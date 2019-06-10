Ветераны-афганцы поддержали кандидатуру Сергея Кивалова на внеочередных выборах

Сейчас в нашей стране, да и в других постсоветских государствах оспаривается значимость участия миротворческого военного контингента Советского Союза в военных операциях, проводимых на территории союзных государств. Действительно, статистика потерь – устрашающая: более трех с половиной тысяч наших земляков вернулись из Афганистана под кодовым названием «груз 200» - в страшных цинковых гробах, которые зачастую родным и вскрывать-то не разрешали. Много тайн хранит эта военная операция – судьба многих наших парней до сих пор неизвестна, как принято говорить, без вести пропавшие. А те, что остались живы – многие вернулись домой инвалидами, а уж ранений за 10 лет, что длилась эта самая кровопролитная после Великой отечественной война, не избежал никто. Ведь существуют не только огнестрельные или резано-колотые раны – душевные раны гораздо глубже и заживают дольше, а уж шрамы от них не проходят никогда. Потому и называют эти опаленные войной люди друг друга «шурави» - это значит, больше чем друг, больше чем родной брат – побратим, проверенный огненным крещением.

Конечно, после официального объявления о выводе войск из Афганистана государство оказывало некоторые социальные льготы участникам боевых действий, платило пенсии, кто-то получил жилье. Однако этого – крайне мало, да и само государство вскоре прекратило свое существование. Так что надеяться воинам-интернационалистам, исполнявший свой долг 18-20 летними парнями, стало не на кого. Единственная возможность выжить – сплотиться, держаться вместе.

И ветераны Афганской войны нашей области создали мощную общественную организацию – Одесский областной союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, который, насчитывая свыше 7 тысяч членов, является одним из крупнейших в нашей стране и входит во Всеукраинскую ассоциацию ветеранов Афганистана. Вместе с Одесским городским союзом ветеранов эта общественная организация является одной из самых структурированных в нашей стране. Под мудрым руководством председателя Одесского областного союза инвалидов и ветеранов войны в Афганистане Афанасия Петровича Радукана и председателя Одесского городского союза ветеранов Бориса Борисовича Дубчака союз делает очень много для ветеранов Афганистана и семей погибших афганцев. Это и материальная помощь семьям, помощь на лечение, ведь мы прекрасно понимаем, что тех денег, которые выделяет государство, недостаточно для лечения, покупки медикаментов, это и всестороння юридическая поддержка, ну и, конечно же, это психологическая реабилитация. Ветеранам очень важно чувствовать, что о них помнят, что их проблемы не чужды нам. А ещё им очень важно поддерживать связь со своими боевыми товарищами, и в этом тоже способствует союз ветеранов, силами которого организовывается масса мероприятий. Это и дружеские встречи боевых товарищей, посвящённые двум знаковым датам - Дню ввода войск в Афганистан и Дню вывода войск из Афганистана, и фронтовые привалы на День Победы, на День освобождения Одессы в парке Победы.

К сожалению, сегодня государство отвернулось от ветеранов Афганистана. И теперь люди, оставившие на чужой земле самое дорогое, что есть у каждого человека – своё здоровье вынуждены сами зарабатывать себе на жизнь. Для них это очень тяжело, ведь ощущаются последствия ранений, многих мучают хронические болезни, а тех средств, что выделяются из бюджета, недостаточно для лечения и реабилитации. Но воины-афганцы – люди сильные, смелые, как и в той войне, они не жалуются на жизнь и привыкли рассчитывать на себя и своих боевых товарищей-шурави.

Так названа и база отдыха ветеранов Афганистана - место, где они могут отдохнуть и оздоровиться, ну и, пожалуй, самое главное - пообщаться со своими побратимами.

К открытию летнего сезона на базе «Шурави» провели Международные соревнования по самбо.

Поздравить ветеранов и поболеть за участников соревнований приехал народный депутат Украины Сергей Кивалов. Победители соревнований получили награды из рук почетного гостя.

Парламентарий преподнес подарки, ответил на множество вопросов и озвучил свою гражданскую позицию: Сергей Васильевич категорически против переписывания истории и в целом политики национальной памяти, которую осуществляет нынешняя власть.

Я вообще считаю, что нам нужно пересмотреть все, что происходит в нашей стране. Как и абсолютное большинство людей в нашем городе и области, я с большим уважением и с симпатией отношусь к нашим ветеранам. Ради вот таких встреч я готов отложить многие дела. Важно, что сегодня афганцам требуется поддержка. Мы стараемся оказывать свою посильную помощь ветеранам Афганистана: Украинская морская партия на сессии Одесского городского совета инициировала выплату надбавки к пенсии инвалидам-афганцам, и эта инициатива депутатами была поддержана. Теперь эти люди, обожженные войной, дополнительно будут получать в среднем по три тысячи гривен. Хочу подчеркнуть, такие выплаты инвалидам воинам-интернационалистам, выплачиваются именно в Одесской области.

Нынешний год особенный для наших ветеранов, юбилейный, мы отмечаем 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана. И вот к этой дате приурочен кубок ветеранов Афганистана по самбо – это наш отечественный чисто мужской и очень волевой вид спорта. На это знаковое событие приехали команды со всей Украины, а также и соседней Беларуси. Присутствуют представители всех 40 ветеранских организаций города Одессы и всей Одесской области,

- говорит Афанасий Радукан.

Союз ветеранов Афганской войны поставил на повестку дня вопрос о поддержке кандидатуры Сергея Кивалова на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Сергей Васильевич – наш давний друг. Все мероприятия, проводимые в городе, всегда проходят с его участием и при его горячей поддержке. И сам он приглашает нас в Одесскую юридическую академию, мы всегда вместе, рядом, у нас давние, тесные, сплоченные отношения,

- говорит председатель Одесского городского союза ветеранов Афганистана Борис Дубчак.

Он – настоящий одессит, он всегда отстаивает интересы своего города, интересы ветеранов, как ни один другой депутат,

– говорит член правления Обласного союза ветеранов Анатолий Тимофейчук.

Его поддерживает «шурави» - Михаил Савченко, возглавляющий Приморскую районную организацию Совета ветеранов:

Мы видим по делам Сергея Васильевича – сделано очень многое. Велико участие Украинской морской партии в работе городской власти. Человек, который проверен в деле, в работе, в жизни – наш союз получает от него большую помощь и поддержку.

Я глубоко уважаю Сергея Васильевича за его трудолюбие, за то, что он не строит где-то за рубежом, а строит в Украине. Он мыслит патриотично, заботится о стране. Если б я увидел фамилию Кивалова в списке кандидатов на любую государственную должность – я всегда отдам свой голос за него, -говорит член правления Областного союза ветеранов Афганистана Александр Адзеленко.

Сергей Кивалов как народный депутат неоднократно выступал с инициативами относительно социального обеспечения ветеранов-афганцев.

Парламентарий поблагодарил ветеранов за поддержку и пообещал и в дальнейшем уделять повышенное внимание вопросам социального обеспечения этой категории граждан.