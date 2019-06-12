Сергей Кивалов: наши сограждане требуют перезагрузки Верховной Рады и настроены на досрочные выборы

На 21 июля назначены досрочные выборы в парламент, но все внимание общественности приковано сейчас к Конституционному Суду Украины, который по закону должен в ближайшие несколько дней – до 29 июня – определить, соответствует ли указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента Конституции Украины. С этим вопросом мы обратились к Сергею Кивалову – народному депутату пяти созывов, члену комитета по вопросам правовой политики.

Сергей Васильевич, как парламентарий вы следите за баталиями в Конституционном Суде. Как вы оцениваете доводы сторонников роспуска парламента и противников этого шага?

Я уверен, что решение КС будет вынесено на этой неделе. В четверг или в пятницу уже должно быть окончательное решение. Не нужно затягивать, потому что возникают серьезные проблемы в обществе: одни говорят, что внеочередные выборы будут, другие – что они не состоятся. Нужно, чтобы Конституционный Суд поставил точку. Как мне представляется, судебной перспективы в этом деле просто не существует, и я думаю, что абсолютное большинство судей КС согласятся с тем, что я говорю. Потому что в процессе рассмотрения этого дела не были предоставлены даже списки членов коалиции. Но если Суд требует, а председатель Верховной рады говорит: «Я не дам эти списки!» - это свидетельство того, что они сами осознают, что Президент имел право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Хочу со всей ответственностью заявить о несостоятельности и невысоком уровне правовой позиции представителей тех политических сил, которые любой ценой, вопреки Конституции Украины и воле Украинского народа, стремятся удержаться у власти.

Конституция Украины исчерпывающим образом определяет основания для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины, срок проведения выборов в случае осуществления Президентом Украины предоставленного ему права и надлежащее основание - опубликования Указа о досрочном прекращении его полномочий.

Именно Президент Украины, будучи гарантом соблюдения Конституции Украины, вправе согласно статьям 77, 90 и 106 Основному Закона Украины, указать и установить факт отсутствия коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

Президент Украины обоснованно осуществил предоставленное ему Конституцией Украины право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины. И сделано это было согласно четко сформулированным, понятным и прогнозируемым основаниям, закрепленным Конституцией Украины.

Представим, что Конституционный Суд признает указ президента Зеленского конституционным. Насколько я знаю, вы планируете участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Почему вы избрали именно такой формат?

Уверен в благоразумии судей Конституционного суда Украины, им предстоит принять непростое решение, думаю, они с этим справятся, а политики пусть готовятся к предстоящим выборам. По факту мы уже вступили в избирательный процесс. ЦИК уже отчитался, что все зависящие от ведомства процессы по организации выборов в Раду идут по графику, а это огромные средства, взятые из скудного бюджета разоренной страны. А главное - это общественное мнение, наши сограждане требуют перезагрузки Верховной Рады и настроены на досрочные выборы.

Лично я принял решение идти на выборы самовыдвиженцем. Не представляя никакой политической силы, я хочу тем самым подчеркнуть тот факт, что своим выдвижением я обязан только моим избирателям и буду отстаивать позицию людей, поверивших в меня и доверивших мне право представлять их интересы в парламенте. Я встречался с многими коллективами, которые расположены в Приморском районе, и многие высказались за то, чтобы я шел как самовыдвиженец. Двадцатитысячный коллектив Национального университета «Одесская юридическая академия» принял такое решение – рекомендовали мне идти на выборы в качестве мажоритарщика-самовыдвиженца. Встречался я и с молодежью – молодежный совет нашего города высказался единогласно в поддержку моего решения участвовать в выборах. На заседании Совета ректоров также поднимался этот вопрос, и все присутствовавшие на заседании также поддержали меня в этом вопросе. Так же и наши ветераны-афганцы – однозначно рекомендовали идти как самовыдвиженец, обещали поддержать меня своими голосами. Если коллективы и граждане Приморского района Одессы рекомендуют мне пойти по такому пути, я по этому пути и пойду. Нужно сказать, что я несколько раз избирался народным депутатом, и как правило, я был самовыдвиженцем. То же и в 2014 году – несмотря ни на какие рычаги, которые были задействованы против меня со стороны тогдашнего губернатора нашей области. Для меня моя партия – это жители Приморского района, и я принимаю их рекомендацию идти как самовыдвиженец, и в ближайшее время планирую в этом качестве зарегистрироваться в Центральной избирательной комиссии. Я встречался с Советом ветеранов Приморского района, они дали мне свое напутствие и высказали всяческую поддержку этой моей инициативы.

