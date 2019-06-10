В Одессе прошел 30-й юбилейный турнир по танцам Odessa Open Cup

В Одессе при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова состоялся 30-й юбилейный турнир по танцам Odessa Open Cup, в рамках которого прошёл официальный чемпионат Украины «Молодежь-2» 10 танцев. В соревнованиях приняли участие более 400 пар со всех областей Украины.

Поприветствовать участников соревнований приехал Глава Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров. Он рассказал, что это уже третьи соревнования за сегодняшний день, которые проходят при поддержке народного депутата Сергея Кивалова.

Сегодняшнее утро началось со Всеукраинского турнира по бальным танцам «Жемчужина Одессы», продолжилось Международным турниром по самбо, а сейчас мы находимся на Международном турнире по спортивным бальным танцам. Это прекрасно, что сегодня Одесса является центром развития спорта различных видов, начиная от боевого искусства и заканчивая бальными танцами. В нынешних условиях, когда государство практически отказывается поддерживать спорт, очень важно, что есть люди, которые готовы вкладывать свои силы, энергию, ресурсы на то, чтобы развивать спортивную инфраструктуру, потому что понимают, что это будущее. Очень важно, что в Приморском районе мы имеем такого народного депутата Украины по мажоритарному округу № 135, который дает возможность развиваться спорту в целом в городе и стране. Юные спортсмены имеют возможность заниматься на самых современных спортивных комплексах, реализовывать себя, свои таланты и успешно развиваться, - отметил Валентин Федоров.

Тут собрались лучшие пары из 25 областей Украины, чтобы решить, кто будет чемпионом Украины, и, соответственно, кто будет представлять Украину на чемпионатах мира, Европы и Кубках мира и Европы в этом сезоне, который наступает во 2-м полугодии. Наша национальная школа одна из наиболее передовых в мире, и наши пары уже неоднократно становились чемпионами мира и Европы,

- рассказал президент Ассоциации спортивных танцев Украины, судья международной категории Святослав Влох.

По его словам, украинские пары - одни из самых лучших в мире. Но для того, чтобы добиться высокого уровня, приходится немало трудиться. Очень многое зависит от приоритетов, насколько часто проходят тренировки и какие передовые методики применяет тренер. В среднем на подготовку спортсменов уходит как минимум пять лет.

Пивоварчук Ростислав и Литкевич Анастасия танцуют в паре уже два года. Спортивными танцами каждый из них занимается уже восемь лет. Больше всего ребятам нравятся латиноамериканские танцы и европейская программа.

Я танцую с младшей школы. Когда пошел в первый класс, мама решила отдать меня на танцы. Сейчас мы занимаемся каждый день по несколько часов, а выходные проводим на турнирах. Стараемся посещать все чемпионаты. Недавно были в Молдавии, в Минске, где заняли призовые места,

- рассказывает Ростислав.

Анастасия также увлеклась танцами еще в младшей школе.

Я занималась в частной школе, и бальные танцы были у нас обязательным уроком. Мне очень нравилось заниматься, и тренер меня поддерживал. Когда возник вопрос о том, чтобы заниматься более профессионально, я стала ходить в клуб. После школы я вряд ли буду поступать на хореографию, но все равно, буду продолжать танцевать, - поделилась Анастасия.

Возрастные категории участников классифицируются на детей, ювеналов, юниоров, молодежь, взрослых и синьоров. Самые младшие танцоры – от 4-х лет, а самым старшим – уже за 70.

В Одессе очень сильная танцевальная школа, и сегодня в номинации «сеньоры» и «взрослые» был утвержден Кубок памяти Анатолия Целика. Он является основоположником развития бальных танцев в Одессе. Он изучил, перевел книгу с английского языка Алекса Мура, когда еще бальные танцы были в запрете, и все первые педагоги начали свою деятельность от него,

- рассказывает организатор соревнований, президент танцевального центра «Марич», судья международной категории Сергей Марич.

Более пяти часов провела на паркете юная Мария из Краматорска. Как результат – две медали за 1-е место.

Я занимаюсь танцами уже 4 года и часто получаю призовые места. Выступаю как сама, так и в паре. Этот турнир мне очень понравился, я еще раз сюда приеду, если он состоится,

- поделилась Мария.

Вместе с Марией из Краматорска приехали еще шесть участников. Все они представляют студию танцев «Империя».

Ребята достойно представляют нашу область. "Мы очень часто ездим по всей Украине. У нас география турниров от западной до центрально-южной Украины. Ребята показывают хорошие результаты, занимают достойные места. У нас уже шесть кандидатов в мастера спорта, стараемся, занимаемся», - рассказывает руководитель студии Евгения Денисенко.

Много путешествует по стране и 12-летний Егор из Первомайска.

Я был в Харькове, Киеве, Львове, Одессе. Мама приучила меня к танцам с самого детства, я занимаюсь уже восемь лет, и мне это интересно. С моей партнершей мы танцуем уже третий год, но до этого у меня были еще две партнерши. Нам больше нравятся латиноамериканские танцы, они более энергичные, а стандарт – немного скучно,

- признался Егор.

Его ровесник Костя из Киева также начал танцевальную карьеру в юном возрасте – с трех с половиной лет. Рассказывает, что это довольно рано, потому что обычно начинают танцевать с 4-х. На его счету уже немало наград за победу в турнирах и соревнованиях. Не так давно юный спортсмен завоевал 1-е место на чемпионате в Тернополе и 2-е на чемпионате в Житомире.

Первый раз у меня была партнерша в пять лет, мы тогда жили в Крыму. Когда мы переехали в Киев, в новой школе я танцевал лучше всех. Мне больше нравится танцевать соло, потому что, если забудешь композицию, тебя не будут ругать, что сбился, остановился, а в паре нужно еще рассчитывать на партнершу,

- признался Костя.

Следующим этапом для участников соревнований станет участие в международных турнирах. 5 июля победители будут представлять Украину на Кубке мира в Италии. 2 октября лучшие спортсмены поедут на Чемпионат мира в Китай. А 1 декабря украинских призеров ждут на чемпионате Европы в Тбилиси.