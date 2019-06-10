Сергей Кивалов: «Семьи погибших и пострадавших вследствие пожара должны получить всестороннюю помощь»

Скорбит вся Одесса. Пожар в областной клинической психиатрической больнице № 1 унес жизни шести людей. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Надежды и стойкости родственникам тех, кто сейчас борется за жизнь.

Как народный депутат Украины считаю, что правоохранительные органы должны провести объективное расследование данной трагедии с целью справедливого наказания виновных. Семьи погибших и пострадавших должны получить всестороннюю помощь, а подобные фатальные случаи не имеют права повториться в будущем! - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.