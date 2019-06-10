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  • Дата: Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20

Сергей Кивалов: «Семьи погибших и пострадавших вследствие пожара должны получить всестороннюю помощь»

Категория: Первая полоса / Новости

 

 

 

 

Скорбит вся Одесса. Пожар в областной клинической психиатрической больнице № 1 унес жизни шести людей. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Надежды и стойкости родственникам тех, кто сейчас борется за жизнь.
Как народный депутат Украины считаю, что правоохранительные органы должны провести объективное расследование данной трагедии с целью справедливого наказания виновных. Семьи погибших и пострадавших должны получить всестороннюю помощь, а подобные фатальные случаи не имеют права повториться в будущем!
- написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.



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