Ветераны Одессы поддерживают выдвижение Сергея Кивалова в народные депутаты Украины

Народный депутат Сергей Кивалов встретился с членами Одесского городского совета ветеранов. В зале присутствовали руководители первичных ветеранских организаций, ветераны-активисты от каждого района города.

Сегодня очередная встреча Сергея Васильевича с ветеранами Приморского района.Мы собрались здесь для того, чтобы пообщаться с нашим кандидатом, которого мы выдвигаем баллотироваться в Верховную Раду. Очень ценим Сергея Васильевича за то, что помог восстановить Академию военную, помог сберечь Военный госпиталь, Южное оперативное командование. Он очень много сделал не только в социальной сфере, но и в медицине. Борьба с онкологическими заболеваниями выходит на первый план, особенно в Одессе. Эта проблема, огромная, и то, что создается социальная программа по этому направлению, для нас, ветеранов, очень важно. Сергей Васильевич помогает нам во многом, в том числе, и на бытовом уровне, ветераны возрастные люди, им просто интересно собраться вместе, он часто дает нам такую возможность.Да что там говорить, мы все его хорошо знаем, еще ни разу он нас не подвел ни в одном вопросе. Поэтому мы уверены, что Сергей Кивалов и дальше будет защищать наши интересы, а вопросов и проблем на сегодняшний день накопилось в стране огромное количество, их даже больше, чем было раньше, и они растут, как снежный ком. Необходимо, чтобы государство приняло социальный бюджет, в котором предусмотрено повышение пенсий, чтобы пенсия равнялась минимальной зарплате. Необходимо пересмотреть тарифы на газ, тепло и коммунальные услуги, вернуть медицине ее былой статус, дающий нам возможность получать квалифицированную медицинскую помощь, как это было раньше. Очень актуален вопрос о языке, был в свое время принят закон, который устраивал всех, это закон Кивалова-Колисниченко, но теперь он отменен. Много еще проблем, не буду все перечислять. Мы все уверены, что Сергей Васильевич, как и раньше, будет делать все от него зависящее, чтобы решить эти и другие вопросы, так же, как делал это всегда. И мы единодушно выдвигаем Сергея Кивалова баллотироваться в депутаты Верховной Рады от 135 избирательного округа города Одессы.

– выступил председатель городского совета ветеранов Одессы Вячеслав Добровольский.

Собравшиеся всецело его поддержали.

К ветеранам обратился народный депутат Сергей Кивалов.

Знаете, я ехал к вам на встречу и думал, сколько изменилось с 2014 года, и не в лучшую сторону, а совсем наоборот. Я смотрю на то что и как надо делать вашими глазами, и с тех пор, как вы меня выбрали не было по-другому. Оттого я был и остаюсь неудобным политиком, что все время возражал против антинародных законопроектов. Но как я мог поддержать, например, убийственный для страны бюджет, который принимали в Раде? Не мог и не сделал этого, иначе как бы я вернулся в Одессу, где меня избирали? Что за эти годы произошло с тарифами – это же уму не постижимо! Плата за газ увеличилась в 11 раз, отопление – в 7 раз, коммунальные услуги – в 9 раз. Ситуация становится все хуже и хуже, так мы дойдем до самого дна – и что дальше? Уничтожили медицину на корню, разрушили систему, предложив народу – вы вдумайтесь только! – по новому бюджету 50 копеек в месяц на человека по статье медицинская помощь. А закон о языке? Законопроект Кивалова-Колисниченко был принят с соблюдением всех международных норм и устраивал граждан нашей очень разной по своему составу страны. Как его отменили? Да просто из-за формальностей, потому что надо было провести через парламент другой закон, нарушающий права граждан Украины.

Хочу сказать¸ что я и в этот раз буду баллотироваться от 135 округа как самовыдвиженец. Я надеюсь, что у нас все получится, мы сможем решить насущные вопросы, повернуть ситуацию в другую сторону. Сделать так, чтобы жизнь наша стала лучше.

– сказал Сергей Кивалов.

Отметим, что по инициативе народного депутата реализуется много социальных проектов. Так, за 21 год существования Юридической клиники бесплатную юридическую и нотариальную помощь получили более 200 000 граждан. Кроме этого, на базе юрклиник действует Антикризисный центр правовой помощи переселенцам, рабочая группа по оказанию юридической помощи морякам. За четыре года было проведено 24 набора на бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей, всего обучение прошли более 5000 пенсионеров. Продолжается реализация программы по предоставлению бесплатной стоматологической помощи для малообеспеченных граждан и пенсионеров, проживающих в Приморском районе.

