Сергей Кивалов: «Решение КСУ должно быть опубликовано не позднее 29 июня. Будем надеется, что это произойдет раньше»

Судьи Конституционного суда продолжат рассмотрение дела о соответствии Конституции Украины Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» в закрытом режиме. Как стало известно, в четверг это решение не было принято. Учитывая, что в соответствии с Регламентом Конституционного Суда Украины пленарные заседания Большой палаты проводятся по четвергам, можно предположить, что принятие столь важного решения откладывается, в лучшем случае, на неделю, а может и на больший срок. Важно отметить, что окончательное решение должно быть опубликовано на сайте КСУ не позднее 29 июня. Будем надеется, что это произойдет раньше. Подобная неторопливость Суда в решении дела, которое не терпит отлагательств, граничит с безответственностью. Прежде всего, потому, что избирательная кампания стартовала и набирает обороты.

Что же помешало рассмотреть Суду столь важный вопрос уже в четверг?! Не думаю, что судьи Конституционного Суда не понимают всей ответственности «момента», и поэтому напрашиваются другие обоснования такой медлительности Суда... Очень не хотелось бы думать, что такое затягивание с вынесением решения объясняется возможной личной заинтересованностью судей в принятии нужного решения – о неконституционности Указа Президента. Ведь для того, чтобы обеспечить такой результат надо купить минимум 10 голосов судей (решение Суда является принятым Большой палатой, если за него проголосует не меньше 10 судей), а для этого необходимо время и другие «весомые» аргументы. Не хотелось бы допускать даже мысли о возможности подобного развития событий, продиктованного не правовым обоснованием для вынесения решения.



Напомню, что согласно статье 90 Конституции Украины Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины в трех случаях, а именно если:



в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций согласно статье 83 Конституции Украины;



в течение 60 дней после отставки Кабинета Министров Украины не сформирован персональный состав правительства;



в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.



В соответствии с частью второй статьи 77 Конституции Украины внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначаются Президентом Украины и проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.



Конституция Украины исчерпывающим образом определяет основания для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины, срок проведения выборов в случае осуществления Президентом Украины предоставленного ему права и надлежащее основание - опубликование Указа о досрочном прекращении её полномочий.

Именно Президент Украины, будучи гарантом соблюдения Конституции Украины, вправе согласно статьям 77, 90 и 106 Основного Закона Украины, указать и установить факт отсутствия коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины.



Президент Украины обоснованно осуществил предоставленное ему Конституцией Украины право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины. И сделано это было согласно четко сформулированных, понятных и прогнозируемых оснований, закрепленных Конституцией Украины.

- написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.