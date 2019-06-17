Сергей Кивалов подал документы в Центральную избирательную комиссию

Сергей Васильевич Кивалов – человек, который на протяжении десятков лет получает неоспоримую поддержку одесситов в 135 избирательном округе – это жители Приморского района Одессы, которые доверяют делам своего избранника. Многие из них знаком с народным депутатом лично – приходили к нему на депутатский прием или подходили с вопросами, увидев в храме, на субботнике или у Ротонды. Да и в любом другом месте – кто бы ни рассказал Сергею Васильевичу о своей проблеме – депутат принимает чужую боль к сердцу, как свою собственную, и всегда стремится помочь.
В текущую кампанию, следуя наказу своих избирателей, Сергей Кивалов снова идет самовыдвиженцем в народные депутаты Украины по 135 округу. Парламентарий уже подал соответствующие документы в Центральную избирательную комиссию.
Сергей Васильевич подчеркнул, что идет на выборы с народной программой и принимает все наказы одесситов, чтоб исполнять их на протяжении следующей каденции в Верховной Раде.
Напомним, накануне в Одессе в центральной части города состоялось масштабное народное вече, на котором единодушно было одобрено выдвижение кандидатуры Сергея Кивалова в народные депутаты Украины.
Также одним из приоритетных пунктов избирательной программы Сергея Кивалова является юридическая защита Украинской Православной Церкви от неправомерных посягательств. За работу в этом направлении парламентарию была вручена высшая церковная награда - Орден Святого равноапостольного князя Владимира, этот почетный знак Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и Всея Украины Онуфрия.
Еще один важный пункт программы - проведение реальной судебной реформы путем внесения изменений в Конституцию, согласно которым судей будет выбирать народ.
Кроме того, не менее важной остается реализация многочисленных социальных проектов и развитие их на общегосударственном уровне, а главное – борьба с неподъемными тарифами.
Напомним, что по инициативе Сергея Кивалова в ВРУ поднимался ряд насущных вопросов. Так, свое время народный депутат Украины Сергей Кивалов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с запросом «О принятии неотложных мер в отношении повышения размера минимальной пенсии в 2019 году». Сергей Кивалов уверен, что размер минимальной пенсии должен соответствовать или хотя бы приблизиться к уровню минимальной зарплаты, и он предлагает для этого путь решения вопроса.
Еще одним насущным вопросом является проблема закупки для граждан страны необходимого набора лекарственных препаратов. Именно об этой проблеме говорится в еще одном запросе, направленном еще в сентябре 2018 г. и зачитанном на заседании ВРУ.
Многократно поднимался вопрос о повышении социальных выплат ветеранам войны, участникам парада Победы, участникам обороны и освободителям Одессы. Первый раз это произошло три года назад, тогда инициативу Украинской морской партии Сергея Кивалова единогласно поддержали представители всех политических сил в Одесском городском совете.
Во властные структуры был направлен также депутатский запрос о финансировании государственных жилищных программ для молодых семей и переселенцев. В нем шла речь о необходимости внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий незащищенным категориям граждан.
Еще одна позиция, важная для переселенцев – увеличение ежемесячных государственных выплат. Народный депутат занимается и этой насущной проблемой.
Все вопросы и противоречия можно решить дипломатическим путем, уверен Сергей Кивалов, тогда в нашей стране наступят времена мира и спокойствия.