Народный депутат также отметил, что уже в нынешнем году будет сдана в эксплуатацию первая в Украине Общеобразовательная церковно-приходская школа, построенная на самом современном уровне, с учетом требований времени.

На встрече были обсуждены все насущные вопросы жизни, быта, направления развития страны. Ветераны остались очень довольны общением со своим депутатом.

Я хочу выразить большую благодарность Сергею Васильевичу, за то, что он всегда помнит наших ветеранов. Ветераны Приморского района всегда за Сергея Васильевича и мы будем знать, что в Верховной Раде наш представитель.

– говорит заместитель председателя Совета ветеранов Приморского района Владимир Шапочка.

Очень хорошо сегодня прошла встреча. Мы получили удовольствие от общения с таким прекрасным человеком, как Сергей Васильевич Кивалов. Мы за него голосовали в прошлый раз и в этот раз все дружно пойдем голосовать. Потому что это человек, который не на словах, а на деле помогает ветеранам.

– согласна с ним глава Совета ветеранов первичной организации Приморского района Людмила Горелова.

Активно поддерживаю нашего Сергея Васильевича, который со своей стороны поддерживает нас, и дает нам возможность нормально жить, чувствовать себя достойно. Тот, кто не владеет, допустим, компьютером, может пойти на курсы и, таким образом, для него откроется весь мир. Возможность получить бесплатную помощь в зубном протезировании тоже очень важно для нашего возраста. А самое главное у нас будет возможность повести наших внуков и правнуков в новую школу, равной которой мы еще не видели.

– говорит активистка ветеранского движения Надежда Прокопышина.

Нам очень повезло, что в Украине есть политик такого масштаба, как Сергей Кивалов. Это талантливый, грамотный специалист и настоящий одессит. О Сергее Васильевиче можно говорить очень много. Встреча с ним всегда радостная, светлая. Мы очень часто с ним встречаемся, на всех праздниках, приглашает он нас и на праздники пожилого человека, и другие. Я всегда удивляюсь, где он берет столько времени и сил делать столько дел. И работа в парламенте, и работа во многих международных организациях, и думать о создании спортивные площадки, чтобы там проходили спортивные соревнования на мировом уровне, и строить школы, и строить церкви. Мне всегда нравится, как в академии празднуется 9 мая, когда мы к нему приходим. Ну я уж не говорю о помощи, которую он оказывает городу: это и детские дома, и помощь престарелым, немощным, людям, которым не на что жить.

– вторят собравшиеся ветераны.

Знаем Сергея Васильевича давно, ни разу он нас не подвел. Мы уверены, что и в этот раз он будет защищать в парламенте наши интересы. Главные вопросы сегодня – медицина, язык, тарифы на услуги, пенсии, да еще и другие, всех не перечислишь. И наш депутат обязательно будет предлагать выход из создавшегося ужасного положения, мы на него надеемся.

– согласна с ней Светлана Дмитриевна Закревская.

Напомним, что по инициативе Сергея Кивалов в ВРУ поднимался ряд насущных вопросов. Так, свое время народный депутат Украины Сергей Кивалов обратился к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с запросом «О принятии неотложных мер в отношении повышения размера минимальной пенсии в 2019 году».

Сергей Кивалов уверен, что размер минимальной пенсии должен соответствовать, или хотя бы приблизиться к уровню минимальной зарплаты, и он предлагает для этого путь решения вопроса.

Еще одним насущным вопросом является проблема закупки для граждан страны необходимого набора лекарственных препаратов. Именно об этой проблеме говорится в запросе народного депутата Украины Сергея Кивалова, направленном еще в сентябре 2018 г. на имя Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и зачитанном на заседании ВРУ.

Не раз поднимался вопрос о повышении социальных выплат ветеранам войны, участникам парада Победы, участникам обороны и освободителям Одессы. Первый раз это произошло три года назад, тогда инициативу Украинской морской партии Сергей Киваловединогласно поддержали представители всех политических сил в Одесском городском совете.

Во властные структуры был направлен также депутатский запрос о финансировании государственных жилищных программ для молодых семей и переселенцев. В нем шла речь о необходимости внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий незащищенным категориям граждан.

Еще одна позиция, важная для переселенцев – увеличение ежемесячных государственных выплат. Народный депутат занимается и этой насущной проблемой.

Все можно решить дипломатическим путем, уверен Сергей Кивалов, тогда в нашей стране наступят времена мира и спокойствия.