство. И я рад, что благодаря проведению таких соревнований, как сегодня всё больше и больше молодых людей приобщается к этому виду искусства и спорта одновременно, о чём свидетельствует стабильно увеличивающееся количество участников. И это здорово, что сегодняшнее мероприятие проводится именно в Одессе, я уверен, что все участники с нетерпением ждали поездки в наш курортный город на берегу Чёрного моря, да ещё и летом. У Вас есть прекрасная возможность совместить приятное с полезным: принять участие в соревнованиях, познакомиться с Одессой в самое лучшее время года, ну и конечно же, покупаться, позагорать, хорошенько отдохнуть на пляже.

Искренне желаю Вам замечательно провести эти два соревновательных дня и независимо от Вашего спортивного результата привезти домой только самое хорошее настроение, самые лучшие впечатления, а в следующем году непременно приехать к нам снова! - сказал Сергей Кивалов.

Организатор соревнований - руководитель танцевального центра Элит Данс Оксана Кравченко:

Спортивные комплексы, на базе которых мы проводим ежегодные соревнования «Жемчужина Одессы» – Международного гуманитарного университета и Одесской Юракадемии – это лучшие площадки в городе и нашей стране. Именно поэтому нам удается из года в год собирать все большее и большее количество участников и привлекать судей из-за рубежа. Все знаю, что здесь европейские условия.

Отметим, что в Международном гуманитарном университете на базе факультета искусства и дизайна открыта специальность «Хореография» со специализацией «Бальные танцы». Для занятий в МГУ есть все условия – прекрасные спортивные залы и спорткомплекс, отвечающие самым высоким современным требованиям. Танцоры смогут получать профильное образование и оттачивать своё мастерство на современных спортивных площадках, обучаясь у высококвалифицированных тренеров и преподавателей.