Мы помним напряженную выборную ситуацию кампании 2014 года, тогда произошла политическая атака на вашу кандидатуру, тем не менее, вы тогда победили с серьезным отрывом. Не опасаетесь ли вы повторения той ситуации?

Знаете, я никогда не прохожу легко в парламент. В тот период, о котором вы вспомнили, весь административный ресурс города и области был задействован против меня. Но жители Приморского района меня поддержали, вместе мы победили, и я им благодарен. На протяжении пяти лет я работаю: встречаюсь с коллективами, мы строим, создаем, запускаем социальные проекты, показываем пример, как должна быть организована работа народного депутата. Я не прогуливаю – посещаю все заседания Верховной Рады. Я один из самых активных депутатов по количеству депутатских запросов и по количеству законопроектов. Поэтому мне не привыкать тому, что будет задействован административный ресурс. Сегодня у нас нет губернатора, но я и не жду помощи от руководства области – лишь бы не мешали. Чтобы объективно относились к каждому кандидату в депутаты – вот что нужно.

Коллектив НУ «ОЮА» - это вместе со студентами 20 000 человек, коллектив Международного гуманитарного университета – также многочисленный, они меня поддерживают, и я чувствую эту поддержку, и это подтверждает, что на протяжении двадцати лет я делал все правильно. Мне не привыкать, что на выборах в Верховную раду мне создают искусственные препоны, пытаются меня очернить, как, например, сейчас: я еще не зарегистрирован, как кандидат в народные депутаты, а сеть пестрит компроматом, материалами, написанными еще в 90-е годы прошлого столетия! Кто-то же за этим стоит – ведь за публикацию такой «заказухи» нужно платить деньги, и весьма немалые. Мотивы мне неизвестны – это или зависть, или кто-то стремится идти на этот округ – тем не менее, в Киеве есть люди, которые идут на публикацию таких материалов, если так можно назвать такие клеветнические информационные вбросы, которые снова сейчас муссируются.

Приморский район Одессы – мое «место силы», здесь я вырос как народный депутат нескольких созывов, здесь построил достаточное количество объектов: мы создали Национальный университет «Одесская юридическая академия», Международный гуманитарный университет, два колледжа, запустили социальные проекты, открыли две стоматологические клиники, а сейчас строится Общеобразовательная школа. Начало строительства школы пришлось на 2014 год – да разве я стал бы это делать, если бы не верил в своих избирателей, в свой город и свою страну – ведь это объект особый, одновременно социальный и дорогостоящий; я не знаю, кто еще у нас строит сегодня школы. Есть люди, которые реально помогают мне финансировать строительство этой школы – школы будущего, школа совести и духовного воспитания. Я думаю, что жители Приморского района оценивают то, что мы для них делаем – люди все видят, все знают и могут оценить, кто из народных депутатов что сделал и что планирует сделать.

Вот сейчас я слушаю вас и вспоминаю заявление Петра Порошенко, который приехав в Одессу на конференцию, проходившую на территории Одесского морского вокзала, призывал не голосовать за вас.

- Да, я хорошо помню, как Порошенко в присутствии десятка камер и множества журналистов сделал заявление, содержащее посыл не голосовать за Сергея Кивалова и за Оппоблок. Но одесситы поступили рассудительно – сделали все наоборот. Впечатление, что он не очень хорошо относился к Одессе и ко мне лично – не знаю, чем это вызвано, спросить не было возможности. Мы виделись, взаимодействовали, но так и не представился случай задать вопрос, почему такое настроение – лишь бы не Кивалов.

Сергей Васильевич, вы – человек основательный во всем, что делаете. Потому, хотя вы еще официально не регистрировались, нет сомнений, что у вас есть готовая программа. Если можно – озвучьте ключевые тезисы, с которыми вы идете на выборы.

