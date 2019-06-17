Сергей Кивалов подал документы в Центральную избирательную комиссию

Сергей Васильевич Кивалов – человек, который на протяжении десятков лет получает неоспоримую поддержку одесситов в 135 избирательном округе – это жители Приморского района Одессы, которые доверяют делам своего избранника. Многие из них знаком с народным депутатом лично – приходили к нему на депутатский прием или подходили с вопросами, увидев в храме, на субботнике или у Ротонды. Да и в любом другом месте – кто бы ни рассказал Сергею Васильевичу о своей проблеме – депутат принимает чужую боль к сердцу, как свою собственную, и всегда стремится помочь.

В текущую кампанию, следуя наказу своих избирателей, Сергей Кивалов снова идет самовыдвиженцем в народные депутаты Украины по 135 округу. Парламентарий уже подал соответствующие документы в Центральную избирательную комиссию.

Хочу подчеркнуть, что хорошо организованная работа аппарата ЦИК позволила мне сегодня сдать документы буквально за 2-3 мин. Очень важно, что мы смогли сохранить аппарат ЦИК. Члены ЦИК могут меняться, и они меняются, а вот аппарат работает. Все, что связано с работой Центрального избирательного комитета, полностью соответствует действующему законодательству, - комментирует парламентарий.

Сергей Васильевич подчеркнул, что идет на выборы с народной программой и принимает все наказы одесситов, чтоб исполнять их на протяжении следующей каденции в Верховной Раде.

Я хочу выразить особые слова благодарности всем коллективам, которые выдвинули меня кандидатом в народные депутаты Украины. Это и трудовой коллектив Национального университета «Одесская юридическая академия», и МГУ, и Совет ветеранов Приморского района, наши воины-интернационалисты - афганцы, которые на своем совете единогласно поддержали мою кандидатуру. Мне особенно было приятно слышать своих коллег – ректоров вузов, которые находятся в Приморском районе, кроме того, меня поддержала молодежь нашего города.

Напомним, накануне в Одессе в центральной части города состоялось масштабное народное вече, на котором единодушно было одобрено выдвижение кандидатуры Сергея Кивалова в народные депутаты Украины.

Все, что сегодня мне рекомендовали наши коллективы, жители города, я буду выполнять. Первый наказ – это программа, связанная с тем, чтобы мы приняли новый закон о статусе русского языка и языков национальных меньшинств. У нас в Одессе уже более двухсот дет мирно уживаются 123 национальности, и объединял их всех всегда русский язык. Сегодня выросло поколение, которое пропаганда пыталась воспитать на других ценностных категориях. Однако не так получилось, как они планировали: сегодня по-другому нужно действовать, нужно создавать условия, чтобы украинский язык наравне с русским учили, как это десятилетиями было, а не насильственным путем штрафовать за то, что ты будешь говорить на другом языке, причем именно подчеркивается – на русском. Но ведь для многих граждан Украины русский – родной язык, разве за это нужно ставить людей в положение без вины виноватых?

Также одним из приоритетных пунктов избирательной программы Сергея Кивалова является юридическая защита Украинской Православной Церкви от неправомерных посягательств. За работу в этом направлении парламентарию была вручена высшая церковная награда - Орден Святого равноапостольного князя Владимира, этот почетный знак Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и Всея Украины Онуфрия.

Еще один важный пункт программы - проведение реальной судебной реформы путем внесения изменений в Конституцию, согласно которым судей будет выбирать народ.

Кроме того, не менее важной остается реализация многочисленных социальных проектов и развитие их на общегосударственном уровне, а главное – борьба с неподъемными тарифами.

Думаю, что нам нужно сделать все для того, чтобы раз и навсегда поставить точку в отношении повышения коммунальных расходов. Нужно принять, и мы это сделаем в первые дни работы нового парламента, новый закон о коммунальных услугах и запретить повышение стоимости этих коммунальных услуг.

Напомним, что по инициативе Сергея Кивалова в ВРУ поднимался ряд насущных вопросов. Так, свое время народный депутат Украины Сергей Кивалов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с запросом «О принятии неотложных мер в отношении повышения размера минимальной пенсии в 2019 году». Сергей Кивалов уверен, что размер минимальной пенсии должен соответствовать или хотя бы приблизиться к уровню минимальной зарплаты, и он предлагает для этого путь решения вопроса.

Еще одним насущным вопросом является проблема закупки для граждан страны необходимого набора лекарственных препаратов. Именно об этой проблеме говорится в еще одном запросе, направленном еще в сентябре 2018 г. и зачитанном на заседании ВРУ.

Многократно поднимался вопрос о повышении социальных выплат ветеранам войны, участникам парада Победы, участникам обороны и освободителям Одессы. Первый раз это произошло три года назад, тогда инициативу Украинской морской партии Сергея Кивалова единогласно поддержали представители всех политических сил в Одесском городском совете.

Во властные структуры был направлен также депутатский запрос о финансировании государственных жилищных программ для молодых семей и переселенцев. В нем шла речь о необходимости внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий незащищенным категориям граждан.

Еще одна позиция, важная для переселенцев – увеличение ежемесячных государственных выплат. Народный депутат занимается и этой насущной проблемой.

Все вопросы и противоречия можно решить дипломатическим путем, уверен Сергей Кивалов, тогда в нашей стране наступят времена мира и спокойствия.