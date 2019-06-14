16 июня в Литературном музее снова зазвучит саксофон

В воскресенье, 16 июля, в золотом зале Одесского литературного музея состоится концерт «Звучит саксофон», посвященный дружбе Украины и Китая. В этот раз палитру саксофонной музыки дополнят фортепиано, баян, ударные инструменты, а также вокальные исполнители. Подробнее о предстоящем мероприятии рассказала лауреат международных конкурсов, артистка Selmer Paris и BG France, одесская саксофонистка Анна Степанова.

Мы проводим этот концерт при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова и при поддержке Генерального консульства Китайской Народной республики в Одесса. Музыка будет самая разнообразная, как обычно, в нашей программе будут и произведения, специально написанные для саксофона в 20-21 веке, будут и переложения для саксофона.

- рассказывает Анна Степанова.

Одесситы смогут услышать произведения китайских, японских авторов, а также одесских. На репетиции участница концерта, студентка одесской музыкальной академии им. А. Неждановой баянистка Валерия Хрущевская рассказала, что будет исполнять произведение своего преподавателя – народного артиста Украины Ивана Дмитриевича Ергиева «Украинская сказка». Партию саксофона вместе с ней исполнит студент Южноукраинского педагогического университета им. Ушинского Ли Донзе.

Мне очень нравится баян, потому что есть возможность и сольно играть, и с различными ансамблями. Сейчас впервые буду выступать вместе с саксофоном. Конечно, у меня была возможность играть с разными оркестрами в консерватории, но с саксофоном первый раз, и я очень довольно, потому что это колоссальный опыт», - поделилась Валерия Хрущевская.

Студенты – постоянные участники концертов своего педагога Анны Степановой. В этот раз, поскольку мероприятие проходит при поддержке Генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе, что в концертную программу включено немало китайских произведений. Как рассказал участник концерта Чжан Тин, в Китае очень много саксофонистов и очень любит саксофонную музыку.

Я играю на пианино и учусь петь, но саксофон я люблю больше. Занимаюсь им с детства. Два года учусь у Анны Степановой и уже не первый раз выступаю вместе с ней.

- рассказал Чжан Тин.

Также на концерте впервые выступит ансамбль саксофонистов «Лето». Это квинтет студентов из Китая. По словам Анны Степановой, ансамбль имеет достаточно приличный уровень, и для одесских ценителей саксофонной музыки станет настоящим открытием. В квинтет входят все виды саксофона - сопрано альт, тенор, баритон. И это не единственная изюминка, которая ждет зрителей. Об остальном можно будет узнать прямо на концерте.

Также Анна Степанова поделилась своими творческими планами. В сентябре она собирается посетить международный конгресс саксофонистов, который будет проходить в Шанхае, а в октябре – примет участие в концерте симфонического оркестра Харьковского филармонии. Кроме этого идет подготовка к международному конкурсу «Золотой саксофон», который уже много лет проходит при поддержке народного депутата Сергея Васильевича Кивалова. Следующий конкурс состоится в 2021 году.