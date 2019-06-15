За заслуги перед Украинской Православной Церковью – Сергею Кивалову вручена высшая награда УПЦ

Аксиос - значит «достоин». Троекратно провозгласил сегодня это Владыка Агафангел, вручая почетный знак Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и Всея Украины Онуфрия народному депутату Украины, Президенту Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергею Кивалову.

На сегодняшний день в наградную систему нашей Православной Церкви входит 16 орденов о 6 медалей. Высшим из них является Орден Святого равноапостольного князя Владимира. Эта награда была вручена в праздник Святой Живоначальной Троицы Сергею Кивалову за понесенные труды и заслуги перед Православием в научной и административной деятельности, возрождении духовной жизни, восстановлении и строительстве храмов, миссионерских, просветительских, благотворительных и социальных трудах.

День Святой Троицы – один из Великих православных праздников. В этот день на землю сошел Святой Дух и людям был показан Триединый образ Бога: Бога Отца – создателя, Бога Сына – Иисуса Христа, который явился к людям для искупления грехов и Бога Святого Духа. Этот день Троицы считается праздником рождения земной Церкви.

Сионская горница после схождения Святого Духа на находившихся в ней апостолов и Матери Божией начала считаться первым христианским храмом. А этот день стал называться праздником Святой Троицы в честь того, что Господь явил себя людям в трех ипостасях — Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Апостолы после этого события буквально переродились – стали людьми крепкой веры, необычной силы духа. От своего Учителя они знали, что их жизнь будет нелегкой, впереди их каждого ожидает своя чаша страданий, жизнь их будет полна насмешек, издевательств, побоев и заключений в темницы. И действительно — они почти все были казнены.

Для преодоления этих страданий вознесшийся Иисус Христос послал Своим вестникам Святого Духа Утешителя. И теперь ни распятие на крестах, ни сожжение на кострах, ни гибель под градом камней уже не могли заставить остановиться Божиих апостолов - вестников в проповеди Божественного учения по всему миру.

И очень символично, что именно в день праздника в Свято-Троицком соборе Одессы по окончании праздничного богослужения Митрополит Одесский и Измаильский Владыка Агафангел вручил Высшую церковную награду - знак предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия за заслуги перед Украинской Православной Церковью, орден Святого Равноапостольного князя Владимира – Сергею Васильевичу Кивалову.

Вручая орден Сергею Васильевичу от имени Блаженнейшего Онуфрия – Митрополита Киевского и Всея Украины, Владыка Агафангел подчеркнул, что Сергей Кивалов благодатнейшим образом сочетает в себе качества политика, юриста, педагога, общественного деятеля и православного человека. Результат такого гармоничного симбиоза – существование в нашем городе не только учебно-научного комплекса Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет, включающего множество структурных подразделений, но и любимый горожанами храм Святой мученицы Татьяны, а также строительство первой в Украине Общеобразовательной церковно-приходской школы, не имеющей аналогов в нашей стране. В школе, предусматривающей обучение с акцентом на духовное воспитание личности, функционируют два храма – Иоанна Богослова и Сергия радонежского. Однако Сергей Васильевич пошел дальше – в конце мая нынешнего года народный депутат Украины, Президент Одесской юракадемии Сергей Кивалов и Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совместно подписали меморандум о создании Центра юридической защиты Украинской Православной Церкви.

Хочется отметить, что сам Сергей Васильевич считает, что не делает ничего особенного – он действует так, как должен, и не видит иного пути. Вероятно, потому и отмечен он орденом, учрежденным во имя Равноапостольного князя, что и его труды можно считать апостольскими: не только строительство храмов и живая проповедь на собственном примере, но и борьба за чистоту веры – вот его гражданская позиция. С присущей ему деликатностью Сергей Васильевич отметил:

Это награда всему коллективу НУ “ОЮА” - всем адвокатам, юристам, которые помогают сегодня УПЦ. Я думаю, у нас достаточно сил и возможностей, а также правовых рычагов для того, чтобы вернуть те храмы, которые незаконно были захвачены. Это одно. А второе - не допустить передачу православных храмов в другую конфессию. Мы подали десятки исков во все суды во всех территориях, особенно это касается Одессы. Мы – православные от века, веру свою переняли от отцов, а сегодня нам навязывают купленный разбойничий томос, при заключении которого договорились передать 49 православных храмов в новую конфессию. Мы свои храмы построили сами, чтобы в них молиться. И никому не запрещаем поступать так же – стройте свое, зачем же отнимать наше? Вероятно, это делается с одной целью – расколоть общество, поскольку вера является фактором, объединяющим государство, а всевозможные ереси и расколы сеют внутреннюю вражду и распри в народе. Вот и на этот храм - Свято-Троицкий – они тоже посягают. Мы подали в суд, и таких примеров множество. Уверен, Господь даст нам силы правовыми методами и при поддержке общественности остановить это беззаконие в отношении церкви. Сегодня большой, светлый праздник, и я всех одесситов поздравляю с этим потрясающим праздником Троицы. Я хочу, чтобы в каждой семье было согласие, благополучие, мир и пусть нас хранит Господь. С праздником Святой Троицы.

Это, наверное, очищение от наших грехов, от наших страстей от злобы, умение понять боль другого человека, умение посочувствовать, это надежды на будущее.

- говорит прихожанка храма Надежда.

Просим о том, чтобы Господь нас просветил, то есть дал умение идти по жизни, просим об укреплении душевных и телесных сил.

- вторит ей Сергей, пожилой мужчина с букетом душистой зелени.

Молюсь о том, чтобы мир у нас был и мир настоящий, нормальный, а не так как сейчас. Чтобы все жили мирно, без этой войны.

- принял участие в разговоре прихожанин Свято-Троицкого собора Олег.

Вообще, в этот день в храме особенно много мужчин. Это – хороший признак.

В сегодняшний день все радостные праздники сошлись вместе, потому что если Пасха - это победа Христа над смертью, это благословение, благодать на все времена всем людям, то Святая Троица - это основание жизни во Христе, основание жизни, которая продолжается. Мы – одесситы, и мы помним всех наших дюков, графов и князей, которым Одесса обязана своим созданием и процветанием. Среди них было много иностранцев, каждый из них привносил лучшие качества своей национальной культуры в копилку культурного наследия нашего города. Но все они склоняли свои головы перед православием, понимая – если большинство народа верует православно, то православный наш город и есть.

- отметил настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Виктор Петлюченко.

А в студенческом храме мученицы Татьяны было не менее многолюдно. Среди прихожан – множество молодежи и много семей с детками. Настоятель Татьянинского храма протоиерей Олег Мокряк отмечает:

Сергей Васильевич не только сам ведет духовную жизнь, причащается, но и занимается миссионерской, апостольской деятельностью – строит храмы, которых так не хватает нашему народу. Достаточно посмотреть на жизнь нашей храмовой общины, чтобы оценить, сколько молодежи привлек он к церкви постройкой только одного этого храма, не говоря уже о прочем. Пусть Господь помогает Сергею Васильевичу во всех его благих начинаниях, и всех с праздником!

- сказал отец Олег.