Социальная программа для сирот и детей, лишенных родительской опеки, в действии

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, должны иметь равные стартовые позиции с другими выпускниками школ – убежден народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Очень важно, чтобы мы во время учебного процесса обращали внимание на детей, которые остались без родителей. К этой категории ребят нужно относиться по-особому, и мы принимаем учащихся наших колледжей и профтехучилищ в нашу большую университетскую семью. Мы поддерживаем их материально и смотрим за тем, чтобы эти дети чувствовали себя комфортно, -

подчеркивает Сергей Васильевич.

Вот и в эти дни, когда очередное поколение выпускников средних школ стоит на пороге новой жизни, 48 молодых людей из числа детей-сирот были приглашены в Одесский городской совет на Думскую площадь. С напутственным словом к ребятам обратился мэр города Геннадий Труханов и народный депутат Сергей Кивалов. Парламентарий пригласил юношей и девушек поступать в Одесскую Юракадемию. Народный депутат отмечает: двери вуза всегда открыты для таких ребят. Уже сейчас в Юракадемии и в Юридическом колледже учится рекордное количество детей-сирот – более двухсот. Кроме того, в профтехучилищах, входящих в состав Юракадемии, 60% учащихся – дети-сироты и дети с ограниченными возможностями. Ежемесячно ребята получают дополнительную стипендию – не из госбюджета, а лично от президента университета Сергея Кивалова. Такие студенты обеспечиваются бесплатными талонами на питание, книгами, местами в общежитиях и всем необходимым для успешной учебы. Организация досуга, спортивные занятия, командные тренировки – все продумано, все организовано для того, чтобы ребята не чувствовали себя вне зоны внимания наставников, не были предоставлены сами себе.

Конечно, очень хочется пожелать вчерашним школьникам, делающим сегодня шаг во взрослую жизнь, чтобы поменьше встречалось на их пути житейских бурь и невзгод. Однако понятно, что полностью оградить их от ошибок и испытаний невозможно, да и не нужно – ведь в испытаниях человек закаливается, делается сильнее, мудрее и опытнее. Встреча с руководством города и народным депутатом Украины Сергеем Киваловым показала ребятам: они не одиноки, их переходный период во взрослую жизнь будет совершаться под чутким и мудрым покровительством.

Это, конечно, очень волнительно – последние экзамены, последний звонок, ты выходишь из школы и тебе нужно сделать шаг во взрослую жизнь. Это сложно и страшно: что будет дальше? Благодаря сегодняшнему мероприятию мы почувствовали себя защищённее, и чувствуется, что о тебе заботятся,

- говорит выпускница 11 класса Ирина Делева.

Да, жизненная дорога не бывает усеяна лепестками роз, попадаются на ней и кочки, и выбоины. Самое главное – знать, что есть рука, на которую можно опереться и плечо, к которому можно прижаться.