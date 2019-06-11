Многотысячный коллектив Одесской Юракадемии поддержал выдвижение Сергея Кивалова в народные депутаты Украины

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялась конференция трудового коллектива, на которой коллектив высшего учебного заведения – преподаватели, студенты и сотрудники, - единогласно приняли решение поддержать выдвижение Президента университета, академика Сергея Кивалова в народные депутаты Украины

Я бы не сделал ничего, если бы не было такой команды, если бы не было преподавателей, сотрудников, студентов. Один человек никогда не сделает ничего. Я просто хочу напомнить, тут сидят те, кто еще в 97-м году голосовали за меня, как за ректора Юридического института. Мы свами с нуля создалиодно из лучших учреждений высшего образования в Европе.

- с гордостью поблагодарил своих коллег, профессорско-преподавательский состав НУ «ОЮА», сотрудников и студентов Сергей Кивалов за оказанное доверие и поддержку.

Полную поддержу Сергею Кивалову выразил также Молодежный совет при Одесском городском голове и Совет ректоров учреждений высшего образования Одесского региона:

Не только наш коллектив единодушно поддержал Сергея Васильевича в народные депутаты, но это и Совет ректоров, где этот вопрос обсуждался недавно и также состоялось выдвижение кандидатуры Сергея Васильевича Кивалова в народные депутаты Украины.

- рассказал Виктор Загородний, ректор Одесской юридической академии.

Кроме этого, Сергея Кивалована предстоящих парламентских выборах решила единогласно поддержать Областная организация профсоюза работников образования.

Сегодня,как никогда, очень важно иметь лобби высшего образования в стенах парламента. Это понимает и Первичная профсоюзная организация, и обком профсоюзов. Ярким примером является то, что именно благодаря нашему представителю в парламенте, Президенту Одесской юридической академии, академику Сергею Васильевичу Кивалову было сохранено колледжное и профессионально–техническое образование. Сегодня наши студенты продолжают получать стипендии, и мы можем реализовывать ряд проектов, таких, как «Зеленый университет», когда наши студенты имеют не только стипендии, но и горячую воду. Бытовые условия сегодня – один из немаловажных моментов учебы студентов в стенах университета. А у нас открываются и новые общежития, и кафе, развивается спортивная инфраструктура, и многое другое.

- отмечает глава Первичной профсоюзной организации НУ «ОЮА» Валентин Федоров.

Вы знаете, столько всего делалось и делается благодаря нашему Президенту! Наиярчайший пример, когда Кабмин почти утвердил то, что студенты больше не будут получать стипендии, но благодаря вмешательству именно Сергея Васильевича Кивалова сегодня студенты получают стипендии.

- отметила Карина Лукащук, глава Студенческого совета НУ «ОЮА».

Отметим, что уже шесть каденций Сергей Кивалов получает полную поддержку ивне стен Академии, среди своих избирателей - жителей 135-го округа Приморского района города Одессы.

Тому причиной – продуктивная деятельность народного депутата Сергея Кивалова: им лично и его общественной приемной лишь в прошлом году был проведен прием 4023 граждан и принято 2772 их заявлений. Были подготовлены свыше двух тысяч депутатских запросов, обращений, законопроектов и поправок, основная часть которых касалась благоустройства территории города Одессы, тарифов и жилищно-коммунальных услуг, социальной сферы, море-хозяйственного комплекса и защиты прав моряков.

Особое внимание народный депутат Украины Сергей Кивалов, как академик и Президент двух самых престижных вузов – Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, уделяет вопросам, касающихся сферы образования. Благодаря его личному участию удалось сохранить систему колледжного и профессионально-технического образования в Украине, поднять заработные платы научным работникам и преподавателям вузов.

Кроме этого, по инициативе народного депутата создана одна из лучших спортивных инфраструктур: спортивные комплексы истадионыЮракадемии сегодня открыты для всех одесситов. А главное «детище» Сергея Кивалова – НУ «ОЮА», «украинский Гарвард», как его теперь называют в международном научном сообществе, признан лидером в сфере высшего образования. Здесь обучается 20 тысяч студентов, на профессиональную подготовку которых направлены усилия более 3,5 тыс. преподавателей и сотрудников ВУЗа. Академия представлена во всех регионах Украины - в Киеве, Николаеве, Ивано-Франковске, Черновцах, Черкассах и Кривом Роге.

Знаю Сергея Васильевича Кивалова очень хорошо, с самого начала его трудовой деятельности здесь, он очень много сделал для развития высшего образования, развития Одесской юридической академии. Это человек, обладающий большими организаторскими способностями, который умеет организовать коллектив, поставить перед ним задачи и решить эти задачи. Он очень трудолюбивый и добросовестный.

- говорит профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения, заслуженный юрист Украины Иван Сирота.

Мы знаем Сергея Васильевича уже много лет и знаем, сколько он сделал для страны в целом, для Одессы и для наших университетов – Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. Он основал эти вузы и во главе коллективов поднял их на высочайший уровень. Сергей Васильевич – человек неустанной энергии, мы знаем, как и сколько он умеет работать: от раннего утра и до позднего вечера он занимается делами, и государственными, и академическими.

- рассказывает Юрий Полянский, ректор Международного гуманитарного университета.

Однако не только вопросы академического характера и государственного устройства находятся в поле внимания Сергея Кивалова, это отмечает Наталья Мирошниченко, профессор кафедры криминального права Одесской юридической академии:

Сергей Васильевич чуток к нашим ветеранам нашим, иногда о них забывают, я имею ввиду ветеранов войны, которых осталось очень мало. Сергей Васильевич каждый год отмечает День Победы с ветеранами, всегда их чествует и поддерживает. И благодаря его усилиям удалось сохранить 9-е мая, День Победы. Он очень внимательно относится к женщинам. И когда возник вопрос, Сергей Васильевич был один из тех, кто выступал в Верховной Раде за сохранение праздника 8 Марта в поддержку женщин. Ну и конечно, он всегда поддерживает молодежь, студентов, он дает им путевку в жизнь, дает им возможности.

Такие возможности открываются для всех студентов Юракадемии, которые, благодаря инициативе Сергея Кивалова, могут еще во время обучения вести практику, а значит, набираться драгоценного опыта в стенах Юридической клиники. Отметим, что во время конференции трудового коллектива были подведены итоги ежегодного конкурса «Самый практикующий факультет». Победу в этом году заслужено одержал факультет адвокатуры.

Бесплатно и безвозмездно Юридическая клиника, открытая более 20 лет назад, предоставила юридическую помощь более 200 тысячам одесситов, и это не единственная социальная инициатива Сергея Кивалова. Это и бесплатная стоматологическая помощь малообеспеченным жителям Приморского района, обучение компьютерной грамотности пенсионеров, Антикризисный центр правовой помощи переселенцам, группа по защите прав моряков,ряд прочих социальных проектов, где под опекой народного депутата находятся незащищенные категории одесситов – депутатский мандат в руках Сергея Кивалова обращен во благо его избирателей.