Первым моим шагом по вступлении в должность будет принятие нового закона о русском языке и языках других нацменьшинств. И то, что Порошенко вместе с Парубием напоследок вытворили – то, что не может быть воспринято не только в Одессе, но в целом на Юге и на Востоке страны – они все-таки позволили себе нагадить, приняв новый закон о полной украинизации. А как же Великая хартия о языках? Нормы международного права доминируют над национальными, и мы не имели права принимать этот закон. Естественно, что я был категорически против. Вы видите перед собой человека, который на протяжении двух лет лоббировал законопроект о статусе русского языка и прошел все международные экспертизы. Венецианская комиссия, которая является наиболее авторитетным международным органом, приняла решение и поддержали закон Кивалова-Колесниченко. А Конституционный Суд Украины объявил этот закон неконстуционным. И знаете почему? – не по содержанию – оно безупречно, а придравшись к формальным признакам.

Второе – прекратить вмешательство в дела Церкви. Неконституционно вмешиваться в церковные вопросы, поскольку церковь отделена от государства. И слава Богу, что ушел президент Порошенко, открывший этот ящик Пандоры, потому что была реальная угроза серьезного противостояния между конфессиями. Именно этой цели служили факты отъема церквей у прихожан, который ходили туда поколениями – не строили новые храмы, а отнимали наше родное, намоленное.

Третье – тарифы. Неподъемные. Ни разу за все эти годы я не проголосовал за бюджет, который предполагал увеличение коммунальных тарифов. Только ленивый не говорил еще о том, что , подняв в десятки раз плату за коммунальные услуги, они уничтожили коммунальное хозяйство и привели к полному обнищанию граждан Украины.

Мы, конечно, отменим сразу реформу, реализуемую сегодня Супрун, которую они назвали медицинской. Они просто далеки от народа. Вот я постоянно общаюсь с людьми – никто еще не высказался в защиту этой «реформы». Да и как можно ее воспринимать, если в бюджете заложено 50 копеек в месяц на человека? Это вызывает смех, но люди – не смеются… Люди плачут, понимая, на что их обрекают. И еще десятки подобных реформ, которые необходимо пересмотреть. Например, я считаю, что судьи первой инстанции – районных судов - должны избираться, а не назначаться «сверху». Судья, принимающий не правосудные решения, никогда не будет избран вновь, это – реформа. И мы запустим этот процесс. Почему бы не ввести такое понятие как мировые судьи? Думаю, это будет правильно – разгрузить суды, чтобы люди не ждали рассмотрения дела годами. Это несправедливо, и это – не правосудие.

И обвиняют – меня! Я – рядовой депутат, входящий в комитет по вопросам правовой политики, даже не глава подкомитета. И оказываюсь виноватым. Подождите, я как раз наоборот – хочу сделать все, чтоб судебная система работала. А то, что натворила предыдущая власть – это беспредел. Правоохранительные органы дошли до того, что 70% преступлений остаются нераскрытыми. Война преступности захлестнула нас настолько, что скоро на улицу нельзя будет выйти. Вот это – нужно в первую очередь.

Для реализации этой программы нужны единомышленники. Надеюсь, они будут в новом правительстве?

Я всегда выступал в единстве с той политической силой, которую поддерживают мои избиратели – граждане города Одессы. Вот в 2014 году избирался как самовыдвиженец. Поверьте, поступали предложения пойти в ту или иную фракцию, но я не пошел, потому что я знаю, что горожане эту политсилу не воспринимают. Впоследствии я вступил в Оппозиционный блок, потому что он пытался противостоять наступившему беззаконию, это ближе мне по духу. Все, кто в оппозиции – всегда в зоне особого внимания, они неудобны действующей власти, и это создает определенные сложности. Тем не менее, я пять лет находился в оппозиции, и не жалею об этом. Через год после избрания я сказал, что более непрофессионального парламента у нас никогда не было, и сегодня подтверждаю: часть депутатов вообще читать не умеют. Часть не имеет даже среднего образования. Какой это парламентарий, если он по слогам читает? Возможно ли от них ждать чего-то доброго? За период их правления слово реформа стало восприниматься как ругательное! Дореформировали – что при слове реформа людей бросает в дрожь. Если в результате реформы социальная пенсия уменьшилась в два раза – теперь она составляет 20 долларов – проживи-ка на эти деньги! Профессор до 2014 года получал около 2 тысяч долларов, сегодня его потолок – 600-700 долларов. Это – реформа? Уничтожили все институты власти, и не хотят еще досрочных выборов. Хотят еще хотя бы 2-3 месяца посидеть, чтобы поудить рыбку в мутной воде. Нужно положить этому предел – пойти на выборы и избрать нормальный парламент, состоящий из профессионалов и принимающий те законы, которые будут приносить улучшения украинцам.

Беседу вел Григорий Блайда