Многотысячный коллектив Одесской Юракадемии поддержал выдвижение Сергея Кивалова в народные депутаты Украины

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялась конференция трудового коллектива, на которой коллектив высшего учебного заведения – преподаватели, студенты и сотрудники, - единогласно приняли решение поддержать выдвижение Президента университета, академика Сергея Кивалова в народные депутаты Украины
- с гордостью поблагодарил своих коллег, профессорско-преподавательский состав НУ «ОЮА», сотрудников и студентов Сергей Кивалов за оказанное доверие и поддержку.
Полную поддержу Сергею Кивалову выразил также Молодежный совет при Одесском городском голове и Совет ректоров учреждений высшего образования Одесского региона:
- рассказал Виктор Загородний, ректор Одесской юридической академии.
Кроме этого, Сергея Кивалована предстоящих парламентских выборах решила единогласно поддержать Областная организация профсоюза работников образования.
- отмечает глава Первичной профсоюзной организации НУ «ОЮА» Валентин Федоров.
- отметила Карина Лукащук, глава Студенческого совета НУ «ОЮА».
Отметим, что уже шесть каденций Сергей Кивалов получает полную поддержку ивне стен Академии, среди своих избирателей - жителей 135-го округа Приморского района города Одессы.
Тому причиной – продуктивная деятельность народного депутата Сергея Кивалова: им лично и его общественной приемной лишь в прошлом году был проведен прием 4023 граждан и принято 2772 их заявлений. Были подготовлены свыше двух тысяч депутатских запросов, обращений, законопроектов и поправок, основная часть которых касалась благоустройства территории города Одессы, тарифов и жилищно-коммунальных услуг, социальной сферы, море-хозяйственного комплекса и защиты прав моряков.
Особое внимание народный депутат Украины Сергей Кивалов, как академик и Президент двух самых престижных вузов – Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, уделяет вопросам, касающихся сферы образования. Благодаря его личному участию удалось сохранить систему колледжного и профессионально-технического образования в Украине, поднять заработные платы научным работникам и преподавателям вузов.
Кроме этого, по инициативе народного депутата создана одна из лучших спортивных инфраструктур: спортивные комплексы истадионыЮракадемии сегодня открыты для всех одесситов. А главное «детище» Сергея Кивалова – НУ «ОЮА», «украинский Гарвард», как его теперь называют в международном научном сообществе, признан лидером в сфере высшего образования. Здесь обучается 20 тысяч студентов, на профессиональную подготовку которых направлены усилия более 3,5 тыс. преподавателей и сотрудников ВУЗа. Академия представлена во всех регионах Украины - в Киеве, Николаеве, Ивано-Франковске, Черновцах, Черкассах и Кривом Роге.
- говорит профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения, заслуженный юрист Украины Иван Сирота.
- рассказывает Юрий Полянский, ректор Международного гуманитарного университета.
Однако не только вопросы академического характера и государственного устройства находятся в поле внимания Сергея Кивалова, это отмечает Наталья Мирошниченко, профессор кафедры криминального права Одесской юридической академии:
Такие возможности открываются для всех студентов Юракадемии, которые, благодаря инициативе Сергея Кивалова, могут еще во время обучения вести практику, а значит, набираться драгоценного опыта в стенах Юридической клиники. Отметим, что во время конференции трудового коллектива были подведены итоги ежегодного конкурса «Самый практикующий факультет». Победу в этом году заслужено одержал факультет адвокатуры.
Бесплатно и безвозмездно Юридическая клиника, открытая более 20 лет назад, предоставила юридическую помощь более 200 тысячам одесситов, и это не единственная социальная инициатива Сергея Кивалова. Это и бесплатная стоматологическая помощь малообеспеченным жителям Приморского района, обучение компьютерной грамотности пенсионеров, Антикризисный центр правовой помощи переселенцам, группа по защите прав моряков,ряд прочих социальных проектов, где под опекой народного депутата находятся незащищенные категории одесситов – депутатский мандат в руках Сергея Кивалова обращен во благо его избирателей.