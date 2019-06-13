Сергей Кивалов поздравил коллектив Одесского мединститута МГУ с наступащим профессиональным праздником

В преддверии Дня медицинского работника – 16 июня – в Международном гуманитарном университете состоялось торжественное собрание, посвященное этому дню.
Основатель и президент МГУ, народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил с профессиональным праздником лучших преподавателей, в том числе действующих врачей и медицинских работников, отметив их вклад в развитие нового направления университета – медицины, высокий уровень обучения студентов.
Профессорам, докторам наук, доцентам были вручены именные медали и денежные премии. Подарками и Почетными грамотами были отмечены и лучшие и студенты старших курсов, отличившиеся на клинической работе.
Поздравив коллектив вуза, Сергей Кивалов отметил:
Сегодня потребность в подготовке медиков очень высока. К нам тянутся не только выпускники одесских школ, но и иностранные студенты, знающие, что вооруженные хорошими знаниями и практическими навыками они всегда будут востребованы. Врач – благородная профессия. Опытные медики делают большое дело, спасая жизни, поправляя здоровье. Честь и хвала настоящим профессионалам.
– рассказал директор Одесского медицинского института МГУ Виталий Шутурминский.
Президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов заложил в основу нового вуза принципы европейской системы образования. И это дает свои плоды. За неполные семнадцать лет МГУ стал настоящей кузницей профессиональных кадров с широким выбором востребованных специальностей. В числе приоритетных – медицинские.
В этом уверен проректор по научно-медицинской работе Международного гуманитарного университета Вадим Ульянов:
Врачи каждый день сражаются за чужие жизни и здоровье – самое дорогое, что есть у каждого человека. Врачи являются надеждой для пациентов, от их профессионализма и подготовки зависят судьбы людей. Поэтому это светлый, общий для всех нас праздник, главные пожелания которого: здоровья – пациентам, профессионализма – врачам.
МГУ – университет действительно международный: здесь обучаются студенты из разных стран и континентов.
Шериф Адын Али приехал в Одессу из Египта учиться на стоматолога:
А Борна Багири приехал учиться из Ирана:
Приятно, что сегодня в числе награжденных были и мы, студенты-интерны. Для нас это прекрасная мотивация учиться и работать все лучше.
Я рад, что учусь именно в этом университете. У нас очень опытные преподаватели, которые прилагают все усилия, чтобы в будущем мы стали хорошими специалистами, стоматологами. Для этого созданы все условия. У нас отличная практическая база, где установлено самое современное швейцарское оборудование. Лучшего и желать нельзя.
Когда церемония награждения завершилась, дружный коллектив медиков, будущих и настоящих, запечатлел эти незабываемые мгновения, сделав общий снимок на память.