За заслуги перед Украинской Православной Церковью – Сергею Кивалову вручена высшая награда УПЦ

Аксиос - значит «достоин». Троекратно провозгласил сегодня это Владыка Агафангел, вручая почетный знак Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и Всея Украины Онуфрия народному депутату Украины, Президенту Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергею Кивалову.
На сегодняшний день в наградную систему нашей Православной Церкви входит 16 орденов о 6 медалей. Высшим из них является Орден Святого равноапостольного князя Владимира. Эта награда была вручена в праздник Святой Живоначальной Троицы Сергею Кивалову за понесенные труды и заслуги перед Православием в научной и административной деятельности, возрождении духовной жизни, восстановлении и строительстве храмов, миссионерских, просветительских, благотворительных и социальных трудах.
День Святой Троицы – один из Великих православных праздников. В этот день на землю сошел Святой Дух и людям был показан Триединый образ Бога: Бога Отца – создателя, Бога Сына – Иисуса Христа, который явился к людям для искупления грехов и Бога Святого Духа. Этот день Троицы считается праздником рождения земной Церкви.
Сионская горница после схождения Святого Духа на находившихся в ней апостолов и Матери Божией начала считаться первым христианским храмом. А этот день стал называться праздником Святой Троицы в честь того, что Господь явил себя людям в трех ипостасях — Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Апостолы после этого события буквально переродились – стали людьми крепкой веры, необычной силы духа. От своего Учителя они знали, что их жизнь будет нелегкой, впереди их каждого ожидает своя чаша страданий, жизнь их будет полна насмешек, издевательств, побоев и заключений в темницы. И действительно — они почти все были казнены.
Для преодоления этих страданий вознесшийся Иисус Христос послал Своим вестникам Святого Духа Утешителя. И теперь ни распятие на крестах, ни сожжение на кострах, ни гибель под градом камней уже не могли заставить остановиться Божиих апостолов - вестников в проповеди Божественного учения по всему миру.
И очень символично, что именно в день праздника в Свято-Троицком соборе Одессы по окончании праздничного богослужения Митрополит Одесский и Измаильский Владыка Агафангел вручил Высшую церковную награду - знак предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия за заслуги перед Украинской Православной Церковью, орден Святого Равноапостольного князя Владимира – Сергею Васильевичу Кивалову.
Вручая орден Сергею Васильевичу от имени Блаженнейшего Онуфрия – Митрополита Киевского и Всея Украины, Владыка Агафангел подчеркнул, что Сергей Кивалов благодатнейшим образом сочетает в себе качества политика, юриста, педагога, общественного деятеля и православного человека. Результат такого гармоничного симбиоза – существование в нашем городе не только учебно-научного комплекса Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет, включающего множество структурных подразделений, но и любимый горожанами храм Святой мученицы Татьяны, а также строительство первой в Украине Общеобразовательной церковно-приходской школы, не имеющей аналогов в нашей стране. В школе, предусматривающей обучение с акцентом на духовное воспитание личности, функционируют два храма – Иоанна Богослова и Сергия радонежского. Однако Сергей Васильевич пошел дальше – в конце мая нынешнего года народный депутат Украины, Президент Одесской юракадемии Сергей Кивалов и Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совместно подписали меморандум о создании Центра юридической защиты Украинской Православной Церкви.
Хочется отметить, что сам Сергей Васильевич считает, что не делает ничего особенного – он действует так, как должен, и не видит иного пути. Вероятно, потому и отмечен он орденом, учрежденным во имя Равноапостольного князя, что и его труды можно считать апостольскими: не только строительство храмов и живая проповедь на собственном примере, но и борьба за чистоту веры – вот его гражданская позиция. С присущей ему деликатностью Сергей Васильевич отметил:
- говорит прихожанка храма Надежда.
- вторит ей Сергей, пожилой мужчина с букетом душистой зелени.
- принял участие в разговоре прихожанин Свято-Троицкого собора Олег.
Вообще, в этот день в храме особенно много мужчин. Это – хороший признак.
- отметил настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Виктор Петлюченко.
А в студенческом храме мученицы Татьяны было не менее многолюдно. Среди прихожан – множество молодежи и много семей с детками. Настоятель Татьянинского храма протоиерей Олег Мокряк отмечает:
- сказал отец Олег.