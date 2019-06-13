Сергей Кивалов поздравил коллектив Одесского мединститута МГУ с наступащим профессиональным праздником

В преддверии Дня медицинского работника – 16 июня – в Международном гуманитарном университете состоялось торжественное собрание, посвященное этому дню.

Основатель и президент МГУ, народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил с профессиональным праздником лучших преподавателей, в том числе действующих врачей и медицинских работников, отметив их вклад в развитие нового направления университета – медицины, высокий уровень обучения студентов.

Профессорам, докторам наук, доцентам были вручены именные медали и денежные премии. Подарками и Почетными грамотами были отмечены и лучшие и студенты старших курсов, отличившиеся на клинической работе.

Поздравив коллектив вуза, Сергей Кивалов отметил:

Этот профессиональный праздник имеет объединяющее начало. Я всегда говорю, что у юристов и медиков много общего. Юристы лечат общество в целом, а медики – конкретного человека. Медицинское направление нашего, довольно молодого вуза оказалось очень ко времени. В этом году мы открыли несколько новых кафедр: хирургии, стоматологии, которые базируются в медицинских учреждениях, в том числе, при медицинском доме «Оdrex» – самом лучшем современнейшем центре в Одессе. В двух наших стоматологических клиниках студенты проходят производственную практику.

Сегодня потребность в подготовке медиков очень высока. К нам тянутся не только выпускники одесских школ, но и иностранные студенты, знающие, что вооруженные хорошими знаниями и практическими навыками они всегда будут востребованы. Врач – благородная профессия. Опытные медики делают большое дело, спасая жизни, поправляя здоровье. Честь и хвала настоящим профессионалам.

Одесский медицинский институт сегодня стремительно развивается. Ежегодно в вузе открываются новые специальности. Радует материально-техническая база. За последние два года были открыты две ульстрасовременные Стоматологические клиники. Заключены договора с крупными медицинскими компаниями. На базе Международного гуманитарного университета открыта студенческая аптека, где проходят практику студенты направления «Фармация». И такой основательный подход даёт свои результаты: все без исключения наши выпускники трудоустраиваются сразу же по окончании нашего университета, а некоторые еще во время обучения. Кроме того, в связи с увеличением потребности в нашей стране в семейных врачах мы открыли такую специальность как «Лечебное дело». Также вуз осуществляет подготовку медицинских работников, специализирующихся на реабилитации.

– рассказал директор Одесского медицинского института МГУ Виталий Шутурминский.

Президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов заложил в основу нового вуза принципы европейской системы образования. И это дает свои плоды. За неполные семнадцать лет МГУ стал настоящей кузницей профессиональных кадров с широким выбором востребованных специальностей. В числе приоритетных – медицинские.

В этом уверен проректор по научно-медицинской работе Международного гуманитарного университета Вадим Ульянов:

Врачи каждый день сражаются за чужие жизни и здоровье – самое дорогое, что есть у каждого человека. Врачи являются надеждой для пациентов, от их профессионализма и подготовки зависят судьбы людей. Поэтому это светлый, общий для всех нас праздник, главные пожелания которого: здоровья – пациентам, профессионализма – врачам.

МГУ – университет действительно международный: здесь обучаются студенты из разных стран и континентов.

Шериф Адын Али приехал в Одессу из Египта учиться на стоматолога:

Когда я только выбирал вуз, в котором хочу учиться, мне посоветовали Международный гуманитарный университет как один из лучших университетов, дающих медицинское образование, президент которого – Сергей Кивалов. Так я поступил в Одесский медицинский институт МГУ по специальности «стоматолог». В прошлом году я окончил пятый курс, но продолжил образование, настолько мне понравился уровень обучения.

А Борна Багири приехал учиться из Ирана:



Приятно, что сегодня в числе награжденных были и мы, студенты-интерны. Для нас это прекрасная мотивация учиться и работать все лучше.

Я рад, что учусь именно в этом университете. У нас очень опытные преподаватели, которые прилагают все усилия, чтобы в будущем мы стали хорошими специалистами, стоматологами. Для этого созданы все условия. У нас отличная практическая база, где установлено самое современное швейцарское оборудование. Лучшего и желать нельзя.



Когда церемония награждения завершилась, дружный коллектив медиков, будущих и настоящих, запечатлел эти незабываемые мгновения, сделав общий снимок на память.