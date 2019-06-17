Станет ли Избирательный кодекс последним "эксклюзивом" Рады VIII созыва

Парламентская избирательная кампания – 2019, хоть и подвешена на крючок предстоящего решения КСУ, находится в разгаре. Как и в активной стадии рассмотрения находится проект Избирательного кодекса.

Первое и главное, ради чего вообще проект закона появился - введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками. Есть предложения и по изменениям избирательной системы на местных выборах (законопроект №3112-1).

О перспективах принятия Кодекса о выборах прокомментировал член парламентского Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Кивалов.

Избирательный Кодекс, который очень хотят принять "под занавес" осколки виртуального парламентского большинства, принимать ни в коем случае нельзя. Я говорю о существующей редакции проекта закона. Все разговоры об открытости – это ложь. Любой, кто вчитается в этот внушительный во всех отношениях документ, поймет – это попытка оставить в силе закрытые списки, спрятать политический послушный балласт за пятеркой лидеров. Нужны ли вообще такие изменения – исключительно пропорциональная система? Нет. Открытые списки? Я могу уверенно сказать: да, однозначно. Но упомянутый законопроект не даст нам открытых списков. Только партийные списки, без мажоритарки? Нет. Так же однозначно. Украина к этому совершенна не готова. А все разговоры о гречке – лукавство и попытка проникнуть любыми путями в какой-либо партийный список – нет разницы, закрытый или открытый. Я, как депутат-мажоритарщик, заявляю, что только депутат, конкретно за которого проголосовали люди, несет перед ними личную ответственность за свою деятельность. А у списочников эта ответственность размывается в солидарную. То есть – её нет. Когда я слышу от потенциальных и действующих депутатов: "мы готовы взять на себя политическую ответственность" - я смеюсь. Хоть кто-то когда-то видел человека, который понес политическую ответственность? Кто-то ответил за проваленные реформы? За катастрофическое падение уровня жизни в Украине? А с кого надо спрашивать? Ведь лично никто ответственности не несет. Взять хоть бы депутата Емца, который бил себя в грудь, развешивал билборды и утверждал, что он автор нынешней судебной реформы. А не так давно заявил: судебная реформа провалена! А кто же в этом виноват, если дилетанты понапридумывали "хороших" идей, а имея полный карт-бланш в стране, даже реализовать толком не смогли! С кого за это спросить?

–возмутился народный депутат.

Кивалов говорит, что Парубий надеется принять Кодекс во втором чтении в течение летней сессии, то есть до 12 июля.

Как видим, уже с первых дней "масштабной и эффективной" работы Верховной Рады над проектом Избирательного Кодекса Украины, становится очевидным, что заинтересованность руководства парламента в быстром начале рассмотрения во втором чтении проекта закона, содержащего 4568 правок, может быть продиктована их желанием заблокировать работу Верховной Рады. – предположил Сергей Кивалов.

Политик рассказал, как происходит рассмотрение проекта Избирательного кодекса во втором чтении.

Каждый народный депутат получил 8-томную сравнительную таблицу к проекту Избирательного кодекса. Таблица – уникальна, что по объему, что по содержанию. Профильный Комитет не принял решения ни по одной из правок, есть только решение рабочей группы, которое оглашается с трибуны главой рабочей группы. Это означает, что окончательная редакция, которую предлагают принять, фактически неизвестна. А мы хорошо знаем этих деятелей, которым ничего не стоит подменить несколько листиков законопроекта, вписав туда то, что нужно им.

- заявил Кивалов.

Депутат напомнил, что рабочую группу для подготовки и рассмотрения во втором чтении проекта Избирательного кодекса создали 4 апреля 2018 года.

И что эта рабочая группа за год наработала? Я подал к Избирательному кодексу 99 правок. В основном они направлены на устранение недостатков и согласованность с другими законами Украины и носят, в основном, технико-юридический характер. Посмотрим, будут тли они учтены.

– отметил Сергей Кивалов.

Политик не исключил, что Кодекс все же удастся принять еще этим летом. Но главные проблемы, пол мнению Кивалова, этим решены не будут. Так же он напомнил, что проект Избирательного Кодекса (№ 3112-1) в первом чтении был принят 7 ноября 2017 года. К нему подано более 4500 поправок.

Напомним, 29 мая 2019 года профильный комитет ВР рекомендовал парламенту рассмотреть проект Избирательного Кодекса во втором чтении.

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